Zwei neue Maserati Sondereditionen – Ehret den V8!

Die beiden Maserati Sondereditionen Ghibli 334 Ultima und Levante V8 Ultima sind die letzte Chance, einen neuen Maserati mit V8-Motor zu fahren.

Von beiden Modellen werden jeweils nur 103 Exemplare gebaut, um die Vergangenheit zu feiern und den Übergang in die neue Ära der Elektrifizierung zu markieren. So werden die Fahrzeuge, deren Motor ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der italienischen Luxusmarke geschrieben hat, zu einem Juwel für Sammler.

Der erste mit einem V8-Motor ausgestattete Maserati war 1959 der 5000 GT Scià di Persia (Schah von Persien) in der bezaubernden Lackierung Blu Sera. Als Baunummer für dieses denkwürdige Projekt war 103 reserviert – die Zahl, die heute die limitierte Produktion der beiden Ultima Modelle definiert. Entwickelt, um den Anforderungen eines königlichen Kunden, des Schahs von Persien, gerecht zu werden, wurde es schnell zum Objekt der Begierde für Kunden, die endlich das Automobil ihrer Träume kaufen konnten: einen 3500 GT mit einem größeren und leistungsstärkeren Herzen. Es war der V8-Motor des Maserati 450 S, vergrößert auf 5,0 Liter Hubraum.

Maserati Ghibli 334 Ultima

Seit seinem Debüt im Jahr 1967 ist der Maserati Ghibli der Inbegriff von Schönheit und kommerziellem Erfolg – ein Automobil mit großartiger Leistung und visueller Wirkung. Die elegante, sportliche und zugleich einzigartige Linie des Ghibli, der sich durch unvergleichlichen Komfort an Bord auszeichnet, war der gemeinsame Nenner für die Modelle späterer Jahre und schließlich auch eine Emotionalisierung des Limousinensegments. Der Achtzylindermotor tat sein Übriges.

Der Maserati Ghibli 334 Ultima richtet sich an Fahrer, die sich nach Exklusivität in Bezug auf Stil und Leistung sehnen. Die Basis wurde weiter verbessert, um das Fahrerlebnis auf ein höheres Niveau zu heben. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Aerodynamik und den diskreten und eleganten Details, die den Wagen zu einem Juwel unter den Sondereditionen von Maserati machen.

Der Ghibli 334 Ultima ist die schnellste Serienlimousine der Welt – 334 steht für eine max von 334 km/h.

Das „Geheimnis“ liegt im Namen selbst: 334 bezieht sich auf die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Mit einem Sprung von 326 auf 334 km/h schafft der Ghibli 334 Ultima Platz eins der Rangliste und ist damit die schnellste Limousine der Welt.

Darüber hinaus wurde an Gewicht und Reifen gearbeitet, um das Fahrzeug im Hinblick auf eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h von 4,3 auf 3,9 Sekunden zu optimieren. So ist der Maserati Ghibli 334 Ultima mit neuen Hochleistungsreifen ausgestattet, die aus einer speziellen Mischung hergestellt sind. Die Verbesserung der Aerodynamik wird durch die 21-Zoll-Orione-Räder und den Heckspoiler aus Carbon vervollständigt. Räder und Radnaben sind dabei in mattem, dunklem Graphit gehalten, wobei das Dreizack-Logo im Farbton Rubino aus dem Dunkeln hervorsticht, während die Bremssättel in glänzendem Schwarz ausgeführt sind.

Äußerlich erinnert das Fahrzeug an die Vergangenheit und ist eine Hommage an die erste V8-Kreation von Maserati. Es präsentiert die neue Scià-di-Persia-Lackierung mit Rubino-Akzenten und 334-Logo auf den Kotflügeln. Der Maserati Ghibli 334 Ultima verfügt serienmäßig über das Vollcarbon-Exterieur-Kit, einschließlich vorderer Stoßfängerplatten, Türgriffe, Spiegelkappen sowie B- und C-Säule.

Auch der Innenraum erinnert an den Klassiker: Das blasse Terrakotta-Leder – eine Reminiszenz an das ikonische Senape-Leder-Interieur – umgibt die schwarzen vertikalen „Cannelloni“ aus Alcantara in der Mitte der Sitze. Der Dreizack und die 334-Logos sind auf die vordere Kopfstütze gestickt und die „magische Zahl“ ziert neben dem markanten Schriftzug „Una di 103“ auch den Mitteltunnel.

Angetrieben von einem erhabenen Motor ist der Maserati Ghibli 334 Ultima ein außergewöhnliches, letztes Stück purer Leistung.

Maserati Levante V8 Ultima

Seit 2016 ist der „Maserati unter den SUVs“ schon von weitem erkennbar. Bei diesem Automobil drehte sich schon immer alles um den beeindruckenden Kühlergrill: eine Ode an die Maserati Modelle der Vergangenheit – vom großartigen Konzeptauto Alfieri bis zum konkurrenzfähigen Tipo 60 Birdcage.



Viele exklusive Details, wie diese Prägungen in den Kopfstützen, zeichnen die beiden Sondereditionen aus.



Trofeo verkörpert maximale Maserati Performance. Die Ausstattungsvariante, die für Liebhaber extremer Leistung gemacht ist, inspiriert nun diese neue Sonderedition, die der Feier des 427 kW (580 PS) starken V8-Biturbomotors gewidmet ist. Damit geht der Maserati Levante V8 Ultima einen Schritt weiter.

Um seine unbestreitbare Eleganz zu vervollständigen und seine Geschwindigkeit zu dokumentieren, wird das Exterieur durch das lackierte V8-Ultima-Logo auf dem Kotflügel definiert. Dessen Rubino-Farbe greift den Farbton des Dreizacks auf den glänzend schwarzen Radnabenabdeckungen, der Räder und der Bremssättel auf. Die 22-Zoll-Orione-Räder sind Bestandteil der Sonderedition.

580 PS leistet der V8 im Levante V8 Ultima.

Wie der Levante Trofeo verfügt auch der V8 Ultima serienmäßig über das Carbon-Exterieur-Kit. Das bedeutet: vorderer und hinterer Stoßfänger mit Carbon-Details und Seitenschweller mit Carbon-Einsätzen.

Die Innenausstattung zeichnet sich durch helle Terrakotta-Lederkomponenten aus, die die schwarzen Sitze einfassen. Der Kontrast setzt sich auf den vorderen Kopfstützen fort, wo der Dreizack zusammen mit dem Logo „V8 Ultima“ aufgestickt ist. Letzteres ist neben dem prestigeträchtigen „Una di 103“-Detail ebenfalls Teil der Mittelkonsole.

Dem Levante V8 Ultima und seinem sportlichen Charakter widmet Maserati zwei intensive Karosserietöne, die das Fahrzeug noch exklusiver machen: Nero Assoluto und Blu Royale.

Alle V8-Enthusiasten – und das sind wohl die meisten Maserati-Fans – haben nun noch eine letzte Möglichkeit, einen echten Dreizack mit V8 zu kaufen. Das wird entsprechend weitgehendes Interesse hervorrufen und so manches Liebhaberherz höher schlagen lassen. Was danach kommt? Elektrifizierung ist heute offensichtlich das Maß der Dinge. Inwieweit sich dies auf solche traditionsreichen Marken wie Maserati auswirken wird, bleibt abzuwarten.

