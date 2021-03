Hyundai BAYON – Der Neue im Überblick

Pressemitteilung: Hyundai Motor feiert die Weltpremiere des Hyundai BAYON, eines neuen Crossover-SUV.

Der Hyundai BAYON wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und ist das jüngste und kompakteste Mitglied der wachsenden SUV-Familie von Hyundai.

Der neue Hyundai BAYON zeichnet sich durch ein kompaktes Äußeres und einen geräumigen Innenraum aus. Seine SmartSense-Sicherheitssysteme und intelligenten Konnektivitätsfunktionen heben ihn in seinem Segment hervor.

Im Einklang mit der bisherigen Strategie zur Namensgebung seiner SUV-Modelle, ließ sich Hyundai auch beim BAYON (gesprochen: [bɛɪ̯ɔn]) durch eine Stadt inspirieren und lehnt den Namen an die südwestfranzösische Stadt Bayonne an. Zwischen der Atlantikküste und den Pyrenäen gelegen, ist sie Ziel für sportliche Menschen, die sich für Aktivitäten wie Segeln und Wandern begeistern – passend zum Lifestyle-Charakter des neuen Modells.

Da der BAYON für den europäischen Markt konzipiert ist, entschied sich Hyundai zudem bewusst dafür, das Fahrzeug nach einer europäischen Stadt zu benennen.

„Mit dem Hyundai BAYON erweitern wir unser SUV-Angebot nach unten und bieten neben dem KONA ein weiteres SUV-Modell im B-Segment. Bereits im vergangenen Jahr haben wir bei Hyundai Motor Deutschland so viele Produktneuheiten wie noch nie vorgestellt und ich freue mich, dass wir mit dem kürzlich vorgestellten IONIQ 5 und dem nun präsentierten BAYON das Produktfeuerwerk mit zwei völlig neuen Modellen fortsetzen können“, so Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. „Klassenbeste Konnektivitäts- und Sicherheitsfunktionen, ein unverwechselbares Design und die Integration der innovativen 48-Volt-Hybrid-Technologie von Hyundai machen den BAYON zu einem herausragenden Fahrzeug in seinem Segment.“







Sensuous Sportiness – ein unverwechselbares Design

Der BAYON ist das jüngste Design-Statement innerhalb der SUV-Familie von Hyundai. Unerwartete und gleichermaßen markante Linien und Proportionen machen ihn unverwechselbar. Damit verkörpert der BAYON die Hyundai Designphilosophie „Sensuous Sportiness“, die sich durch die Harmonie zwischen Proportion, Architektur, Styling und Technologie auszeichnet. „Sensuous Sportiness“ verbindet emotionale Werte mit innovativen Mobilitätslösungen.











„Mit seinem scharfen Look und der Integration der typischen Schlüsselelemente eines Hyundai SUV festigt der BAYON unsere SUV-Designrichtung“, sagt Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group. „Wir sind überzeugt, dass ihm sein einzigartiges und selbstbewusstes Design mit seinen klaren Linien und der pfeilförmigen Lichtsignatur einen hervorragenden Einstieg in das florierende europäische B-SUV-Segment ermöglicht.„







Markantes Design des Hyundai BAYON sorgt für einzigartigen Auftritt

Unverwechselbare Designlösungen, hochtechnisch anmutende Details und ein klarer Look heben den BAYON von der Masse ab. An der Front sorgt ein gestreckter, nach unten offener Kühlergrill für einen robusten SUV-Auftritt. Dreigeteilte Hauptscheinwerfer in Kombination mit markanten Lufteinlässen unterstreichen den einzigartigen Auftritt. Ein horizontales Lufteinlassband zwischen Haube und Kühlergrill sowie weit außen positionierte, schmale Tagfahrlichter sorgen für optische Breite. Der angedeutete Unterfahrschutz hebt den SUV-Charakter des BAYON hervor.

An der Seitenlinie prägt eine dynamische Schulterlinie die keilförmige Silhouette des BAYON. Die breite, sich nach oben verjüngende C-Säule unterstützt den dynamischen Look und definiert in Kombination mit markanten Kotflügeln den einzigartigen Charakter des BAYON.

Wie vorn die schmalen Tagfahrlichter betonen am Heck die weit außen liegenden pfeilförmigen Voll-LED-Rückleuchten und eine dünne horizontale Linie die Breite des kompakten SUV. Zusätzlich prägt eine optisch verlängerte Heckscheibe die ausdrucksstarke Rückansicht des BAYON.











Je nach Ausstattung kann der Kunde beim BAYON zwischen 15-Zoll-Stahlrädern oder 16- und 17-Zoll-Leichtmetallrädern wählen. Neben der neuen Farbe Mangrove Green stehen acht weitere Außenfarben zur Verfügung: Polar White, Sleek Silver Metallic, Elemental Brass Metallic, Dragon Red Pearl, Aqua Turquoise Metallic, Intense Blue Pearl, Phantom Black Pearl und Aurora Grey Pearl. Bis auf die beiden letztgenannten Farbtöne sind alle Lackierungen mit einem farblich abgesetzten Dach in Phantom Black lieferbar.







Ein modernes Interieur für eine ruhige Atmosphäre

Der BAYON bietet seinen Passagieren einen geräumigen und gut ausgeleuchteten Innenraum. Bei der Entwicklung lag das besondere Augenmerk auf dem Komfort für die Insassen sowie einem maximalen Kofferraumvolumen. Fahrer und Mitfahrer profitieren von einer LED-Ambiente-Beleuchtung in den vorderen Fußräumen, in den Seitenfächern der Türen, den Griffmulden der Vordertüren sowie im Ablagefach der Mittelkonsole.











Ein ruhiges Farb- und Ausstattungskonzept mit kleinen Akzenten schafft eine entspannte Atmosphäre. Neben einem schwarzen Stoffinterieur sind optional die Farbkombinationen Dunkelgrau/Hellgrau und Dunkelgrau mit farblich abgesetzten Nähten und Applikationen in Safarigrün erhältlich.







Innovative Technologien und vorbildliche Konnektivität

Wie andere Modelle von Hyundai bietet auch der neue BAYON eine Reihe innovativer Konnektivitätsfunktionen, die so nur wenige Hersteller in diesem Segment anbieten. Die einzelnen Fahr- und Infotainment-Funktionen sind über das digitale Cockpit mit 10,25-Zoll-Display und je nach Ausstattung über einen 8-Zoll-Farb-Touchscreen oder das 10,25-Zoll-Navigationssystem abruf- oder bedienbar.

Apple CarPlay und Android Auto garantieren die nahtlose Integration und den sicheren Betrieb aller gängigen Smartphones – in Kombination mit dem 8-Zoll-Farb-Touchscreen sogar kabellos.

Zwei USB-Anschlüsse für die vorderen Passagiere und einer für den Fond ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von bis zu drei Geräten. Ein Premium-Soundsystem von Bose rundet das Angebot ab und verspricht den Insassen ein hochwertiges Klangerlebnis. Zudem steht eine kabellose Ladefunktion für Smartphones zur Verfügung.







Telematikdienst Bluelink mit neuen Funktionen

Darüber hinaus ist der BAYON mit den neuesten Funktionen des Telematiksystems Bluelink von Hyundai ausgestattet. Somit können die Nutzer von den modernsten Connected-Car-Services profitieren. Dazu gehört Connected Routing Navigation, die dank Cloud-Umgebung genauere Verkehrsprognosen und Ankunftszeiten liefert.











Last Mile Navigation ermöglicht es den Fahrern, die Navigation auf ihrem Smartphone bis zum Zielort fortzusetzen, nachdem sie ihr Auto geparkt haben. Zudem können bis zu zwei Hauptkonten und ein Gastkonto gespeichert werden.

Neu in dieser Generation von Bluelink ist die Kalenderintegration, mit der der Fahrer seinen Google- oder Apple-Kalender in das Infotainment-System des BAYON spiegeln und sich – sofern die Termine auch eine Adressinformation enthalten – direkt zum Zielort navigieren lassen kann. Darüber hinaus können Kunden ihr Fahrzeug über die Bluelink-App aus der Ferne orten, ver- und entriegeln oder Fahrzeuginformationen wie zum Beispiel den Wartungsbedarf oder den Kraftstoffstand abfragen.







Hyundai BAYON – Außen kompakt, innen geräumig

Der Hyundai BAYON kombiniert den Komfort und Stauraum eines SUV mit der Agilität und Effizienz eines B-Segment-Fahrzeugs. Dank seiner Abmessungen und seines familienfreundlichen Platzangebots im Innenraums bietet der BAYON Kunden das Beste aus beiden Welten: Während seine kompakte Größe die Handhabung erleichtert, bietet die erhöhte Sitzposition im BAYON die gewohnt gute Übersicht eines SUV über das Verkehrsgeschehen.

Mit einer Länge von 4.180 Millimetern, einer Breite von 1.775 Millimetern und einer Höhe von 1.490 Millimetern (1.500 Millimeter in Verbindung mit 17-Zoll-Rädern) schafft der BAYON eine ausgewogene Balance zwischen Kompaktheit und Komfort. Der Radstand von 2.580 Millimetern sorgt gleichfalls für eine angenehme Beinfreiheit auf allen Plätzen:

Vorne genießen Passagiere 1.072 Millimeter Beinfreiheit, hinten 882 Millimeter. Trotz seiner übersichtlichen Abmessungen bietet der BAYON ein Kofferraumvolumen von 411 Litern (VDA-Norm). Eine durchdachte Kofferraumabdeckung, die bei Bedarf aufrecht hinter der Rücksitzlehne verstaut werden kann, schützt die Ladung vor neugierigen Blicken von außen.











Als echtes SUV bietet der BAYON eine Bodenfreiheit von bis zu 183 Millimetern (in Kombination mit 17-Zoll-Rädern) – mehr als die meisten Fahrzeuge im B-Segment und sogar 13 Millimeter mehr als der Hyundai KONA (170 mm).







Viele Hyundai SmartSense-Sicherheits- und Komfortfunktionen serienmäßig

Der BAYON ist ein typischer Hyundai und verfügt über die entsprechende Sicherheitsausstattung. Als weiteres Alleinstellungsmerkmal in seinem Segment bietet er diverse Hyundai SmartSense-Sicherheits- und Assistenzsysteme – viele davon bereits serienmäßig.

Auch eine Reihe teilautonomer Fahrfunktionen heben den BAYON von seinen Mitbewerbern ab. So sorgt der aktive Spurfolgeassistent (LFA) dafür, dass das Fahrzeug in der Spur bleibt. Der autonome Notbremsassistent (FCA) erkennt querende Fahrzeuge, Radfahrer sowie Fußgänger, löst zunächst einen Alarm aus und bremst, falls der Fahrer nicht oder zu zaghaft reagiert, um eine Kollision zu verhindern.

FCA leitet auch eine Notbremsung ein, um beim Linksabbiegen eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern. Die navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung (NSCC) passt mithilfe der Daten des Navigationssystems die Geschwindigkeit auf Autobahnen oder Landstraßen selbstständig an. Ein Parkassistent unterstützt den Fahrer beim Ein- und Ausparken aus schmalen Parklücken und lenkt das Fahrzeug selbstständig hinein und heraus.







Die Hyundai SmartSense-Sicherheitsfunktionen des BAYON im Überblick

Spurhalteassistent (LKA)

Aktiver Spurfolgeassistent (LFA)

Navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung (NSCC)

Verkehrszeichenerkennung (ISLA)

Fernlichtassistent (HBA)

Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und

Radfahrererkennung und optionaler Abbiegefunktion

Aufmerksamkeitsassistent (DAW)

Anfahralarm (LVDA)

Insassenalarm (ROA)

Totwinkelwarner (BCW)

Aktiver Totwinkelassistent (BCA)

Einparkhilfe hinten mit automatischer Notbremsfunktion (PCA-R)

Querverkehrswarner hinten (RCCW)

Aktiver Querverkehrswarner (RCCA)

Parkassistent (PA)







Vier Antriebe für höchsten Fahrspaß und maximale Effizienz

Beim Hyundai BAYON kann der Kunde zwischen vier modernen SmartStream-Benzinantrieben mit der Abgasnorm Euro 6d wählen, zwei davon in Kombination mit der innovativen 48-Volt-Hybrid-Technologie von Hyundai. Den Einstieg markiert der 1,2-Liter-MPi-Vierzylinder mit 84 PS und einem manuellen Fünfgang-Schaltgetriebe.

Darüber rangieren die Dreizylinder-Turbotriebwerke der aktualisierten Kappa-Motorenfamilie. Während der Kunde den 1.0 T-GDi mit 100 PS wahlweise mit oder ohne 48-Volt-Hybrid-Technologie wählen kann, bietet Hyundai den 1.0 T-GDi mit 120 PS ausschließlich mit der besonders effizienten Hightech-Technologie an.

Der 1.0 T-GDi ohne 48-Volt-Technologie wird mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe (6MT) angeboten. Bei den Antrieben mit 48-Volt-Hybrid-Technologie setzt Hyundai neben dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) zudem das intelligente Sechsgang-Schaltgetriebe (6iMT) mit elektronisch geregelter Kupplung ein.











Es entkoppelt den Motor in bestimmten Fahrsituationen und abhängig von der Motordrehzahl vom Getriebe und geht in einen kraftstoffsparenden Segelmodus über, sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt.

Alle Motoren verfügen außerdem über die einzigartige CVVD-Technologie (Continuously Variable Valve Duration) von Hyundai, die die Öffnungs- und Schließdauer der Ventile entsprechend den Fahrsituationen für ein besseres Ansprechverhalten reguliert. CVVD optimiert die Motorleistung und verbessert gleichzeitig die Kraftstoffeffizienz, was zu geringeren Emissionen führt und Kraftstoff spart.

Der 1,0-Liter-T-GDi-Motor mit 100 PS und 120 PS verfügt außerdem über drei vom Fahrer wählbare Fahrmodi. Je nach Fahrbedingung optimieren die Modi Eco, Normal und Sport das Ansprechverhalten des Motors hinsichtlich des Verbrauchs sowie auch das Ansprechverhalten und die Kennlinie der Lenkung.

Als erster SUV von Hyundai verfügt der BAYON über die Zwischengas-Funktion Rev Matching, die normalerweise nur den Hochleistungsmodellen von Hyundai vorbehalten ist. Rev Matching passt beim Herunterschalten mit Zwischengas automatisch das Drehzahlniveau des Motors an die Geschwindigkeit der Getriebeeingangswelle an und ermöglicht so schnellere Gangwechsel.

Rev Matching ist für den 1.0 T-GDi mit 48-Volt-Technologie in Verbindung mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) für alle Fahrmodi verfügbar und für den 1.0 T-GDi mit 48-Volt-Technologie in Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe (6iMT) im Sport-Modus.

Der Hyundai BAYON wird im Frühjahr dieses Jahres bei den deutschen Händlern erhältlich sein.







NewCarz meint dazu:

Jetzt ist es soweit und der neue Hyundai BAYON wurde offiziell vorgestellt. Ende letztes Jahres angekündigt, hält er die gemachten Versprechen und scheint in vielerlei Maß sogar noch eins draufzusetzen. Das außerordentlich beliebte B-Segment der kleinen SUVs erhält hierdurch eine interessante Version, die das Zeug zum Aufmischer hat. Der Wettbewerb kann sich trotz dem kommenden Frühjahr warm anziehen – denn ab diesem wird dieses SUV den Markt bereichern.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai