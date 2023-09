Renault Grand Kangoo – So geräumig wie noch nie

Mit dem Renault Grand Kangoo präsentiert die französische Automobilmarke auf der IAA Mobility 2023 in München die Langversion des Kangoo.

Neben Varianten mit Benzin- und Dieselmotor ist er auch als vollelektrischer Grand Kangoo E-Tech Electric wählbar.

Bis zu sieben vollwertige Sitze und bis zu 3.750 Liter Ladevolumen machen die neuen Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech Electric zu perfekten Begleitern im Berufs- und Familienalltag. Bestellstart ist Ende 2023, die Auslieferung wird Anfang 2024 beginnen.





Renault Grand Kangoo – Neue Raumdimensionen

Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech Electric vereinigen in sich alle Sicherheits- und Komfortmerkmale der Standardversion. Zusätzlich legen sie beim Raumangebot nochmals um eine Dimension zu. In der Langversion finden bis zu sieben Erwachsene in drei Sitzreihen Platz. Der Knieraum von 16,4 Zentimetern in der dritten Reihe ist Klassenbestwert. Die Sitze in Reihe zwei und drei sind einzeln verschieb-, umklapp-, versenk- und ausbaubar. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Sitzkonfigurationen. Beispielsweise lässt sich der mittlere Sitz in der zweiten Reihe ausbauen, so dass sechs großzügige Sitzplätze zur Verfügung stehen.

NewCarz ist auf der IAA live vor Ort… …und hat den Kangoo in XXL am Renault-Stand… …aufgespürt und begutachtet.

Den Zugang zur dritten Sitzreihe erleichtern die beiden 83 Zentimeter breiten Schiebetüren (+21,5 cm im Vergleich zum Kangoo), die niedrige Türschwelle und die umklappbaren Sitze in der zweiten Reihe. Beleg für den familienfreundlichen Charakter von Grand Kangoo und Grand

Kangoo E-Tech Electric: Fünf Sitze der bis zu sieben Sitze sind mit Isofix-Befestigungspunkten für Kindersitze ausgestattet.





Bis zu 3.750 Liter Ladevolumen im Renault Grand Kangoo

Einen neuen Rekord für die Baureihe setzt die jüngste Generation von Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech Electric beim Ladevolumen. Dieses liegt in der siebensitzigen Version bei 500 Litern. Werden die Rücksitze ausgebaut und der Beifahrersitz umgeklappt, steigt es auf 3.750 Liter bei einer Ladelänge von 3,11 Metern. Der Zugang zum Kofferraum erfolgt über eine weit aufschwenkende, verglaste Heckklappe.

Über-Kangoo – Mehr als 3.700 Liter in maximaler Konfiguration sind eine echte Kampfansage.

Von der durchdachten Konzeption zeugen außerdem Stau- und Ablagefächer im Innenraum mit bis zu 58 Liter Inhalt, darunter das Easy-Life Schubfach und Staufächer im Fußraum der zweiten Reihe. Für eine wohnliche Atmosphäre im Interieur sorgt das modern gestaltete Cockpit. Bestimmendes Element ist eine über die gesamte Breite des Armaturenträgers verlaufende Dekorleiste in gebürstetem Holz.

Für den neuen Grand Kangoo sind zwei Motorisierungen verfügbar, die die strengen Emissionsstandards der Norm Euro 6E erfüllen: ein Turbobenzinmotor mit 96 kW/130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie ein Turbodieselmotor mit 70 kW/95 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe.





Renault Grand Kangoo E-Tech Electric: alltagsgerechte Reichweite von 265 Kilometern

Der Grand Kangoo E-Tech Electric wird von einem 90 kW/122 PS starken fremderregten Synchronmotor angetrieben. Das maximale Drehmoment von 245 Nm steht vom Start weg zur Verfügung, so dass in allen Situationen souveräner Durchzug zur Verfügung steht. Seine Energie bezieht der Elektromotor aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 45 kWh. Der flache Stromspeicher ermöglicht eine alltagsgerechte Reichweite von bis zu 265 Kilometern im praxisgerechten WLTP-Prüfzyklus. Durch Nutzung des Eco-Modus lässt sich die Reichweite verlängern. In dem besonders energieeffizienten Fahrprogramm sinkt die Leistung des Elektromotors auf 56 kW/75 PS, und die Höchstgeschwindigkeit wird auf 110 km/h begrenzt.

Innenraumflair wie in einem Mittelklasse-PKW – Der Renault Grand Kangoo setzt auch hier neue Zeichen.

Die Batterie besteht aus acht Modulen, die individuell reparierbar sind. Renault gewährt auf den Akku eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern. Falls seine Kapazität den Wert von 70 Prozent der Nennkapazität unterschreitet (SoH), wird er im Rahmen dieser Garantie von Renault kostenlos ersetzt.





Schnellladung mit Gleichstrom

Ab Werk ist der Grand Kangoo E-Tech Electric mit einem Wechselstrom (AC)-Bordladegerät mit 22 kW Ladeleistung ausgestattet, mit dem sich die Batterie in 2:40 Stunden von 15 auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen lässt. Alternativ dazu ist eine Version mit Ladegerät für 22-kW-Wechselstrom und 80-kW-Gleichstrom (DC) verfügbar, das erlaubt, in zehn Minuten Energie für eine Strecke von 80 Kilometern und in 27 Minuten Strom für eine Distanz von 170 Kilometern zu „tanken“.

In Kombination mit dem Schnellladegerät ist die Batterie flüssigkeitsgekühlt. Die Betriebstemperatur bleibt so auch bei hoher Belastung oder extremen Temperaturen im optimalen Wirkungsbereich. Besonders vorteilhaft ist dies auf längeren Autobahnfahrten, bei denen die Batterie konstant Energie liefern muss. Elektrische Widerstände im Batteriepaket vervollständigen das System. Sie bringen den Akku bei kalter Witterung schneller auf das optimale Temperaturniveau.

Die rekuperative Bremsstrategie steigert ebenfalls die Effizienz des Grand Kangoo E-Tech Electric. Dabei wirkt der Elektromotor wie ein Generator, der Strom in den Akku einspeist. Die konsequente Nutzung der Rekuperation bringt deshalb Reichweitenvorteile und wirkt außerdem materialschonend, da die Bremsen weniger belastet werden. Am Wählhebel besteht die Möglichkeit, zwischen drei Rekuperationsstufen von Stufe 1 (moderates rekuperatives Bremsen) bis hin zur Stufe 3 (maximale Rekuperation) zu wechseln.





2-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe für mehr Reichweite

Um die Reichweite das ganze Jahr über zu maximieren, verfügt der neue Grand Kangoo E-Tech Electric über eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe. Anders als konventionelle Klimatisierungen bezieht sie einen Großteil der Energie zum Heizen aus der Umgebungsluft. Dadurch sinkt der Strombedarf deutlich. Die aus der Haustechnik bekannte Technologie bedient sich des umgekehrten Prinzips eines Kühlschranks: Beim Heizen wird die in der Umgebungsluft gespeicherte Wärme von einem thermischen Arbeitsmittel aufgenommen, mit einem Kompressor verdichtet, auf ein höheres Temperaturniveau gehoben und dann zum Wärmen des Innenraums eingesetzt. Zum Kühlen wird die Funktionsweise der Wärmepumpe umgekehrt.

Bereits optisch ersichtlich: Der Renault Grand Kangoo ist der Konkurrenz um Länge(n) voraus.

Der optimale Wirkungsgrad der Wärmepumpe liegt zwischen minus 15 und plus 15 Grad Celsius. Neben dem ausgezeichneten thermischen Komfort sorgt sie für eine zusätzliche Reichweite von bis zu 30 Kilometern, da die Beheizung des Innenraums nicht ausschließlich über Heizwiderstände erfolgt, die ihre Energie aus der Traktionsbatterie beziehen.

Schließlich sind für den neuen Grand Kangoo E-Tech Electric die beheizbare Windschutzscheibe sowie die Lenkrad- und Sitzheizung vorne verfügbar. In Verbindung mit der Vorklimatisierung des Innenraums ermöglichen diese bei gleichem Temperaturkomfort, die Heizung niedriger zu stellen und dadurch die Antriebsbatterie weniger zu beanspruchen. Zusätzlich zum Komfortgewinn benötigen diese Optionen nur eine geringe Menge an Batteriestrom.





Vernetzung steigert Effizienz und erleichtert Reiseplanung

Durch intelligente Vernetzung erleichtert Renault die Nutzung des Fahrzeugs zusätzlich. So lässt sich über die Smartphone-App My Renault oder das Multimediasystem EASY LINK eine Reihe von E-Mobility-Services nutzen, die es ermöglichen, aus der Ferne den Energieverbrauch zu senken, den Komfort zu steigern und eine längere Route zu planen. Hierzu gehören:

die Programmierung des Ladevorgangs, um Zeiten mit geringer Nutzerfrequenz und günstigeren Stromtarifen zu nutzen

die Steuerung der Vorklimatisierung des Innenraums mit Strom aus dem Netz

die Suche nach Ladestationen entlang der Reiseroute

die Suche nach Zielen, die mit der verbleibenden Batterieladung erreichbar sind





Umfangreiche Serienausstattung im Renault Grand Kangoo

Renault bietet die Grand Kangoo Familie in zwei Ausstattungen an. Bereits die Basisausstattung Equilibre beinhaltet elektrische Fensterheber ringsum, Rückfahrkamera und das Multimediasystem EASY LINK mit vernetzten Services. Equilibre ist in erster Linie auf die Bedürfnisse der Personenbeförderungsdienste von Behörden und Gemeinden ausgelegt. Techno wendet sich an Familien und Gewerbetreibende, die ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit mit unverwechselbarem Design wünschen. Zu den praktischen Details zählt auch die Dachreling für die einfache Montage einer Dachbox.





Bis zu 13 Fahrerassistenzsysteme steigern Sicherheit

In Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech Electric steigern bis zu 13 Fahrerassistenzsysteme den Komfort und die aktive Sicherheit. Hierzu zählt auch der Autobahn- und Stauassistent, der auf einer Autobahn oder mehrspurigen Straße mit Fahrbahnmarkierungen das Fahrzeug im Rahmen gewisser Grenzen komplett übernehmen und selbstständig lenken kann. Hierfür zentriert das Assistenzsystem des Levels zwei („teilautomatisiertes Fahren“) den Kombivan auf seiner Fahrspur und folgt dieser.





Fertigung in Maubeuge nach höchsten Qualitätsstandards

Renault fertigt die neuen Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech im nordfranzösischen Werk Maubeuge. Seit 1997 produziert der aktuell 2.500 Beschäftigte zählende Standort den Kangoo. Zusammen mit den Standorten Douai und Ruitz bildet Maubeuge Europas größtes und wettbewerbsfähigstes Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge ElectriCity. Renault will hier bis 2025 jährlich 480.000 Elektrofahrzeuge produzieren. Renault hat 450 Millionen Euro in die Fertigungsstätte investiert und eine neue Batteriemontage eingerichtet, um die neuesten Versionen des Kangoo sowie Fahrzeuge der Partner Mercedes-Benz und Nissan in großem Umfang und nach höchsten Qualitätsstandards produzieren zu können. Der Elektromotor und die Ladesysteme des Kangoo E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric werden im Renault Werk Cléon in der Normandie hergestellt.

Renault fertigt den Kangoo seit 25 Jahren. Im Mai 1997 rollte der Kombivan auf der Automobilausstellung in Barcelona erstmals ins Licht der Öffentlichkeit. Bis heute hat Renault über 4,4 Millionen Exemplare der Baureihe in 50 Ländern der Welt verkauft. Die Elektroversion ist seit 2011 der Bestseller in ihrem Segment.





NewCarz meint dazu:

Der Weltraum und der Grand Kangoo – unendliche Weiten… So oder so ähnlich könnte das Intro der legendären Star Trek Serie ab sofort lauten, denn was dieser Franzose an Platz bietet, ist in dieser Klasse wahrhaft einzigartig. Allein das Kofferraumvolumen, aber auch die Ladeflächenlänge sowie die umfangreiche Ausstattung und Variabilität machen diesen Renault zum Primus unter allen praktikablen Allroundern. Wer bereits jetzt Lust auf Raum und Platz verspürt, muss sich noch ein bisschen gedulden. Der Bestellstart ist auf das Jahresende 2023 avisiert und die ersten Auslieferungen sollen bereits Anfang 2024 erfolgen. Vorfreude, schönste Freude.

Text: NewCarz/Renault – Fotos: Renault