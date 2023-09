Porsche Mission X – Zukunft statt Geschichte schreiben

Viele Porsche schreiben Geschichte, doch der Porsche Mission X schreibt Zukunft:

Die spektakuläre Neuinterpretation eines leichten Hypercars mit Le-Mans-Türen sowie mit hoch performantem Elektroantrieb wirft einen innovativen Blick auf Morgen.

Wie vormals die Sportwagen-Ikonen 959, Carrera GT und 918 Spyder gibt der Mission X neue, entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung künftiger Fahrzeugkonzepte und interpretiert dabei Porsche-typische Elemente neu. Die Motorsport-DNA ist unverkennbar, der Anspruch auf höchste E-Performance ist geblieben: Der Mission X ist die Vision von Porsche des schnellsten straßenzugelassenen Fahrzeuges auf der Nürburgring-Nordschleife. Dafür sorgen ein Leistungsgewicht von 1:1, der hoch performante Elektroantrieb, sowie extreme Abtriebswerte.

Leichtbau-Glaskuppel mit Exoskelett.

Anmutung wie im Flugzeugcockpit: Über beide Insassen spannt sich eine Leichtbau-Glaskuppel mit Exoskelett aus Carbon. Eine weitere Besonderheit ist die Daytona-Scheibe: Sie sorgte bei historischen Rennfahrzeugen für eine verbesserte Sicht in Steilkurven und gibt dem Mission X ein noch offeneres Raumgefühl.

Konsequente Leichtbaustruktur.

Leichtbau auf Spitzenniveau: Inspiriert von architektonischen Tragwerkstrukturen wurde beim Mission X jedes überflüssige Gramm reduziert.

Ikonische Lichtsignatur.

Angelehnt an frühere Motorsportfahrzeuge: Die markentypische 4-Punkt-Lichtsignatur der Hauptscheinwerfer wurde neu interpretiert und vertikal angeordnet.

Driving Experience der Zukunft.

Fahrerlebnis von Morgen: Der Innenraum wurde bis ins Detail auf den Fahrer zentriert – von den individuell angepassten Sitzschalen, über das fahrerzentrierte Curved Display bis hin zum Farbkonzept.

Design Vision von Morgen.

Flache Karosserie, skulpturhafte Formgebung, geschlossenes Design: das Exterieur Design des Mission X ist innovativ und markentypisch zugleich. Von der Lichtsignatur über die Le-Mans-Türen bis hin zum integrierten, adaptiven Flügel.

Fokus auf das Wesentliche: Sie.

Personalisierte Sitzschale, fahrerorientierte Displays, individuell anpassbare Fahrwerksregelsysteme: Im Innenraum des Mission X wird der Fahrer konsequent in den Mittelpunkt gestellt. Auf Wunsch kann das Fahrerlebnis zusätzlich per Knopfdruck mit der Welt geteilt werden.

Wir waren auf der IAA Mobility in München und konnten den Porsche Mission X in Life und in Farbe begutachten. Fest steht, dass auch der neuste Entwurf eines Supersportlers die DNA von Porsche bis ins Mark trägt – und das ist auch gut so. Als neues vollelektrisches Hypercar soll Mission X alles in Grund und Boden fahren, was über einen Elektroantrieb verfügt. Dabei helfen ein Leistungsgewicht von 1 PS pro Kilogramm. Die Rede ist von über 1.000 PS, was die nur 1,20 Meter flache Flunder entsprechend hyperschnell machen soll. Wir sind definitiv sehr gespannt, wann und vor allem wie die ersten offiziellen Runden dieses Hypercars auf der Nordschleife absolviert werden.