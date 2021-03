Hyundai Kona N – Erste Bilder des ungetarnten SUVs

Pressemitteilung: Hyundai Motor zeigt den neuen Hyundai KONA N erstmals ungetarnt. Anhand mehrerer Fotos können sich Interessenten und „N-Thusiasten“ ein Bild vom jüngsten Mitglied im leistungsstarken N Portfolio machen.







Die Bilder heben die breite und kompakte Bauweise des SUV hervor, was in einem besonders sportlichen Erscheinungsbild resultiert. Erstmals haben die Hyundai N Abteilung und das Hyundai Design Center bei der Entwicklung eines SUV eng zusammengearbeitet.

Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das für eine dominante Präsenz auf der Straße und Fahrspaß steht. Der KONA N kombiniert das moderne Design des kürzlich vorgestellten, überarbeiteten KONA mit der dynamischen Formensprache der Hyundai N Modelle.











Die Front wird durch große, sportliche Lufteinlässe geprägt. Die markante Lichtsignatur verleiht dem neuesten Hyundai Hochleistungsmodell einen kraftvollen Auftritt. Der untere Teil des zweigeteilten Kühlergrills definiert den Charakter des Stoßfängers: Seine Form ist einem Flugzeugrumpf nachempfunden und in die Breite gezogen, wodurch seine aerodynamische Effizienz und Dynamik betont werden. Ein N Logo eingebettet in den oberen Bereich des Kühlergrills vervollständigt die sportliche Optik.







Am Heck sorgt ein großer, zweigeteilter Dachspoiler für mehr Abtrieb. Wie bei allen N Modellen ist darin die dritte, dreieckige Bremsleuchte integriert. Die zwei großen Endrohre der Sportabgasanlage bringen die Performance-Gene des Modells einmal mehr zum Ausdruck, während ein dominanter Diffusor den Luftstrom optimiert. Das sportliche Design wird durch die Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe unterstrichen.











Auch der Hyundai KONA N ist mit auffälligen Designdetails ausgestattet, die ausschließlich den Hyundai N Modellen vorbehalten sind, wie z. B. mit exklusiven Leichtmetallfelgen und roten Farbakzenten, welche die Seitenschweller, die Heckschürze und die Frontlippe zieren.

Der neue Hyundai KONA N ist das jüngste Mitglied in der Familie der N Hochleistungsmodelle und erweitert zudem das erfolgreiche SUV-Portfolio der Marke.

Hyundai Motors macht es aber auch spannend! Die Öffentlichkeit bekommt immer wieder Häppchen, welche jedes Mal die Neugier schüren und die Vorfreude steigern. So hat auch dieser Happen in Form von Bildern seine Wirkung. Denn das, was man vom Kona N sehen kann, macht in jedem Fall Lust auf mehr. Ob es bei dem vermuteten Turbobenziner mit zwei Litern Hubraum und 278 PS bleibt? Bekommt der Kona N nur Allrad oder auch Frontantrieb? Langsam wird es Zeit, dass Hyundai Motors mit solchen Informationen wie auch zu den Ausstattungsfeatures und dem Markteintritt aufwartet.