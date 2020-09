Seat Arona – Mehr Power und Komfort

Pressemitteilung: Der Seat Arona vereint seit seiner Einführung im Jahr 2017 Abenteuer, Individualität und Funktionalität.

Mit diesen Eigenschaften hat sich der kompakte Crossover zu einer der wichtigsten Säulen in der Modellpalette des spanischen Automobilherstellers entwickelt. Um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen, ist der Arona ab sofort in einer noch dynamischeren und komfortableren Variante bestellbar.







Die spanische Marke bietet den Seat Arona nun mit einem 150 PS starken 1,5-Liter-TSI-Motor an, der das Fahrzeug aus dem Stand in 8,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h, das maximale Drehmoment bei 250 Newtonmetern.







Da sich die Kunden immer häufiger für Automatikgetriebe entscheiden, kommt der derzeit kraftvollste Seat Arona zudem mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) daher und überzeugt so durch einen noch höheren Fahrkomfort. Die DSG-Technologie ermöglicht sanfteres und schnelleres Schalten und sorgt für mehr Dynamik.







Dank dieser Motor-Getriebe-Kombination ist der Seat Arona ein Fahrzeug, das nicht nur die Marktanforderungen perfekt erfüllt, sondern auch das erforderliche Maß an Effizienz bietet – die perfekten Voraussetzungen dafür, die Position im Segment der Kompakt-SUV weiter zu behaupten und auszubauen. Das kleinste SUV der spanischen Marke wird in Barcelona im Werk Martorell konzipiert, entwickelt und produziert.







Es empfiehlt sich immer ein Ohr für seine Kunden zu haben. Seat praktiziert genau das und kommt mit der Einführung des Automatikgetriebes als DSG in Kombination mit dem größten Motor den Wünschen vieler Kunden und Interessenten am kleinen SUV nach. Dadurch wird der kleine Arona breiter aufgestellt und für eine noch größere Zielgruppe attraktiv. Well done, Seat!