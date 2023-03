Subaru BRZ – Das Sportcoupé kehrt zurück

Der Subaru BRZ ist zurück in Deutschland:

In der limitierten zweiten Modellgeneration bietet das 2+2-sitzige Sportcoupé noch mehr Fahrspaß. Die ab sofort zu Preisen ab 38.990 Euro erhältliche Neuauflage kombiniert einen kraftvollen Boxermotor mit mehr Komfort und erweiterter Sicherheit.







Mehr Hubraum und Leistung für den Subaru BRZ

Der neu konzipierte 2,4-Liter-Vierzylinder entwickelt 172 kW/234 PS und ein maximales Drehmoment von 250 Nm, das bei 3.700 Umdrehungen anliegt. Das klassische Sportwagen-Layout aus Frontmotor und Hinterradantrieb garantiert eine ausgewogene, nahezu ideale Gewichtsverteilung zwischen den Achsen und ein agiles, fahrfreudiges Handling.

Auch die hohe Literleistung von 97,5 PS, das geringe Leergewicht (ab 1.275 Kilogramm) und der kernige Motorensound, der in Abhängigkeit von Drehzahl und Fahrverhalten über ein aktives Soundkontrollsystem per Lautsprecher in den Innenraum übertragen wird, tragen zum Fahrspaß bei. Die Kraftübertragung übernimmt wahlweise ein knackiges Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine sportlich abgestimmte Sechsstufen-Automatik.







Die Ausstattungshighlights

Konturierte Sportsitze mit Leder-/Ultrasuede-Bezug sichern besten Halt bei dynamischer Fahrweise. Ein sieben Zoll großes Digital-Cockpit, dessen Anzeigen sich beliebig anpassen lassen, versorgt den Fahrer mit allen notwendigen Informationen. Als zentrales Bedienelement dient der Acht-Zoll-Touchscreen des Infotainment- und Audiosystems, das neben dem Digitalradio DAB+, sechs Lautsprechern und zwei USB-Anschlüssen auch eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto umfasst.

Für Komfort sorgt die umfangreiche Serienausstattung aus elektrisch anklappbaren, einstellbaren und beheizbaren Außenspiegeln, Sitzheizung vorne, Lichtsensor, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und Rückfahrkamera. Multifunktionslenkrad und Schaltknauf sind mit Leder bezogen, rote Kontrastnähte setzen Akzente im gesamten Interieur. Zur Sicherheit tragen Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehrassistent bei.











Wer sich für die „Sport ES“-Variante mit Automatik (ab 41.990 Euro) entscheidet, profitiert zudem vom Eyesight-System: Es kombiniert verschiedene Fahrerassistenten wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, einen Spurhalte- und Spurleitassistenten sowie eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Kommt es doch einmal zu einem Unfall, schützen die leichte und hochsteife selbsttragende Karosserie mit gezielten Verstärkungen sowie zahlreiche Airbags, darunter ein Knie-Airbag für den Fahrer.

Optisch ist der Subaru BRZ ein Sportcoupé in Reinkultur: Die flache Aluminium-Motorhaube geht in eine schräg angestellte Windschutzscheibe und eine nach hinten versetzte Fahrerkabine über, kurze Überhänge bei knapp 2,58 Metern Radstand untermauern den dynamischen Eindruck. Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer sind serienmäßig in LED-Ausführung gehalten. Fünf Außenlackierungen, darunter Metallic-/Silica- sowie Perleffekt-Farbtöne, stehen zur Wahl.







NewCarz meint dazu:

Heureka! Der BRZ ist wieder da! Nachdem das Sportcoupé in mehreren Tests und auf einer Europatour beweisen konnte, dass es viel mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat, wurde Ende 2020 der Abschied mit einer Final Edition gefeiert. Umso erfreulicher ist es, dass die nächste Generation nun doch auch hierzulande angeboten wird. Mit größerem Motor und umfangreich modernisiert darf man sich auf den bewährten Sportler mit Sicherheit freuen.

Text: NewCarz/Subaru – Fotos: Subaru