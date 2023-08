VW California CONCEPT – Die Zukunft der Baureihe

Weltpremiere auf dem größten Branchentreff in Düsseldorf: der VW California CONCEPT.

1988 debütierte der erste California auf der Basis des VW Bus (T3) als Weltpremiere auf dem Caravan Salon. Exakt 35 Jahre und 260.000 gebaute Exemplare später präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) wieder eine Weltpremiere: Das California CONCEPT – ein Ausblick auf die Zukunft der Baureihe.

Auch die Serienversion dieser neuen California-Generation wird ab 2024 in Hannover gebaut.





VW California CONCEPT – alles neu, damit alles beim Alten bleibt

Die Modelle California Beach, Coast und Ocean sind bereits für viele der Inbegriff der Freiheit auf Rädern. Mit dem VW California CONCEPT wird Volkswagen Nutzfahrzeuge für alle Besucher des Düsseldorfer Caravan Salons (25.08–03.09.2023) ein Fenster in die Zukunft des erfolgreichsten Reisemobils aller Zeiten öffnen. Auf Basis des langen Multivan ist der California von morgen erneut einzigartig in dieser Klasse.

Weitere innovative Ideen stärken zudem das duale Konzept eines Vans für den Alltag, der sich von einer Minute auf die andere in einen Camper für jedes Reiseabenteuer verwandelt. Denn nicht nur die herausragenden Fahreigenschaften des im Jahr 2021 eingeführten Multivan kombiniert mit 35 Jahren Erfahrung machen ihn zum idealen Reisemobil unserer Zeit: Der California CONCEPT bietet erstmals die Vorteile der Plug-in-Hybrid-Technologie für noch mehr Flexibilität und einem bemerkenswerten Komfort unterwegs.

Er ist zum einen leistungsstark, sparsam und steht mit seiner rein elektrischen Reichweite für eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Mobilität, zum anderen bietet seine Langstreckentauglichkeit Sicherheit abseits der zentralen Routen. So erfreuen sich am Hybridantrieb schließlich nicht nur die Nachbarn auf dem Stellplatz, wenn man nahezu lautlos an ihnen vorbeigleitet. Dass dieser Camper auch „smart“ sein wird, ist selbstverständlich. Schon heute gehört der jetzige California 6.1 in Kombination mit der interaktiv nutzbaren „Cali on Tour App“ zu den fortschrittlichsten Fahrzeugen des Segments. Präsentiert wird die Studie auf dem Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Halle 16 (D52-01).





California – eine Lebenseinstellung

Der California ist mehr als ein Campervan, er ist eine automobile Lebenseinstellung, ein Plädoyer für die Freiheit. Über vier Generationen wurden bislang mehr als 260.000 Exemplare dieses kompakten Reisemobils verkauft. Sie alle verbindet ein wichtiges Detail: das Aufstelldach. Ein Zelt in fast zwei Metern Höhe. Und deshalb – so viel sei vor der Weltpremiere verraten – wird natürlich auch der California CONCEPT mit einem Aufstelldach in Düsseldorf stehen.





Retrospektive – 35 Jahre California

Die Geschichte des California beginnt 1988 mit einem Reisemobil-Sondermodell auf der Basis der Transporter-Generation T3. Im Spätsommer des Jahres wird dieser erste California auf dem Caravan Salon präsentiert (damals noch in Essen). Bestellt werden kann er in den zwei Farben „Pastellweiß“ und „Marsalarot“. Die Interieur-Designer zeigen mit der weißgrauen und klar gestalteten Küchenzeile Stilbewusstsein. 39.900 DM kostet das Reisemobil. Der attraktive Preis, clevere Detaillösungen und die unverwüstliche Technik des Bulli machen den California sofort zum Bestseller – bereits im ersten Jahr sind 5.000 Exemplare verkauft. In der Folgezeit entwickelt sich der California vom Sondermodell zur eigenen Modellreihe, wird immer beliebter und überzeugt in nur drei Jahren 22.000 Reisemobilisten.



Der Wechsel vom T3 zum T4 gleicht im August 1990 einer technischen Revolution. Denn nach vier Jahrzehnten heckgetriebener Transporter mit Vierzylinder-Boxermotoren drehen die Nutzfahrzeugspezialisten den Spieß einfach um: Sie setzen den Motor nach vorn und treiben von dort aus die Vorderachse an. Damit ändert sich alles: das Design, das Fahrwerk, die Motoren und das Raumangebot. Vor allem im Heck gibt es nun deutlich mehr Platz. Und den nutzt der California T4 perfekt: wie kein anderer Camper dieser Zeit bietet er mehr Raum zum Reisen. Slogan der Anzeigenmotive zur Markteinführung: „Hotel California. Ruhige Lage, komfortable Ausstattung, Panorama garantiert.“ Eine Anspielung an den Song der Eagles und das darin besungene Hotel in West-Hollywood. Fakt ist: Auch der California T4 wird ein Hit und verkauft sich bis 2003 rund 39.000 Mal.



Mit dem California auf Basis der fünften Generation des Transporter folgt eine neue Komfortdimension der kompakten Reisemobile. Und doch bleibt auch dieser California dem innovativen Raumkonzept des Ur-California treu. Rund 55.000 mobile Menschen entscheiden sich bis 2015 für einen T5 California, der längst der erfolgreichste Camper-Van seiner Klasse geworden ist. Details wie das im Aufstelldach integrierte Bett mit Lattenrost, die in der Heckklappe verstauten Campingstühle oder der in der Schiebetür eingeklickte Camping-Tisch machen den California zum Schweizer Taschenmesser unter den Campern. 2015 folgt der California auf Basis der sechsten Transporter Generation; er stößt mit seinen zahlreichen Assistenzsystemen in neue Absatzdimensionen vor: 2017 bricht der T6 California mit 15.155 Neuzulassungen den Jahresrekord der Modellreihe.



Am 30. August 2019 präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge – natürlich auf dem Caravan Salon – den California 6.1. Bis zu jenem Tage sind mehr 175.000 California gebaut worden. Der neue California 6.1 setzt die Erfolgsgeschichte der Vorgänger nahtlos fort. Eines seiner neuen Features ist ein Touchscreen in der Dachkonsole, über die alle wesentlichen Camper-Einstellungen gesteuert und verschiedenste Informationen abgerufen werden können. Dieses Display wird sich an Bord des California CONCEPT zum Screen im Tablet-Format verwandeln und eine neue smarte Seite dieses Reisemobils zeigen. Und übrigens: Niemand hat je behauptet, dass ein California nur eine Schiebetür haben dürfte. Der Caravan Salon 2023 wird spannend.





NewCarz meint dazu:

Alles bleibt anders – so, wie es das VW California CONCEPT zeigen wird. Camping & Co. war seit jeher eine Prämisse bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, das bewiesen viele bisherige California und Grand California-Modelle. Dass man diesem Genre treu bleibt, zeigt wiederum, dass ebendiese erfolgreiche Reihe von vielen Kunden geliebt wurde und wird. Da hat Volkswagen völlig recht, wenn die Rede von einer Lebenseinstellung ist, denn das ist ein California von Anbeginn und mittlerweile seit unglaublichen 35 Jahren. Es bleibt spannend im Bereich California – auch wie sich die Teilelektrifizierung im Detail gestalten wird.

Text: NewCarz/Volkswagen – Foto: Volkswagen