RAM 1500 TRX Havoc – Der Berserker kehrt zurück

Anlässlich der vierten Runde der MXGP-Weltmeisterschaft 2023 auf der Rennstrecke von Pietramurata (Trentino) stellte RAM dem europäischen Publikum sein neues Flaggschiff vor: die RAM 1500 TRX Havoc Edition.

Diese besonders leistungsstarke Version des RAM 1500 TRX kam in den Vereinigten Staaten bereits im ersten Quartal 2023 auf dem Markt.

Sie wird in limitierter Auflage produziert und besticht durch die exklusive Lackierung in der Farbe Baja Yellow und ein außergewöhnlich breites Spektrum individueller Gestaltungsmöglichkeiten.

RAM Europe präsentierte das Modell der Presse live im Rahmen eines Marken-Events, das den geladenen Journalisten ein einmaliges Erlebnis bot: Sie konnten das Fahrzeug bei einem Walkaround bis ins kleinste Detail kennenlernen und bei der anschließenden Drive Experience die volle Leistung des 6,2 Liter großen HEMI-V8-Motors auf der Rennstrecke sowie einen ganz besonderen Emotional Drive erleben.











Damit bekräftigte RAM sein doppeltes Engagement: zum einen als offizieller Partner der MXGP-Weltmeisterschaft 2023, zum anderen auch in dieser Saison wieder als Partner des Red Bull KTM Factory Racing Teams. Tony Cairoli, ab diesem Jahr Team-Manager des Red Bull KTM Factory Racing Teams, war ebenfalls zugegen.

Der Sieg von Andrea Adamo und der zweite Platz von Liam Everts besiegelten den perfekten Tag für das unerschütterliche Red Bull KTM Factory Racing Team. In der MXGP-Kategorie wurde Jeffrey Herlings Dritter, obwohl er im ersten Lauf ausschied.

Die nächste Runde der Meisterschaft ist für Sonntag, den 30. April, auf der Rennstrecke von Agueda in Portugal geplant.

RAM 1500 TRX Havoc Edition Modelljahr 2023

Die neue RAM 1500 TRX Havoc Edition bietet den Fans der Marke eine einzigartige Gelegenheit, ihren eigenen RAM 1500 TRX in einem noch nie dagewesenen Maß individuell zu gestalten. Die Modellreihe mit ihrem exklusiven Motor ist lediglich in begrenzter Stückzahl erhältlich. Die Fahrzeuge zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus Technologie, Design, Leistung und Erscheinungsbild aus.











Auch das Exterieur unterstreicht die Exklusivität des Fahrzeugs, wobei das Ausstattungspaket TRX Level 2 durch die markante Karosseriefarbe Baja Yellow, ein intensives Gelb, besticht. Und dies nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Modells: Nach der Ignition-Sonderserie in Orange und der Sandblast-Serie in Mojave Sand ist die RAM 1500 TRX Havoc Edition bereits die dritte Version in einer exklusiven Sonderlackierung.

Die komplette Sonderausstattung umfasst darüber hinaus ein Panorama-Doppelschiebedach, Offroad-Trittstufen, eine 360°-Kamera, einen Spurhalte- und Notbremsassistenten, beheizte und belüftete Sitze sowie eine Launch Control. Ferner gibt es eine Reihe von Besonderheiten, darunter schwarze 18-Zoll-Beadlock-Felgen mit speziellen Reifen, die für maximale Bodenhaftung im Gelände sorgen und den heißen Starts gewachsen sind, wie sie nur ein 516 kW (702 PS)-Motor hergibt.











Im Innenraum bietet das Modell ebenfalls eine Vielzahl exklusiver Ausstattungselemente: Nähte in Prowler Yellow, einschließlich des gestickten „TRX“-Logos auf der Sitzlehne, Karbonfaserakzente, ein unten abgeflachtes Lenkrad mit einem Bezug aus Alcantara-Leder und Karbonfaser, eine spezielle Plakette an der Mittelarmlehne, die an den TRX Havoc erinnert, und das Head-up-Display. Die große Neuheit der Version für das Modelljahr 2023 ist das 12-Zoll-Display für den Fahrer, das zwar bereits bei anderen Modellen der Baureihe eingeführt wurde, bei dieser Sonderedition aber mit TRX-Grafiken in der Sonderfarbe Baja Yellow aufwartet.

Die RAM 1500 TRX Havoc Edition Modelljahr 2023 wird in limitierter Stückzahl produziert und über die internationalen Handelspartner AEC und KWA vermarktet. Mit seinem Supercharged-6,2-Liter-HEMI-V8-Motor mit 516 kW (702 PS) – dem stärksten Motor, der je in einem Pickup verbaut wurde – besticht das Modell durch seine Performance und positioniert sich als Marktführer im Segment.











Dank eines leistungsstarken Achtgang-TorqueFlite-Automatikgetriebes bietet dieser ebenso schnelle wie kraftvolle Pick-up mit einer Beschleunigung von 0-100 km/h in nur 4,5 Sekunden eine kompromisslose Leistung. Der RAM 1500 TRX zeichnet sich durch eine in seinem Segment unübertroffene Eleganz und Raffinesse und ein in einem Pick-up noch nie da gewesenes Funktionsspektrum aus. Der luxuriöse Innenraum besticht durch hochwertige Materialien, unglaubliche Liebe zum Detail sowie ein Höchstmaß an Qualität und Fahrkomfort.

Das Modell ist auf eine Wattiefe von bis zu 80 cm, eine Anhängelast von bis zu 3.500 kg und eine maximale Zuladung von 594 kg ausgelegt und mit seiner außerordentlichen Leistungsstärke selbst härtesten Anforderungen gewachsen. Es überzeugt mit einem in seiner Klasse führenden Fahrverhalten und erzielt dank gekonntem Feintuning ein Maximum an Robustheit und Kontrolle für ein so leistungsstarkes Fahrzeug. Auch die mechanische Federung – über das Bordsystem auf sechs verschiedene Modi (Sport, Snow, Baja, Rock, Mud/Sand und Custom) einstellbar – trägt zur maximalen Offroad-Performance des RAM TRX bei.







Die Rolle des RAM bei der MXGP 2023 Weltmeisterschaft

Der RAM 1500 TRX ist das Flaggschiff der amerikanischen Marke und wurde entwickelt und getestet, um mit extremer Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit selbst härtesten Bedingungen standzuhalten. Es ist kein Zufall, dass er für das Red Bull KTM Factory Racing Team auch in dieser Saison als wichtigstes Fahrzeug fungiert.

RAM ist offizieller Partner der MXGP-Weltmeisterschaft im Jahr 2023: Die amerikanische Marke wird in allen Phasen der Meisterschaft an den Rennstrecken präsent sein, und zwar durch die Positionierung von RAM-Fahrzeugen entlang der Strecke und im Fahrerlager bei den Veranstaltungen sowie durch die Präsenz der Marke in allen strukturellen und medialen Elementen im Zusammenhang mit den einzelnen Events. Ein besonderer Faktor in Bezug auf die Sichtbarkeit der Marke sind die neu konzipierten MXGP- und MX2-Qualifikationsrennen (RAM Qualifying Races) am Samstag, deren Hauptsponsor die amerikanische Marke ist.











Domenico Gostoli, Leiter der Marken RAM und Dodge Enlarged Europe, und Robert Graczyk, Leiter Marke RAM International, vertraten die Marke RAM in Pietramurata und überreichten den RAM Award an die Sieger der Qualifikationsrennen.

„Es ist für uns alle eine große Freude, heute hier zu sein. Mit diesem Preis wollen wir die Kooperation zwischen RAM und der MXGP weiter stärken, nachdem sie erst in diesem Jahr konkret wurde – eine Partnerschaft zwischen zwei Communitys, die durch zahlreiche Werte miteinander verbunden sind: Leidenschaft, Charakter, permanentes Streben nach Leistung und die Lust, Grenzen zu überwinden, beflügelt durch eine starke emotionale Komponente“, sagte Domenico Gostoli.

„Die RAM-Qualifikationsrennen sind für uns ein entscheidender Moment in dieser neuen Saison. Ich freue mich, RAM dabei vertreten zu dürfen, zusammen mit den Fahrern und unseren schnellen, leistungsstarken RAM 1500-Modellen, die uns eine weitere atemberaubende Saison versprechen“, so Robert Graczyk.

AEC als Hauptimporteur des RAM 1500 TRX Havoc für Deutschland

AEC, Europas größter offizieller Distributor von Stellantis Dodge- und RAM-Fahrzeugen, gab zudem die Produktpalette für das Modelljahr 2023 bekannt und bringt zum ersten Mal gleich mehrere Modelle in limitierter Auflage nach Europa – darunter auch die RAM 1500 TRX Havoc Edition.

AEC bringt die gesamte Modellpalette des RAM nach Europa

Ab Mai 2023 startet die RAM-Palette der Modellreihe 2023 für Kunden ab einem Preis von 49.890 EUR (zuzüglich der Mehrwertsteuer). Dabei sind unter anderem die 5. Generation des RAM 1500 DT, der nach seiner Markteinführung im Jahr 2018 mit neuen Upgrades und Anpassungen nach Europa zurückkehrt. Dazu gesellt sich in seinem letzten Produktionsjahr in vierter Generation der RAM 1500 DS Classic sowie mehrere limitierte Modelle, die noch nie in Europa zu sehen waren .











Neben den Upgrades im Rahmen der Modellpflege werden sich die RAMs durch AEC-exklusive Funktionen auszeichnen, zu denen unter anderem alternative Kraftstoffsysteme mit LPG oder Bioethanol gehören werden, wodurch die Kunden sowohl beim Kraftstoffverbrauch als auch bei den Betriebskosten sparen können.

Mehrere Sondereditionen des RAM

Zu diesen Sondereditionsmodellen gehören der TRX Havoc, die Limited Red Edition, der Limited Elite, der Laramie GT, der Rebel GT und der Big Horn Built-To-Serve. Diese Editionen verfügen Sonderfarben und Innenausstattungen auch spezifische Verbesserungen je Modell und sind in Europa nur in streng begrenzter Auflage erhältlich.

Besonders die neue RAM 1500 TRX Havoc Edition stellt eine einzigartige Gelegenheit für die Fans der Marke dar, eine limitierte Auflage des leistungsstärksten Pickups der Welt zu besitzen. Die Fertigung ist aufgrund der Exklusivität des 702 PS starken 6,2-Liter-HEMI-V-8-Motors begrenzt. Weitere Highlights dieser seltenen Edition sind eine einzigartige Kombination aus Technologie, Grafik, Leistung und äußerem Erscheinungsbild.











Das komplette RAM-Sortiment des Modelljahres 2023 wird in ganz Europa über das Händlernetz von AEC erhältlich sein. Das Netz besteht europaweit aus mehr als 155 Händlern, die auf über 25 Länder verteilt wurden. AEC-Kunden können die 2023er-Modelle ab Anfang Mai 2023 in den Ausstellungsräumen begutachten und direkt kaufen.

In den nächsten Wochen folgt zudem die 2023er Modellreihe der Marke Dodge.

NewCarz meint dazu:

Der V8 ist tot – lang lebe der V8! Es grenzt fast an ein Wunder, dass der RAM 1500 TRX Havoc tatsächlich auch den Weg nach Deutschland findet. Nach unserem Test des 2022er TRX gingen nicht nur wir davon aus, dass es sich bei diesem Modell um eine einmalige Geschichte handeln wird. Umso erfreulicher ist es, dass eine exklusive und mit Sicherheit sehr überschaubare Stückzahl auch hierzulande angeboten wird. Die Kunden wird es freuen und die Hater zum Tränen vergießen animieren. Wir freuen uns mit, weil Exoten mittlerweile so rar geworden sind wie aufrichtige Bemühungen von Politikern, unsere schützenswerte Umwelt tatsächlich zu bewahren.

Text: NewCarz/Stellantis – Fotos: Stellantis