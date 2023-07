Audi Q6 e-tron auf Zielgerade: Audi lädt zur Probefahrt

Der Countdown läuft: Die Entwicklung des ersten Modells auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) ist auf der Zielgeraden.

Im Rahmen von Erprobungsfahrten können ausgewählte Medienvertreter Platz am Steuer eines Prototyps des Audi Q6 e-tron nehmen und vor Ort ihre Eindrücke mit Fachleuten aus der Technischen Entwicklung der AUDI AG teilen.

Zusätzlich werden die neuen Lichttechnologien im Audi Q6 e-tron präsentiert.

Noch im Tarnkleid: Das Heck des neuen Audi Q6 e-tron.

Entwicklung auf der Zielgeraden: Audi Q6 e-tron auf der neuen Premium Platform Electric

Der Countdown läuft: Die Entwicklung des ersten Modells auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) ist auf der Zielgeraden. Die Baureihe Audi Q6 e-tron markiert den Start der größten Modelloffensive in der Geschichte von Audi. Das Modell definiert die Maßstäbe in Sachen Performance, Reichweite und Laden neu. Darüber hinaus ist es das erste vollelektrische Modell, das in Ingolstadt vom Band läuft. Zum jetzigen Zeitpunkt geben die Vier Ringe in getarnten Prototypen einen frühen Einblick in wichtige Technologiefelder des Fahrzeugs und stellen eine Weltneuheit im Bereich der Lichttechnologie vor.

Ein Video zeigt außerdem, wie die Audi Q6 e-tron Baureihe mit der zweiten Generation der digitalen OLED-Heckleuchten das Lichtdesign, den Funktionsumfang und damit die Sicherheit im Straßenverkehr auf ein neues Level hebt. Eine Weltneuheit sind die aktiven digitalen Lichtsignaturen für Scheinwerfer und Heckleuchten. Sie weisen den Weg in die Zukunft der Lichttechnologie von Audi.

Audi Q6 e-tron lädt zur „Erprobungsfahrt“

Er ist das erste Modell auf der komplett neu entwickelten Premium Platform Electric – kurz PPE. Diese Technik-Plattform, die unter der Ägide von Audi gemeinsam mit Porsche entwickelt wird, ist ausschließlich für rein elektrische Fahrzeuge konzipiert. Sie ist skalierbar, um eine große Bandbreite an Modellen im Mittel- und Oberklassesegment zu ermöglichen. Ebenfalls skalierbar sind Batteriegröße und Radstand. Dadurch werden sowohl SUV- und CUV-Modelle mit Hochboden möglich als auch Flachbodenmodelle wie Sportback oder Avant, die zum Kernsegment von Audi zählen.

Entsprechend akribisch bereitet Audi die Einführung des Q6 e-tron vor. Im Rahmen der Vorkommunikation findet nun die erste „Audi Q6 e-tron Experience“ in Form einer Prototypenfahrt statt. Damit geben die Vier Ringe bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Einblicke in wichtige Technologiefelder des Fahrzeugs und in die Arbeit der Entwickler_innen. Das Besondere an der in den kommenden zwei Wochen stattfindenden Veranstaltung ist, dass Medienvertreter selbst am Steuer des Audi Q6 e-tron Platz nehmen und erste Eindrücke sammeln können. Auf dem Beifahrersitz begleiten Expert_innen die Fahrt und unterstützen mit ihrem Fachwissen.

Besonders im Fokus stehen bei der „Audi Q6 e-tron Experience“ das Erleben der Audi DNA und die Premiere einer Weltneuheit im Bereich der Lichttechnologie.

Das Modell, das noch in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt wird, definiert die Maßstäbe in Sachen Performance, Reichweite und Laden neu. Darüber hinaus ist es das erste vollelektrische Modell, das in Ingolstadt vom Band läuft. Außerdem wird der Stammsitz zum ersten Standort der AUDI AG mit einer eigenen Batteriemontage. Der Audi Q6 e-tron steht somit für einen standortübergreifenden Wandel in Richtung Elektromobilität.

NewCarz meint dazu:

Lang ist es her, wo wir auf NewCarz über das Thema e-tron berichtet haben. Dem Q6 haben wir in der Form noch keine Bühne geboten: Es wird also Zeit! „Vorsprung durch Technik“ ist und bleibt der rote Pfaden, an dem sich Audi seit Jahrzehnten orientiert. Mit dem Audi Q6 e-tron wagt Audi große Sprünge Elektromobilität massentauglich zu machen. Wir freuen uns schon jetzt auf den Test.

Text: NewCarz/Audi – Fotos: Audi