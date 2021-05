VW Tiguan Allspace – Der Neue ist da

Pressemitteilung: Bei den Kunden punktet der neue VW Tiguan Allspace mit seinem großen Laderaumvolumen von bis zu 1.920 Litern und der Möglichkeit, bis zu sieben Passagiere zu transportieren.

Die Langversion des Bestsellers Tiguan setzt sich zudem mit einem überarbeiteten Design, neuen Bedien- und Assistenzsystemen, neuen innovativen Features wie dem interaktiven „IQ.LIGHT – LED-Matrix-Scheinwerfer“ und einer neuen Steuerung der serienmäßigen Klimaautomatik per Touchflächen in Szene.







Drei Ausstattungen für VW Tiguan Allspace

Die Kunden haben beim neuen Tiguan Allspace die Auswahl zwischen drei Ausstattungsvarianten (Life, Elegance und R-Line), fünf Motoren (drei TSI- und zwei TDI-Aggregate) sowie Front- oder Allradantrieb. Gestern hat Volkswagen den Vorverkauf des neuen Tiguan Allspace zu Preisen ab 36.230 Euro gestartet.







Außen mehr, innen unverändert

Der neue Tiguan Allspace ist ab sofort bestellbar. Optisch zeigt er sich mit überarbeiteter Front, die designbedingt auf eine Länge von 4.723 mm (plus 22 mm) gewachsen ist.











Die großzügigen Innenraumabmessungen bleiben unverändert. Die Langversion des Tiguan präsentiert sich mit den neuen optionalen „IQ.LIGHT – LED-Matrix-Scheinwerfern“ und Blinkern mit Wischfunktion. Ebenfalls neu ist ein optionales durchgängiges LED-Leuchtenband als verbindendes Element zwischen den Frontscheinwerfern.







Mehr Ausstattung im neuen Tiguan Allspace

Neu konzipiert wurde die Ausstattungsmatrix des Tiguan Allspace. Erhältlich sind jetzt die Versionen „Life“, „Elegance“ und „R-Line“. Alle drei Modellversionen verfügen serienmäßig über eine verbesserte Ausstattung. Hierzu zählen nun unter anderem für den deutschen Markt ein neues Multifunktions-Lederlenkrad, Fernlichtregulierung „Light Assist“, ein Infotainmentsystem mit mindestens 6,5-Zoll-Display, Online-Dienste, die automatische Distanzregelung „ACC“ und der Notbremsassistent „Front Assist“. Die Linie „Elegance“ überzeugt mit zahlreichen Chromelementen innen und außen sowie 19-Zoll-Leichtmetallrädern.











Sportliche Fahrer ordern den Tiguan Allspace in der Version „R-Line“. Hier erhält man ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Touch-Bedienung und „R-Line“-Logo, Dekoreinlagen in „Carbon Grey“, „Digital Cockpit Pro“ und Leichtmetallräder in 19- oder 20-Zoll. Darüber hinaus kann das Exterieur der „R-Line“ mit dem Design-Paket „Black Style“ individualisiert werden. Ausgewählte Anbauteile sind hier in Schwarz gehalten und verleihen dem Tiguan Allspace einen ebenso sportlichen wie eleganten Charakter.







Die Motoren

Der neue Tiguan Allspace ist mit fünf effizienten und leistungsstarken Antrieben erhältlich: Die 2,0-Liter-Turbodieseldirekteinspritzer (TDI) mit 150 PS und 200 PS sind an einen doppelten SCR-Katalysator mit zweifacher AdBlue-Einspritzung gekoppelt (Twindosing).











Der 1,5-Liter-TSI mit 150 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe (7-Gang-DSG optional) verfügt über eine Zylinderabschaltung (ACT). Die beiden 2.0 TSI sind an ein 7-Gang-DSG gekoppelt, verfügen über eine Leistung von 190 PS beziehungsweise 245 PS und sind serienmäßig mit dem Allradantrieb 4MOTION ausgestattet.

Alle Motorisierungen erfüllen die strenge Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM. Die Anhängelast mit Allradantrieb 4MOTION beträgt bis zu 2,5 Tonnen.







NewCarz meint dazu:

Dass der Allspace ein echter Allrounder ist, hatte er bereits als Vorgänger in einem Test bewiesen. Wem ein herkömmlicher Tiguan zu klein und ein VW Touareg zu groß ist, hat mit dem VW Tiguan Allspace den idealen Begleiter. Er schließt mit seinem Plus an Raum und Ausstattung genau diese Lücke.

Text: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen