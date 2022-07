Lamborghini Huracán Tecnica – Drei Seelen in Fahrt

Der Lamborghini Huracan Tecnica feierte Ende Juni seine dynamische Premiere sowohl auf den Straßen als auch auf der Rennstrecke von Valencia, Spanien.

Dabei wurden das Fahrverhalten und die Leistung des neuesten Modells des Lamborghini Huracan in allen Umgebungen auf die Probe gestellt.







Die drei Seelen dieses Supersportwagens – einfache Fahrbarkeit im Alltag, sportlicher Fahrspaß und Leistungsstärke für Trackdays – wurden in der lnnenstadt von Valencia, auf spanischen Bergstraßen und auf dem Circuit Ricardo Torma erkundet.

Die einzigartigen Eigenschaften des Tecnica machen ihn zu einem sportlichen Lifestyle­Supersportwagen für Straße und Rennstrecke zugleich. Der Tecnica macht sich den Motor und die Rennstreckentauglichkeit des Huracán STO zunutze und tritt mit Hinterradantrieb und Hinterradlenkung an.

lm Vergleich zum Huracán EVO RWD weist er ein um zehn Kilogramm reduziertes Gewicht, einer Leistungssteigerung um 30 PS und eine verbesserte Aerodynamik auf. Er generiert 35 Prozent mehr Abtrieb im Heck und profitiert von einem um 20 Prozent geringeren Luftwiderstand.











Direkte Lenkung und Torque Vectoring, ein modifiziertes Performance-Traction-Control-System, Reiten der Marke Bridgestone Potenza Sport (auf der Straße) und Potenza Race (auf der Rennstrecke) und eine spezielle dynamische Abstimmung machen den Huracan Tecnica zu einem sportlichen, fahrspaßorientierten Auto: Das neue HMI (Human-Machine Interface) ergänzt Funktionen wie Satellitennavigation, Autofinder und Statusberichte mit Amazon-Aiexa­ lntegration, Telemetrie, einem Bordtagebuch und what3words-Funktionalität, um jeden Tag das Beste aus allen Welten zu bieten.







In Spanien erlebte der Lamborghini Huracán Tecnica nun also sein dynamisches Debüt und darf ab sofort den öffentlichen Asphalt und die Tracks dieser Erde küssen. Ein Sportwagen der absolut klassischen Art, den es so sehr wahrscheinlich schon bald nicht mehr geben wird. Saugmotor, Hinterradantrieb und ein puristisches Fahrwerk treffen hier auf eine fein abgestimmte Alltagstauglichkeit, die man allerdings in Anführungszeichen sehen sollte. Denn von einem Alltagsauto ist der Supersportler weiterhin Meilen entfernt. Mehr kann und muss man aber nicht erwarten, von einem Klassiker der Sportwagenriege, der noch ungefähr zwei Jahre die Emotionen von Petrolheads und Fans befeuern und danach womöglich als letzter seiner Art in Rente gehen wird.