Hyundai SANTA FE – SUV-Design der Zukunft

Der südkoreanische Automobilhersteller zeigt erstmals den grundlegend umgestalteten Hyundai SANTA FE.

Die fünfte Generation des SUV interpretiert seinen Natur-trifft-Stadt-Charakter auf überraschende Weise neu und führt wichtige Updates ein.

Für den ersten vollständigen Modellwechsel des SANTA FE seit 2018 vergrößert Hyundai Motor die kompakte Fahrzeugstruktur und erleichtert so Aktivitäten im Freien und in der Stadt. Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes neues Modell mit einem robusten, aber dennoch fein detaillierten Außendesign und einem geräumigen, vielseitigen Innenraum, der durch die gewachsene Heckklappe dem Fahrer und den Passagieren einen flachen terrassenartigen Raum bietet.

„Der neue SANTA FE ist ein SUV, das ein Gleichgewicht zwischen dem Stadtleben und dem Leben in der Natur herstellen will. Er eignet sich für alles, von Familienausflügen bis hin zu Campingabenteuern„, sagt SangYup Lee, Executive Vice President und Leiter des Hyundai Global Design Center. „Mit seinem längeren Radstand, dem geräumigen Innenraum und der terrassenförmigen Heckklappe nutzt der neue SANTA FE seine SUV-Stärken, um mehr Vielseitigkeit als je zuvor und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.„





Neuer Hyundai SANTA FE mit einzigartigem Außendesign

Die mit klaren Linien gezeichnete Form und die markante Silhouette des neuen SANTA FE ergeben sich aus seinem langen Radstand und dem breiten Heckbereich.

Durch die hohe Motorhaube, die H-förmigen Scheinwerfer und die kräftigen Kotflügel vermittelt das Fahrzeug einen Eindruck von Erhabenheit. Die H-förmigen Scheinwerfer harmonieren mit dem H-Motiv im unteren Bereich der Frontpartie und sorgen so für ein abgeschlossenes Erscheinungsbild. Die H-förmigen Designelemente interpretieren das „H“-Emblem im Hyundai-Logo neu.

Auch innen zeigt sich der neue Hyundai Santa Fe vollkommen neu definiert.

In der Seitenansicht bietet der verlängerte Radstand Platz für eine kraftvolle Dachlinie, eine muskulöse Form an den Kotflügeln, stark ausgeprägte Radkästen, einen verkürzten vorderen Überhang und 21-Zoll-Räder, die dem SUV einen robusten abenteuerlichen Look verleihen.

Das durch die größere Heckklappe geprägte Heck ist schlichter und balanciert das gesamte Außendesign aus. Die H-förmigen Rückleuchten bilden mit den vorderen H-Lichtern eine harmonische Einheit und verleihen dem SANTA FE bei Tag und Nacht eine unverwechselbares Aussehen.





Mehr Platz und geräumiges Interieur

Der Innenraum des neuen SANTA FE bietet reichlich Platz für Abenteurer und Ausrüstung und ermöglicht so mühelos einen Outdoor-Lebensstil. Die Heckklappe öffnet in einen geräumigen Innenraum mit einer flachen, terrassenähnlichen Anmutung. Die vollständig umklappbaren Sitze in der zweiten und dritten Reihe bieten ein erstklassiges Platzangebot im Innenraum. All diese Eigenschaften ermöglichen es den Nutzern, unkompliziert Ausflüge in die Natur zu unternehmen.

Der kultivierte Innenraum bietet eine angenehme Überraschung, denn er kontrastiert das kräftige Äußere. Das Interieurdesign betont horizontale und vertikale Linien mit einem H-Motiv auf dem Armaturenbrett und den Lufteinlässen, um das Gefühl von Offenheit zu verstärken und eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen.

Die Innenausstattung des neuen SANTA FE wird durch eine Vielzahl von Hightech-Features wie dem durchgehenden Panoramadisplay und der kabellosen Doppelladestation für Smartphones abgerundet. Das Display verbindet den 12,3-Zoll-Bildschirm und das Infotainmentsystem und liegt gut im Sichtfeld des Fahrers, während es ein Gefühl von Luxus vermittelt.

Aus welcher Perspektive man den neuen Santa Fe auch betrachtet; er wirkt riesig.

Der Innenraum besticht durch seine Geräumigkeit, während die weiche, mit Holzmuster versehene Dekoration und die Nappaleder-Sitze dem Fahrzeug einen exklusiven Stil verleihen.

Bei seinem neuen SUV hat Hyundai außerdem eine Vielzahl von nachhaltigen Materialien verwendet. Der Dachhimmel aus Wildleder, die Fußmatten und die Rückenlehnen der zweiten und dritten Sitzreihe bestehen aus recyceltem Kunststoff, während die Türverkleidungen aus umweltfreundlichem Kunstleder gefertigt sind.

Die von natürlichem Licht inspirierten Innen- und Außenfarben unterstreichen den einzigartigen Stil des neuen SANTA FE und bringen Inspiration und Lebensfreude in den Alltag und das Abenteuer in der Stadt und in der freien Natur.





NewCarz meint dazu:

Die fünfte Generation des Flaggschiffs von Hyundai kommt – und wie sie kommt! Das neue Design zeigt einmal mehr den Mut und die Entschlossenheit des koreanischen Automobilbauers, der bereits mit den Neuauflagen des Tucson und auch des aktuellen Santa Fe gezeigt hatten, dass der Pioniergeist von Generation zu Generation scheinbar exponentiell mitwächst. Ähnlichkeiten zum neuen Kia EV9 sind dabei nicht von der Hand zu weisen.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai