Lamborghini Countach LPI 800-4 – Der Eroberer

Erstmals seit seiner Präsentation in Pebble Beach am 13. August 2021 hat der Lamborghini Countach LPI 800-4 öffentliche Straßen unter die Räder genommen.

Zu diesem speziellen Anlass wurde der neue Supersportwagen von zwei seiner bedeutendsten Vorgänger begleitet: dem ersten Countach LP 400 und dem letzten Countach 25° Anniversario.

Bei dem dynamischen Fahrerlebnis zusammen mit zwei Hauptvertretern der historischen Modellsammlung des Unternehmens sind wahrhaft außergewöhnliche Bilder entstanden.













Lamborghini Countach LPI 800-4 mit Hybridantrieb

Der Countach LPI 800-4 wartet mit einer Gesamtleistung von 814 PS auf. Er ist mit einem 6,5 Liter großen Lamborghini-V12-Motor mit einer Leistung von 780 PS ausgestattet. Hinzu kommt ein direkt mit dem Getriebe gekoppelter 48-Volt-Elektromotor, der weitere 34 PS für ein direktes Ansprechverhalten und verbesserte Fahrleistungen bereitstellt. Der Elektromotor wird von einem Superkondensator gespeist, der gegenüber einer Lithium-Ionen-Batterie mit gleichem Gewicht eine dreimal höhere Leistung abgibt.







Streng limitiert, längst ausverkauft

Das Fahrzeug wird in einer limitierten Auflage von nur 112 Exemplaren produziert, die bereits vor der Präsentation allesamt verkauft waren. Die Stückzahl verweist auf das Kürzel „LP 112“, den intern in der Entwicklungsphase der ersten Verion des Lamborghini Countach verwendeten Projektnamen. Der Countach LPI 800-4 wird ab dem ersten Quartal 2022 an Kunden in aller Welt ausgeliefert werden, die das Privileg genießen, ein Stück Automobilgeschichte zu fahren, das für die Zukunft neu erfunden wurde.













NewCarz meint dazu:

Der Lamborghini Countach ist zweifellos eine Legende, eine Ikone und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das wichtigste Modell in der Unternehmensgeschichte von Lamborghini. Bereits vor 50 Jahren als Studie vorgestellt, inspirierte der zweite Mittelmotorsportler des Automobilbauers seither auch designtechnisch viele Nachfolger wie den Diablo, den Murciélago und auch den Aventador. Umso erfreulicher ist es sicherlich für jeden der neuen 112 Besitzer eines dieser Exemplare, ein wahres Stück Automobilgeschichte in neuer Interpretation sein eigen nennen zu dürfen. Ein Sammlerstück par excellence. Der Wert eines Lamborghini Countach LPI 800-4 dürfte zudem bereits vor dem eigentlichen Verkauf exorbitant steigen.

Text: Lamborghini/NewCarz – Fotos: Lamborghini