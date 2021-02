Peugeot e-Rifter – Vollelektrisch ab Herbst

Pressemitteilung: Die Löwenmarke treibt die weltweite Elektrifizierung ihrer Modelle weiter voran und präsentiert den neuen PEUGEOT e-Rifter.

Der Outdoor Van mit bis zu sieben Sitzen ist nun auch mit einem 100 Prozent elektrischen Antrieb erhältlich. Der Marktstart des robusten Familien- und Freizeitautos ist für Herbst 2021 geplant.







Der neue Peugeot e-Rifter bietet:

eine Reichweite von bis zu 280 km im WLTP-Zertifizierungszyklus

zwei Längen (Standard und Lang) und bis zu 7 Sitzen (je nach Version)

einen Kofferraum mit bis zu 1.050 Litern bei 5 Sitzplätzen

eine Anhängelast gebremst von 750 kg

Der neue, voll elektrische PEUGEOT e-Rifter ermöglicht es, emissionsfrei in die verkehrsberuhigte Innenstadt zu fahren und erfüllt gleichzeitig die Erwartungen an einen geräumigen und komfortablen Innenraum. Dabei ist der PEUGEOT e-Rifter mit dem aktuellsten, digitalen PEUGEOT i-Cockpit ausgestattet (je nach Version).







Unverwechselbarer Stil

Der neue PEUGEOT e-Rifter behält den robusten Stil der Verbrennervariante bei, getreu dem Markenclaim „Power of Choice“. Er unterscheidet sich vom PEUGEOT Rifter in kleinen Details. Kennzeichen des neuen PEUGEOT e-Rifter sind:

Außen:

das Monogramm „e-Rifter“ auf der Rückseite,

16-Zoll-Räder (40,64 cm) je nach Version,

eine Ladeklappe am linken hinteren Kotflügel

Innen:

Das neue PEUGEOT i-Cockpit, ausgestattet mit einem digitalen 10-Zoll-Kombiinstrument oder einem analogen Kombiinstrument mit Farbmatrix,

TomTom 3D-Echtzeitnavigation (optional): spezifische Grafiken zeigen sofort verfügbare Ladepunkte sowie die Reichweite zur Ladestation basierend auf der verbleibenden Akkulaufzeit an,

Mit der Taste „e-Toggle“ kann direkt auf die Steuerfunktionen des elektrischen Automatikgetriebes zugegriffen und zwischen den 3 Fahrmodi Eco, Normal und Power gewählt werden,

eine elektrische Feststellbremse.













100 Prozent elektrische Technologie

Basierend auf der modularen Multi-Energie-Plattform EMP2 (Efficient Modular Platform) bietet der PEUGEOT e-Rifter einen 100 Prozent elektrischen Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Dieses sorgt ab dem Start für sofortige Reaktionsfähigkeit, ohne Vibrationen, Geräusche, Schaltvorgänge, Geruch und ohne CO2-Emissionen.

Der elektrische Antriebsstrang (Elektromotor, Wechselrichter und DC/AC-Ladewandler) ist ähnlich dem des neuen PEUGEOT e-Traveller.

Die Leistungen (im Power-Modus) sind wie folgt:

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h

0 bis 100 km/h in 11,2 Sekunden

Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 8,9 Sekunden







Batterie und Lademöglichkeiten

Beide Versionen (Standard und Lang) sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh erhältlich. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 280 km, je nach Version, Fahrprofil und unter dem in der Zulassung befindlichen WLTP-Protokoll. Die thermische Steuerung ermöglicht der Batterie ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine höhere Lebensdauer.











Ein Bordladegerät ist verfügbar auf allen Ausstattungsniveaus serienmäßig: der 11-kW-On-Board-Charger. Durch die Ladesteckdose, die sich am hinteren linken Kotflügel befindet, kann das Fahrzeug auf verschiedene Arten geladen werden: über eine Haushaltssteckdose, eine verstärkte Steckdose oder mit einer Wall Box und sogar an einer Schnellladestation.

Die Lademodi der 50 kWh Batterie sind flexibel und an jede Alltagssituation angepasst. Es sind mehrere Arten des Ladens möglich: zu Hause, am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Ladestationen.

Die Lademöglichkeiten des PEUGEOT e-Rifter im Überblick:

mit einer Haushaltssteckdose (8A), für eine volle Ladung in ca. 27 Stunden und 45 Minuten,

mit einer verstärkten Steckdose (16A), für eine Vollladung in 13 Stunden und 55 Minuten,

mit einer 11 kW starken Wall Box: volle Ladung in ca. 4 Stunden und 40 Minuten mit dem 3-phasigen (11 kW) On-Board-Charger,

an einer Schnellladestation (100 kW): Die thermische Kontrolle der Batterie ermöglicht den Einsatz von 100-kW-Ladestationen und das Erreichen von 80 Prozent der Ladung in ca. 30 Minuten.







NewCarz meint dazu:

Ein vollelektrischer Hochdachkombi ist vor allem dann sinnvoll, wenn sein Einsatzgebiet überwiegend in Ballungszentren, in urbanen Gefilden und auf mittleren Strecken mit gut ausgebauter Ladeinfrastruktur liegt. Hier kann er seinen Effizienzvorteil gegenüber den erfolgreichen Geschwistern, dem Rifter L1 und Rifter L2 klar ausspielen – und das ebenso in beiden Karosserielängen. Denn unabhängig von Emissionsgrenzen und Fahrverboten bleibt man mit dem e-Rifter garantiert mobil.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot