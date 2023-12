Toyota Land Cruiser – Vorbestellung mit großem Vorteil

Der neue Toyota Land Cruiser startet durch, und ab dem 21. Dezember 2023 um 8:00 Uhr (MEZ) haben Kunden die Möglichkeit, ihn online zu reservieren.

Dies ermöglicht ihnen, zu den Ersten zu gehören, die das Fahrzeug im dritten Quartal 2024 bei seiner Markteinführung erhalten. Toyota bietet zunächst den neuen Land Cruiser in den Ausführungen Tec Edition und Executive sowie in einer limitierten First Edition an, die exklusiv über Online-Reservierungen erhältlich ist. Weitere Varianten werden zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.

Sie können Ihre Online-Reservierung über diesen Link vornehmen.





Mit dem neuen Toyota Land Cruiser „back to the roots“

Die Einführung eines neuen Land Cruiser ist für Toyota stets ein Meilenstein. Denn jede neue Generation bringt Innovationen mit sich, die den legendären Ruf des Modells in Bezug auf herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unterstreichen und weiter verbessern.

Mehr als 70 Jahre nach der Einführung des ersten Toyota BJ kehrt der neue Land Cruiser zu seinen Ursprüngen zurück und konzentriert sich auf seine Kernqualitäten: Er ist ein Fahrzeug, dem man vertrauen kann, unter den härtesten Bedingungen ans Ziel zu kommen und sicher zurückzukehren.

Der neue Land Cruiser zeigt sich im Innenraum topmodern und so hochwertig wie noch nie zuvor.

Die Grundlage dafür bildet die klassische, robuste Leiterrahmenkonstruktion, auf der auch der neue Land Cruiser aufbaut. Zusätzlich profitiert er von der neuen globalen GA-F Plattform von Toyota, die im Vergleich zu den vorherigen Generationen eine erheblich verbesserte Geländegängigkeit bietet. Der neue Rahmen ist um 50 Prozent steifer, die Kombination aus Karosserie und Rahmen weist eine um 30 Prozent höhere Steifigkeit auf.

All diese Verbesserungen führen zu einem besseren Ansprechverhalten, Handling und Fahrkomfort. Die neue Aufhängung in Verbindung mit stilistischen Details ermöglicht das Bewältigen anspruchsvollerer Steigungen. Zum ersten Mal verfügt ein Land Cruiser über eine elektrische Servolenkung, was Stöße bei Fahrten auf unebenem Gelände reduziert und für ein sanfteres, direkteres Fahrverhalten und eine einfachere Manövrierbarkeit sorgt.

Feudale Platzverhältnisse waren schon immer ein Garant für den Toyota Land Cruiser.

Ernstzunehmende Offroad-Fähigkeiten werden durch Crawl Control, ein elektronisches Sperrdifferenzial und die Kombination aus Multi-Terrain-Monitor und Panorama-Monitor garantiert, die den Fahrer bei schwierigem Gelände unterstützen.

Auch in Bezug auf Komfort, Konnektivität und Infotainment ist der Land Cruiser gut ausgestattet. Dazu gehören ein 12.3-Zoll großes, individuell anpassbares digitales Kombiinstrument, ein 12.3-Zoll großer Multimediabildschirm mit dem neuesten Infotainmentsystem, ein Audiosystem mit zehn Lautsprechern sowie voll klimatisierte Vordersitze. Zusätzlich zu den aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen der neuesten Toyota Safety Sense Generation bietet der Land Cruiser einen Front Cross Traffic Alert, einen Toter-Winkel-Warner und verschiedene wählbare Fahrmodi.

Allein optisch ist die neue Generation des Land Cruiser eine ernstzunehmende Konkurrenz für Defender & Co.

Die höherwertige Ausstattung Tec Edition bietet noch mehr technische Features, darunter den neuen entkoppelbaren vorderen Stabilisator von Toyota (Stabilizer Disconnection Mechanism, SDM). Damit kann der Fahrer die Einstellung des vorderen Stabilisators ändern, um das Fahrverhalten auf unebenen Straßen zu verbessern und gleichzeitig mehr Komfort und eine einfachere Handhabung auf der Straße zu gewährleisten. Weitere Ausstattungsmerkmale sind 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Ledersitze, Panoramadach, JBL-Premium-Audio-Paket mit 14 Lautsprechern und ein Head-up-Display. Optional ist das Fahrzeug auch als 7-Sitzer erhältlich.





Exklusive Toyota Land Cruiser First Edition

Die First Edition ist die Spitzenversion des neuen Land Cruiser Modellprogramms. Sie ist nur in begrenzter Stückzahl erhältlich und ausschließlich für Kunden, die während der Vorverkaufsphase online reservieren. Die First Edition basiert auf der Tec Edition und zeichnet sich unter anderem durch exklusive 18-Zoll-Räder, klassische Rundscheinwerfer, eine zweifarbige Außenlackierung in Sand oder Smoky Blue sowie einem „First Edition“-Schriftzug an der Türinnenseite aus. Im Innenraum sind die Vordersitze mit speziellen Paspeln und Nähten versehen.

Allein seine LED-Rundscheinwerfer machen die „First Edition“ zum begehrenswerten Individualisten.

Der kraftvolle, klare und saubere Look des neuen Land Cruiser vermittelt optisch das Prinzip „Form follows function“. Während die First Edition individuelle Akzente setzt, unterscheiden sich die Versionen Executive und Tec Edition vor allem durch die Auswahl der Felgen: Die Tec Edition-Version ist mit 20-Zoll-Leichtmetallfelgen ausgestattet, während die Executive-Variante 18-Zoll-Felgen hat.





Drei Versionen im Vorverkauf erhältlich

Die drei Versionen – Executive, Tec Edition und die First Edition – sind in der ersten Vorverkaufsphase über die Online-Reservierung erhältlich. Die Produktion beginnt im Mai, und nur Kunden mit einer Online-Reservierung haben die Möglichkeit, die ab Mai produzierten Einheiten exklusiv mit ihrer Fahrzeugbestellung zu erhalten.

Die „begrenzte Stückzahl“ wird noch nicht exakt benannt, dennoch sollten Interessenten für das Sondermodell nicht zögern.





NewCarz meint dazu:

Bei einem Toyota Land Cruiser ist vor allem eines im Fokus des potenziellen Käufers: Souveräne Fahreigenschaften auf jedem erdenklichen Terrain. Genau das war es wohl, was die Toyota-Ingenieure auch bei der neuen Generation ihres Allrounders ganz oben im Pflichtenheft notiert hatten. Allein das Festhalten am Leiterrahmen zeigt dies. Nichtsdestotrotz sollte der Neue aber auch auf befestigten Straßen dank vieler Komfort-Features und umfangreicher Assistenzunterstützung eine gute Figur machen können. All das steigert die Attraktivität des Geländegängers ungemein. Dass es die „First Edition“ ausschließlich für jene gibt, die eine Online-Bestellung tätigen, sollte alle geneigten Interessenten dazu ambitionieren, möglichst keine Zeit zu verlieren, denn die Stückzahl des besonders attraktiven Sondermodells ist begrenzt. Ab morgen 8:00 Uhr geht es los.

Quelle & Fotos: Toyota / Text: NewCarz