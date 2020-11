Hyundai Bayon – Ein weiteres SUV kommt

Hyundai Motor gibt den Namen seines neuen SUV-Modells bekannt: Hyundai Bayon.

Mit dem Bayon (gesprochen: [baɪ̯-ɔn]) bringt das südkoreanische Unternehmen ein vollkommen neues Crossover-Modell im B-Segment auf den Markt und erweitert damit seine aktuelle SUV-Palette. Die Markteinführung wird in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgen.







Hyundai Bayon geht im B-Segment an den Start

„Hyundai ist auf dem SUV-Markt durch seine vielfältige Modellpalette bereits stark etabliert, was auch die positiven Verkaufszahlen bestätigen„, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH. „Mit der Einführung eines neuen, zusätzlichen B-Segment-Modells als Einstieg in unser SUV-Lineup sehen wir eine große Chance, die Nachfrage unserer Kunden noch besser abzudecken und unser Angebot in einem sehr populären Segment zu erweitern„.

Der neue Hyundai Bayon rundet das Angebot der SUV Modelle Kona, Tucson, Santa Fe und Nexo als jüngstes Mitglied der SUV-Palette von Hyundai nach unten ab.







Name kommt von französischer Stadt

Da der Bayon in erster Linie für den europäischen Markt bestimmt ist, entschied sich Hyundai dazu, das Modell nach einer europäischen Stadt zu benennen. Inspirieren ließ man sich dabei von der südwestfranzösischen Stadt Bayonne. Zwischen der Atlantikküste und den Pyrenäen gelegen, ist sie Ziel für sportliche Menschen, die sich für Aktivitäten wie Segeln und Wandern begeistern – passend zum Lifestyle-Charakter des neuen Modells.

In den letzten 20 Jahren hat sich Hyundai bei der Namensgebung seiner SUV-Modelle von Städten auf der ganzen Welt inspirieren lassen. Dazu gehören nicht nur der Hyundai Tucson und Santa Fe, die nach Städten in den Bundesstaaten Arizona bzw. New Mexico benannt sind, sondern auch der Kona – dessen Name sich vom Kona Distrikt auf der Hauptinsel Hawaii ableitet. Der Name des Hyundai Brennstoffzellenfahrzeugs Nexo leitet sich von der dänischen Stadt Nexø auf der beliebten Ferieninsel Bornholm ab.

Weitere Einzelheiten zum Hyundai Bayon werden demnächst bekannt gegeben.







NewCarz meint dazu:

Dass Hyundai im B-Segment – die Fahrzeugklasse der Kleinwagen – ein weiteres SUV einführen werden, zeigt, wie wichtig dieses Segment für Automobilhersteller ist. Denn auch in dieser Klasse erfreuen sich SUVs mittlerweile an einer großen Beliebtheit – Tendenz weiter steigend. Allein wird der Hyundai Bayon daher dort schon längst nicht mehr sein und muss sich neben dem Kona aus eigenem Hause auch gegen Wettbewerber, wie T-Cross, Crossland & Co. behaupten.

Text: NewCarz/Hyundai – Foto: Hyundai