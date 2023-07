Porsche bietet für den 718 Cayman GT4 RS ein Manthey Kit an, das speziell für den Einsatz auf Rundstrecken optimiert ist.

Die Nordschleife des Nürburgrings umrundete der 368 kW (500 PS) starke GT4 RS mit Manthey Kit in 7:03,121 Minuten.

Damit ist er exakt 6,179 Sekunden schneller als der 718 Cayman GT4 RS ohne Kit. Modifiziert werden vor allem Aerodynamik- und Fahrwerkskomponenten. Optional sind für die leistungsfähige Bremsanlage auf den Rundstreckenbetrieb ausgelegte Beläge zu haben. Das neue Kit wurde speziell für Track Days und in enger Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren von Porsche Motorsport und den Nordschleifen-Spezialisten von Manthey in Meuspath entwickelt. Vertrieben werden die nachrüstbaren, straßenzugelassenen Komponenten über die weltweiten Porsche Zentren.

Nahezu doppelter Anpressdruck in Performance-Stellung

Das Manthey Kit für den 718 Cayman GT4 RS ist an den umfangreichen Änderungen der aerodynamisch wirksamen Anbauteile zu erkennen. An der Front des Fahrzeugs verbessern Flaps und neue Aircurtains mit Radhaus-Gurney sowie ein neuer Carbon-Unterboden mit Diffusoren den Abtrieb am Vorderwagen. Der um 85 Millimeter verbreiterte Heckflügel mit neuem Flügelblatt und vergrößerten Endplatten steigert den Abtrieb an der Hinterachse. Er ist in vier Stufen verstellbar.

Der modifizierte Heckflügel generiert deutlich mehr Anpressdruck am Cayman GT4 RS mit Manthey-Kit.

Um den erhöhten aerodynamischen Kräften standhalten zu können, wurde der Karosserierahmen des Heckdeckels mit Sichtcarbon verstärkt. Die ebenfalls aus CfK gefertigten Aerodiscs an den Hinterrädern reduzieren die Verwirbelungen am Heck und runden das Aerodynamikpaket auch optisch ab. Sie können mit einer optional erhältlichen Dekorfolierung individualisiert werden. Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h steigt der Gesamtabtrieb in der Performance-Stellung des Heckflügels für den Rundstreckeneinsatz von 89 auf 169 Kilogramm.

Verstellbares Gewindefahrwerk mit angepassten Federraten

Porsche hat gemeinsam mit Manthey für den 718 Cayman GT4 RS ein spezielles, für den Rundstreckeneinsatz adaptierbares Gewindefahrwerk in Upside-down-Bauweise entwickelt. Die Federbeine sind vierfach verstellbar, Zug- und Druckstufe lassen sich ohne Werkzeug justieren. Die Federraten an der Vorderachse wurden um zwanzig Prozent erhöht. Das Fahrwerk ist in zwei Varianten für Fahrzeuge mit und ohne Liftsystem an der Vorderachse erhältlich.

Dank Manthey-Kit zeigt der Cayman GT4 RS eine überragende Performance auf Rennstrecken wie der Nordschleife.

Serienmäßiger Bestandteil des Kits ist ein Bremsleitungssatz mit Stahlummantelungen. Dieser garantiert einen sehr exakten Druckpunkt und gewährleistet damit die optimale Dosierbarkeit der Bremse. Optional gibt es spezielle Rennbremsbeläge mit besonders konstantem Reibverhalten über einen breiten Temperaturbereich hinweg. Zur optischen Individualisierung tragen beleuchtete Einstiegsleisten mit Manthey-Logo bei. Speziell für den Rundstreckeneinsatz sind Abschleppschlaufen optional erhältlich.

Zusätzliche Umfänge in Sicht-Carbon für Porsche 718 Cayman GT4 RS

Das Kit kann optional um einen speziell designten CfK-Heckspoiler-Aufsatz erweitert werden. Der Aufsatz aus Sichtcarbon wird auf die serienmäßige Abrisskante des Heckdeckels aufgesetzt. In Kombination mit dem größeren Heckflügel erhöht sich der Abtrieb an der Hinterachse so um weitere vier Prozent. Die Performance wird visuell durch die ebenfalls optionalen Louvres (Radhausentlüftungen) aus Sichtcarbon in den vorderen Kotflügeln unterstrichen. Sie sind auf die Optik des Weissach-Pakets abgestimmt.

Mehr als sechs Sekunden schneller auf der Nordschleife

Auf der Nürburgring-Nordschleife, bei Porsche traditionell das Prüflabor für Sportwagen, kann der 718 Cayman GT4 RS mit Manthey Kit seine Trümpfe voll ausspielen. Mit Porsche Markenbotschafter Jörg Bergmeister am Steuer umrundete der modifizierte GT-Sportler den 20,8 Kilometer langen Kurs in der Eifel bei 18 Grad Celsius und bewölktem Himmel in 7:03,121 Minuten – 6,179 Sekunden schneller als der serienmäßige 718 Cayman GT4 RS rund ein Jahr zuvor. Beide Fahrzeuge waren mit den optional erhältlichen Reifen des Typs Michelin Pilot Sport Cup 2 R ausgerüstet. Die Rundenzeit wurde von einem vor Ort anwesenden Notar beglaubigt.

Ab Dezember wird das Manthey-Kit erhältlich sein und über die Zubehör-Plattform „Porsche Tequipment“ vertrieben.

Das Manthey Kit wird über die weltweiten Porsche Zentren vertrieben. Der Länder-spezifische Preis wird im Zubehörfinder ausgewiesen (tequipment-finder.porsche.com). In Europa ist die Markteinführung für Dezember 2023 geplant. Weitere Märkte werden folgen. Die Werksgarantie des 718 Cayman GT4 RS bleibt in vollem Umfang erhalten.

NewCarz meint dazu:

Der 718 Cayman GT4 RS ist von Haus aus ein rennstreckentauglicher Mittelmotor-Sportwagen. Das Manthey-Kit optimiert die Track-Konformität noch weiter und kitzelt praktisch noch etwas mehr aus dem Zweisitzer. Über sechs Sekunden Einsparung pro Runde auf der Nordschleife sind tatsächlich Welten und zeigen, dass sich dieses Kit für alle Track-Junkies definitiv lohnt. Der Preis steht noch nicht fest und wird länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Ein Blick auf die Tequipment-Website ab Dezember wird darüber Aufschluss bringen.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche