Mazda MX-30 – Vorfreudiges Kennenlernen

Ende September 2020 wird der neue Mazda MX-30 – das erste vollelektrische Modell der Marke – in den Verkaufsräumen der Händler erwartet. Ungeduldige können bereits jetzt den Neuen auf zwei Arten kennenlernen.





Trotz Corona dem MX-30 näher kommen

In den schwierigen Zeiten hat Mazda schnell reagiert und zwei Möglichkeiten geschaffen, den MX-30 dennoch, und zwar virtuell, kennenzulernen.







Schritt 1: Virtuelle Mazda MX-30 Experience

Am 3. und 4. Juni findet eine jeweils 40-minütige Online-Session mit dieser Bezeichnung statt und richtet sich damit an Kunden, welche seit der Weltpremiere in Tokyo im vergangenen Jahr ihr Interesse an dem Elektrofahrzeug bekundet haben.

Die daraus resultierenden, mehr als 300 erwarteten Teilnehmer erwarten verschiedene Videosequenzen, in denen Mazda-Experten die Details und Besonderheiten des Elektrofahrzeugs erläutern. Darin geht es unter anderem um das Antriebskonzept, die Batteriegröße und deren Wahl, die besonderen Freestyle-Türen und vieles mehr.

In den Dialog geht es am Ende der Präsentation, bei der die Teilnehmer ihre Fragen direkt an die Experten stellen können, die dabei Rede und Antwort stehen.

Schritt 2: First E-Dates

Der zweite Schritt des japanischen Automobilherstellers stellt eine Tour dar: Zwei Teams steuern mit dem MX-30 bereits Ende Juni durch Deutschland und machen bei knapp 70 Mazda-Händlern einen Zwischenstopp. Interessierte Kunden können auf diesen Zwischenstopps am Autohaus vor Ort weit vor der Markteinführung auf Tuchfühlung mit dem neuen Fahrzeug gehen. Neben der damit einhergehenden, exklusiven Produktpräsentation ist auch eine Probefahrt möglich.

Wir schaffen mit der ‚Virtuellen Mazda MX-30 Experience‘ und den First E-Dates eine Möglichkeit für die Interessenten, weit vor der Markteinführung in die Welt der Elektromobilität von Mazda intensiv einzutauchen. Mit den First E-Dates wollen wir zusammen mit unseren Mazda Partnern deren wichtigsten Kunden und Interessenten schon jetzt von dem elektrisierenden Fahrgefühl und der einzigartigen Fahrdynamik des Mazda MX-30 überzeugen.

so der Marketingdirektor Dino Damiano bei Mazda Motors Deutschland.

Text: NewCarz / Foto: Mazda