Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive – Modernes Vierteilen

Der hier getestete Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive ist der einzige Leon von Cupra mit Allradantrieb und zugleich die stärkste erhältliche Motorisierung.

Statt 300 sind es hier 310 PS und dank 4Drive verteilt dieser Kombi seine Power auf alle vier Räder.

Erst seit zwei Jahren gibt es diese Variante des Cupra Leon Sportstourer, die mit diesen Alleinstellungsmerkmalen ein gewisses Haben-will-Gefühl bei Fans von gut motorisierten Kombis mit Allradantrieb auslöst. Im Grunde ist es das Pendant zum Golf R Variant, der allerdings einige Scheine mehr kostet. Doch der Reihe nach.

Unser Testobjekt fuhr in der Farbe Graphene Grau vor.

Exterieur und Interieur – Topmodell ohne i-Tüpfelchen?

Jein! Will heißen, der Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive kann am Außenkleid normalerweise keine Unterschiede vorweisen, die ihn vom herkömmlichen VZ mit Frontantrieb und seinen 300 PS unterscheiden. Doch dank dem Ausstattungspaket „Cup“ gibt es dann doch einige Features.





Auf den ersten Blick ist der Sportstourer nicht sogleich als „Cup“ erkennbar… …doch beim Blick auf die Seitenansicht des Kombis… …stechen die tollen zweifarbigen Leichtmetallräder sogleich ins Auge. Der Innenraum gibt da schon eher Aufschlüsse zum Modell. Während die kupferfarbenen Akzente in einem Cupra noch als „normal“ erscheinen…





Da sind zum einen die glanzgedrehten 19-Zoll-Räder in Bi-Color und einem sehr ansprechenden Felgendesign, welches bestens den Blick auf die aufpreispflichtigen Brembo-Bremsen erlaubt. Dazu kommen Seitenschweller in Dark Aluminium – fertig ist das „Cup“-Design. Der Rest? Vier Endrohre, das coole Cupra-Emblem vorn wie hinten mittig und die typische Lichtsignatur vorn mit ihrer filigranen Form und hinten mit dem durchgängigen LED-Streifen.

Im Innenraum tobt sich das „Cup“-Paket noch deutlicher aus, und beschert dem performanten Kombi vorne Supersport-Schalensitze mit weichem Lederbezug und kupferfarbenen Ziernähten. Die Rückseite und die Durchführungen für optionale Dreipunkt-Sicherheitsgurte wurden in Sichtcarbon gefertigt, was verdammt nach Rennsport aussieht.

…generieren die erstklassigen Sportsitze mit ihrem mächtigen Seitenhalt… …und den Carbon-Verkleidungen echte Rennsportgene. Das Markenlogo darf selbstverständlich an dieser Stelle nicht fehlen. Das Platzangebot ist für einen Kombi der Kompaktklasse überaus großzügig – auch im Fond. Der Kofferraum schluckt in Standardkonfiguration enorme 620 Liter.

Das bei den anderen 300-PS-Modellen optional erhältliche Supersport-Multifunktionslenkrad mit dem Cupra-Mode-Selector und dem Startknopf ist im „Cup“ ab Werk an Bord. Kupferfarbene Akzente überall, gehören obligatorisch zum Markenzeichen eines Cupra.

Motor und Fahreigenschaften – Gesittet sportlich

Keine Frage, der Zweiliter-Reihenvierzylinder aus dem Volkswagenregal ist eine Bank. Mit 310 PS stellt er im Leon die stärkste erhältliche Motorisierung für diese Modellreihe dar. Der Turbobenziner hängt sehr gut am Gas, setzt Gasbefehle zackig um, sobald sich das DSG dazu entschlossen hat, dabei mitzumachen. Von einer Gedenksekunde kann aber nicht mehr die Rede sein. Im Klartext: Die Zögerlichkeit der Doppelkupplungsautomatik bei Lastwechseln hat zwar deutlich abgenommen, ist aber immer noch spürbar.

Bekannt und bewährt – Der Zweiliter-Turbobenziner macht dem Kombi dank 310 Pferden ordentlich Beine.

Wählt der Fahrer den Sport- oder einen der beiden Cupra-Modi, ist dieses Phänomen aber mittlerweile so minimiert, dass es vernachlässigt werden kann. Das gut gepolsterte Lenkrad liegt satt in den Händen und die Lenkung reagiert sehr präzise, inklusive klarer Rückmeldung. Die Gänge lassen sich auch manuell per Wippen sortieren, was auch flott vonstatten geht.

Vier echte Endrohre machen optisch ordentlich was her, erwecken soundtechnisch aber keine großen Emotionen.

Dank des Allradantriebs bringt dieser Cupra die Kraft sicher auf die Straße, was selbst bei feuchten Untergründen hervorragend sichergestellt wird – ein entscheidender Vorteil gegenüber den Varianten mit Frontantrieb. Kurven kann dieser Kombi richtig gut räubern und zeigte insbesondere im Sportmodus dabei eine straffe, aber nicht zu harte Dämpferabstimmung.

Der Wechsel auf den Fahrmodus „Comfort“ lässt die Vorspannung aus dem Fahrwerk entweichen und der Cupra Leon Sportstourer 4Drive wird sogleich zum entspannt dahingleitenden Kombi. Wenngleich auch kurze Verwerfungen nicht gänzlich kompensiert und gern – wenn auch abgeschwächt – an die Insassen weitergereicht werden.

Doch in Summe macht der Spanier eine sehr gute Figur, bleibt trotz ordentlich Power und Dynamik in jeder Hinsicht gesittet und gutmütig beherrschbar. Das macht ihn zu einer Art Allrounder, der als sportiver Serpentinenschreck genauso taugt wie als performante Familienkutsche.

Hart und herzlich – Die Brembos verzögern sehr gut dosiert und bei Bedarf unbarmherzig brachial.

Gibt der Fahrer die Sporen, rennt der Kombi in 4,9 Sekunden von null auf Tempo 100 – sagt Cupra. Wir schafften es nie unter 5,1 Sekunden, unserem Bestwert. Soundfetischisten werden es gegebenenfalls schade finden, dass außer einer synthetisch geschaffenen Soundkulisse im Innenraum kein nennenswerter Sound aus den vier Endrohren zu vernehmen ist. Das geht auch anders.

Die Brembos des Testwagens waren eine Wonne, verzögerten bei Bedarf derart brachial, dass sensible Insassen auf Warnsignale aus ihrem Verdauungstrakt hinweisen mussten. Selbst wiederholte Vollbelastung konnte dem Bremssystem nichts anhaben und nicht die Spur eines Fadings war zu erahnen – Bravo! Wer oft die Leistung des Leon ST ausreizt, sollte das Kreuzchen bei dieser 2.640 Euro teuren Sportbremsanlage setzen.

In puncto Verbrauch hat sich einiges getan und die anfänglichen Sauforgien dieses Motors mit der internen Bezeichnung VW EA888 gehören der Geschichte an. Heutzutage haben die Ingenieure dem Turbomotor richtig Manieren beigebracht, was vor allem den Teillastbereich betrifft.

Erstaunlich – Die Optimierungen im Teillastbereich zeigen sich in einem anerkennenswerten Verbrauch auf der Sparrunde.

Unser Durchschnitt von lediglich 8,8 Liter auf 100 Kilometern – und das mit gelegentlichem Abruf aller 310 Pferde – steht in keiner Relation mehr zu den anfänglichen deutlich zweistelligen Werten dieses Motors. Die 6,3 Liter auf unserer Sparrunde wären vor einigen Jahren noch als blanke Fantasien abgetan worden.

Ausstattung, Komfort, Technik im Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive

Als „Cup“ besitzt der Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive eine bereits erwähnte ausgeprägt sportliche Note. Darüber hinaus wurde dem Testwagen eine ganze Reihe an zusätzlichen Annehmlichkeiten zuteil, von denen wir die wichtigsten Dinge nachfolgend benennen möchten.

Die Matrix-LED-Scheinwerfer für 785 Euro extra sind aus Sicht der Redaktion sehr empfehlenswert. Deren Ausblendung von anderen Verkehrsteilnehmern bei aktivem Fernlicht besaß im Test eine hundertprozentige Trefferquote. Helligkeit und Homogenität ließen keinerlei Kritik zu.

Ungenau und umständlich: Unter dem Bildschirm wird per Slide auf der schwarzen Fläche die Lautstärke eingestellt.

Die Beats Soundanlage mit ihren 340 Watt auf zehn Lautsprecher aufgeteilt, klingt dank Subwoofer bassbetont und insgesamt sehr dynamisch. Musikliebhaber sollten sich diese Option gönnen. Parkmuffel sollten obendrein nicht auf das Vision Plus-Paket verzichten, welches neben einer Rückfahrkamera und zusätzlichen vorderen Parksensoren auch einen Parklenkassistenten beinhaltet. Kostenpunkt: 680 Euro.

Freunde luftiger Innenraumatmosphären werden sicherlich die 1.385 Euro für das riesige Panorama-Glasdach investieren. Dank dem Wireless Full Link Connectivity-Paket für 275 Euro können Smartphones auch kabellos via Android Auto oder Apple CarPlay verbunden werden. Im Test war dies binnen weniger Sekunden erledigt und funktionierte anschließend lückenlos fehlerfrei.

Die kabellose Ladestation kostet 270 Euro Aufpreis und wurde während der Ladevorgänge recht heiß. Unterbrechungen beim Laden konnten wir allerdings nicht beobachten. Für nicht wenige Kombifahrer sicherlich nicht unwichtig: Eine Anhängerkupplung mit elektrischer Entriegelung kostet 950 Euro extra. Damit kann der Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive immerhin bis zu 1,7 Tonnen als gebremstes Anhängsel an den Haken nehmen.

Eine Anhängerkupplung und die 230-Volt-Steckdose sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

Der adaptive Tempomat bewies im Test seine Zuverlässigkeit und hielt Abstände mit sanfter Anpassung. Etwas nervös erschien dagegen der Spurhalteassistent, der auch gern vergossene Fugen im Asphalt als Fahrbahnmarkierungen erkennen wollte.

Auch wenn wir das Thema bereits mehrfach angesprochen haben: Die großteilige Übernahme des Bedienkonzepts vom Hausherren Volkswagen, bei dem unter anderem durch die Verfrachtung vieler Bedienelemente in das Bildschirmmenü die Bedienung während der Fahrt schwer von der Hand geht, ist ein klarer Kritikpunkt. Eine Lautstärkeregelung per Slider unter dem Bildschirm, was weder gut dosierbar ist noch nachts beleuchtet wird, ist da nur ein Manko von mehreren, die durch eine überzogene Digitalisierung zu beobachten sind. Es bleibt nur zu hoffen, dass an dieser Stelle in zukünftigen Modellen wieder zurückgerudert wird.

Der Preis des Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive

Wer den Kombi als stärkste Variante und mit Allrad sein Eigen nennen möchte, muss mindestens 47.855 Euro ausgeben. Das sind 2.410 Euro mehr, als der Kombi mit 300 PS und Frontantrieb kostet. Ein fairer Aufpreis für das Leistungsplus von zehn PS sowie den Allradantrieb.

Für die Cup-Variante als Kombi seiner Träume muss der geneigte Käufer reichlich 52.000 Euro übrig haben.

Als „Cup“-Variante werden 52.405 Euro fällig, also rund 4.500 Euro extra für den besonders dynamischen Auftritt. Unser Testwagen kostete mit seiner reichhaltigen Ausstattung 63.000 Euro. Zum Vergleich: Ein 320 PS starker Golf R Variant mit ebenbürtiger Ausstattung liegt bereits knapp über 70.000 Euro.

Fazit – Badass- und Daily-Sportkombi in einem

Dass der Cupra Leon Sportstourer VZ 4Drive ein echter Sportkombi ist, zeigt er mit seiner straffen Abstimmung und seinem leistungsstarken Antrieb. Dank Allrad gelangt die Kraft auch dahin, wo sie hinsoll – auch bei widrigen Bedingungen.

Mit Allradantrieb, viel Power und Platz sowie gut ausgestattet ist der Spanier ein sehr attraktiver Kombi.

Mit einer umfangreichen Sicherheitsausstattung dank viel Assistenztechnik sowie einer langen Liste an komfortablen Annehmlichkeiten, prädestiniert sich dieser Cupra zum absoluten Allrounder, der auch schneesichere Regionen oder den schnellen Abstecher in skandinavische Möbelhäuser nicht scheuen muss. Als „Cup“ streift sich der Spanier das professionelle Sporttrikot über und zeigt sich auch innen auf „Track-Mode“ gebürstet. Wer das nicht derart ausgereizt braucht, spart schon mal viereinhalb Riesen, grenzt sich dann aber nicht so markant vom Rest ab.

Gleichgültig, wie sich der geneigte Käufer entscheidet: Alles bleibt preistechnisch im direkten Vergleich zur Konkurrenz noch dazu auf dem Teppich. Cupra hat seine Hausaufgaben gemacht und schickt mit diesem performanten Allradkombi ein heißes Eisen ins Rennen, der nicht nur das Zeug zum bösen Trackwedeln besitzt, sondern auch bestens als Alltagsbegleiter taugt – als sehr performanter, versteht sich.

Mit 1.600 Litern Gesamtvolumen an Laderaum zeigt der Cupra echte Kombi-Qualitäten. Kleine Supra-Logos finden sich überall im und am Cupra. Sämtliche Leuchteinheiten am Cupra wurden mit LED-Technik bestückt. Das Graphene Grau ist eine Farbe, die dem Kombi durchaus steht. Im Vergleich zur Konkurrenz ist der Spanier auch monetär ein sehr attraktives Angebot.

Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro & Contra

Pro: potenter Antrieb

dank Allradantrieb beste Traktion

hervorragende Bremsanlage (Brembo)

erstklassige Sportsitze mit viel Seitenhalt

großzügige Platzverhältnisse

gutes Matrix-Licht Contra: leichte Gedenksekunde des DSG

umständliches Bedienkonzept

kein sportlicher Sound

