Kia EV9 – Alle Varianten und Preise im Überblick

Der neue Elektro-SUV Kia EV9 ist ab sofort in sämtlichen Versionen bestellbar.

Nach Einführung der voll ausgestatteten „Launch Edition“ im Juli hat die Marke jetzt die Details und Preise aller weiteren Ausführungen des mit 5,01 Metern Länge bisher größten Kia-Modells in Europa veröffentlicht.

Das neue Flaggschiff der Marke ist mit Heckantrieb (150 kW/204 PS) oder als Allradler (283 kW/385 PS) erhältlich und wird in der AWD-Version auch in der betont sportlichen Version GT-line angeboten. Mit bis zu 541 Kilometern Reichweite (RWD, nach WLTP) ist der extrem geräumige Familien-SUV voll langstreckentauglich, zumal sich der 99,8-kWh-Akku dank 800-Volt-Schnellladetechnologie unter Idealbedingungen in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lässt.

Der EV9 ist einer der ersten siebensitzigen Stromer im Markt und bietet darüber hinaus mit zwei sechssitzigen Varianten (optional für GT-line) eine einzigartige Variabilität. Die Preise des bereits serienmäßig luxuriös ausgestatteten Modells starten bei 72.490 Euro für den Hecktriebler und 76.490 Euro für die Allradversion. Der GT-line kostet ab 82.380 Euro und in der Launch Edition ab 83.190 Euro.

Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie schließt die Batterie mit ein. Kia bietet den Käufern des Elektro-SUVs zudem spezielle Vorzüge. Dazu gehören eine zweijährige Neufahrzeug-Premium-Mobilitätsgarantie, ein kostenloser erster Wartungsservice nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern und eine exklusive EV9-Kunden-Hotline. Wer den Top-Stromer der Marke bis zum 31. Dezember dieses Jahres bestellt, erhält darüber hinaus Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge, in den auch Europas führendes Schnellladenetzwerk Ionity einbezogen ist. Die Auslieferungen der Launch Edition starten im vierten Quartal, die der anderen Versionen im ersten Quartal 2024.





Agiler Antrieb mit praktischer V2L-Funktion, markantes „Opposites United“-Design

Trotz seiner Größe ist der EV9 ein äußerst agiler SUV, der ab 5,3 Sekunden auf Tempo 100 sprintet (AWD GT-line, RWD: 9,4 Sekunden) und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern erreicht (RWD: 185 km/h). Zugleich bietet er ideale Voraussetzungen für den Gespannbetrieb: Die AWD-Version kann bis zu 2,5 Tonnen schwere gebremste Anhänger ziehen, ein Spitzenwert für ein Elektrofahrzeug. Praktisch ist auch die serienmäßige „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L), mit der sich der Akku als leistungsstarke 220-Volt-Stromquelle nutzen lässt, entweder über einen Adapter am Ladeanschluss oder über die Steckdose im Gepäckraum. Und für bequemes Stromtanken sorgt die „Plug and Charge“-Funktionalität zur automatischen Erkennung des Fahrzeugs an öffentlichen Ladestationen.

Auch der Innenraum des neuen vollelektrischen SUVs weiß mit Komfort und Luxus zu überzeugen,

Gestaltet wurde der EV9 wie der vielfach preisgekrönte Elektro-Crossover Kia EV6 nach der neuen Kia-Designphilosophie „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze). Der markante SUV mit der bulligen Front kombiniert weich gezeichnete große Flächen wie Motorhaube und Türen mit klaren Linien und kantigen Elementen wie der hinteren Fenstergrafik, den Radhäusern und den Abdeckungen der Leichtmetallfelgen (Grundversion: 19 Zoll; GT-line: 21 Zoll). Ein charakteristisches Design zeigen auch das LED-Tagfahrlicht und die LED-Rückleuchten, deren „Star Map“-Grafik an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Zur hervorragenden Aerodynamik (cW-Wert: 0,28) tragen aktive Luftklappen und „Air Curtains“ im Frontstoßfänger bei. Je nach Ausführung stehen für den EV9 insgesamt neun Außenfarben zur Wahl, darunter auch zwei Mattlackierungen (gegen Aufpreis).





Kia EV9: Maximum an Platz, Komfort und Variabilität, bis zu 2.393 Liter Gepäckraum

Die Elektrofahrzeugarchitektur und der damit verbundene Radstand von 3,10 Metern ermöglichen einen Innenraum mit außergewöhnlichen Dimensionen und ebenem Boden. Wie beim Antrieb wird auch hier Nachhaltigkeit großgeschrieben. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Lederalternativen aus Bio-Polyurethan, das zum Teil aus Mais gewonnen wird, sowie Stoffe und Teppiche aus recyceltem PET, das unter anderem von alten Fischernetzen stammt. Das Gewicht der Komponenten aus recyceltem Kunststoff und biobasierten, umweltfreundlichen Materialien, die bei der Produktion jedes EV9 verwendet werden, summiert sich auf insgesamt rund 34 Kilogramm.

Fast 2.400 Liter Kofferraumvolumen als Maximum bieten Platz für nahezu jede erdenkliche Herausforderung.

Für den serienmäßig hohen Komfort und ein angenehmes Feeling sorgen neben veganen Sitzbezügen in Lederoptik zum Beispiel ein Premium-Soundsystem von Meridian, elektrisch einstellbare Vordersitze inklusive elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitzheizung und Sitzventilation in den ersten beiden Sitzreihen (zweite Reihe: äußere Sitze), Lenkradheizung, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Ambientebeleuchtung, Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule), Frontscheibe und vordere Seitenfenster aus Solarglas, Sonnenrollos in den hinteren Seitentüren, induktive Smartphone-Ladestation und USB-C-Ladebuchsen in allen drei Sitzreihen. Hinzu kommen im GT-line Entspannungssitze vorn inklusive Beinauflage („Premium-Relaxation-Sitze“), Fahrersitz mit Massagefunktion sowie elektrisch höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad.

Die Sechssitzer-Varianten (optional für GT-line) bieten auch in Fahrpausen ein Maximum an Komfort. Die zwei Einzelsitze in der zweiten Reihe sind wahlweise als Entspannungssitze („Premium-Relaxation“) oder als drehbare Sitze erhältlich (schwenkbar um 90 Grad zur geöffneten Tür hin oder um 180 Grad in Richtung dritter Reihe). Letztere helfen zum Beispiel beim Befestigen von Kindersitzen oder erleichtern bei Bedarf den Einstieg. Eine in die Mittelkonsole integrierte ausziehbare Ablage dient als Tisch zwischen den Sitzen der zweiten Reihe.

Viel Platz bietet der EV9 auch für Gepäck: 333 Liter stehen bei aufrechter Position aller Sitze zur Verfügung, 828 Liter bei umgeklappter dritter Reihe (jeweils bis Fensterhöhe). Werden auch die Lehnen der zweiten Reihe umgeklappt, entsteht ein Laderaum mit ebenem Boden und einem Volumen von bis zu 2.393 Litern (Siebensitzer: 2.318 Liter, jeweils bis Dachhöhe). Weiteren Stauraum bietet der so genannte Frunk vorn (beleuchtet, AWD: 52 Liter, RWD: 90 Liter). Zur Serienausstattung gehören neben einer sensorgesteuerten Heckklappe zum Beispiel auch Lehnen in der dritten Sitzreihe, die vom Gepäckraum aus elektrisch umklapp- und wieder aufstellbar sind.





Übersichtliches Cockpit, praktische Hightech-Elemente, umfassende Assistenz

Im übersichtlichen Cockpit sorgt vor allem das serienmäßige Panorama-Display dafür, dass man sich schnell und intuitiv zurechtfindet. Es beinhaltet die beiden großformatigen Bildschirme des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems (jeweils 31,2 cm/12,3 Zoll) sowie dazwischen einen 13,5-cm-Touchscreen (5,3 Zoll) zur direkten Einstellung der Klimatisierungsfunktionen. Das Navigationssystem, das sich per Over-the-Air-Update (OTA)* aktualisieren lässt, beinhaltet neben den Online-Diensten Kia Connect einen neuen EV-Routenplaner, der auf längeren Strecken die Ladeplanung automatisch erledigt, inklusive Batterie-Vorkonditionierung an kalten Tagen.

Zu den vielen praktischen Hightech-Elementen des EV9 gehören darüber hinaus der digitale Autoschlüssel („Digital Key 2.0“), mit dem sich alternativ zum Smart-Key das Smartphone als Fahrzeugschlüssel nutzen lässt, eine Fingerabdruck-Erkennung, mit der die individuellen Einstellungen und Profile der verschiedenen Fahrer aktiviert werden, ein digitaler selbstabblendender Innenspiegel (Serie im GT-line), der bei verdeckter Sicht nach hinten als Display für die Bilder der Heckkamera dient, und digitale Außenspiegel (optional für GT-line).

Die Launch Edition startet noch in diesem Jahr, alle anderen Versionen ab dem ersten Quartal 2024.

Neben den genannten Elementen beinhaltet die Serienausstattung unter anderem Türgriffe mit automatischer Flush-Funktion, LED-Scheinwerfer, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Rückfahrkamera, Dämmerungs-, Regen- und Parksensoren (letztere vorn und hinten), elektronische Parkbremse und eine Dachreling. Serienmäßig an Bord sind zudem eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung, bei den Allradversionen ein Fahrwerk mit Niveauregulierung hinten und bei der Ausführung GT-line adaptive Dual-LED-Scheinwerfer, Head-up-Display und Sportpedale. Optional erhältlich ist für alle Ausführungen ein duales Panorama-Glasdach (elektrisches Glasschiebedach im vorderen Teil).

Um in jeder Situation entspannt und sicher zu fahren, können sich die EV9-Fahrerinnen und Fahrer von modernsten Assistenzsystemen unterstützen lassen. Zur Serienausstattung gehören zum Beispiel Autobahnassistent II mit Spurwechselunterstützung, Frontkollisionswarner mit Abbiegefunktion und Querverkehrerkennung, navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, aktiver Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff, Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion, Ausstiegsassistent und sensorgesteuerter Insassenalarm. Hinzu kommen beim GT-line Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Auspark-Kollisionsvermeidungsassistent, Rundumsichtkamera und ein Remote-Parkassistent für ferngesteuertes Ein- und Ausparken (längs, quer und diagonal zur Fahrbahn). Darüber hinaus bieten neun serienmäßige Airbags den Insassen wirkungsvollen Schutz: Front- und Seitenairbags sowie einen Mittenairbag vorn, Seitenairbags in der zweiten Reihe und durchgehende Vorhangairbags.





Kilometerleasing mit Gewerbekunden-Fokus: Launch Edition für 755,46 Euro netto

Da der EV9 auch bei Geschäfts- und Flottenkunden auf großes Interesse stößt, richtet Kia sich mit einem neuen Kilometerleasing-Angebot besonders an diese Kunden. Bei allen teilnehmenden Kia-Händlern kann der EV9 GT-line in der hoch ausgestatteten Launch Edition, die serienmäßig auch das Panoramaglasdach beinhaltet, jetzt für eine Monatsrate von 755,46 Euro netto (inkl. MwSt.: 899 Euro) geleast werden. Die Rate gilt für einen Vertrag mit 48 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometer Jahreslaufleistung. Das Leasingangebot ist hinsichtlich Dauer und Laufleistung variabel.





NewCarz meint dazu:

Da hat Kia offensichtlich für jede Anforderung das passende Paket geschnürt. Der EV9 vereint alles, was der geneigte Kunde bei einem vollelektrischen SUV dieser Größe erwartet mit den Vorteilen der Marke, die neben einem umfangreichen Assistenzangebot und dem hohen Komfortfaktor auch Kias typische 7-Jahres-Garantie einschließt. So gelingt der Start in die vollelektrische Mobilität besonders einfach und entspannend.

Text: NewCarz/Kia – Fotos: Kia