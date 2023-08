PEUGEOT 408: Jetzt als 48V-Hybridvariante bestellbar

Ab sofort ist auch der PEUGEOT 408 mit dem neuesten 48V-Hybridmotor bestellbar.

Damit folgt das jüngste Modell der Marke dem PEUGEOT 3008 und dem PEUGEOT 5008, die bereits mit der fortschrittlichen Hybridtechnologie ausgestattet sind.

Der PEUGEOT 408 in der 48V-Hybridvariante mit 100 kW (136 PS) ist in der Ausstattungsvariante Allure für 38.800 Euro UVP erhältlich.

Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Für PEUGEOT geht der Weg zur Elektromarke weiter, indem wir auch unser neuestes Modell mit unserem modernen Hybridsystem ausstatten. Damit möchten wir unserer Kundschaft noch mehr Möglichkeiten bieten, Mobilität gemeinsam mit uns elektrischer zu gestalten.“

Markantes Design und moderne Ausstattung

Der neue PEUGEOT 408 zeichnet sich durch eine markante Linienführung aus, die vor allem am Heck, am Dachabschluss, am Kofferraumdeckel und an der Basis der Kotflügel auffällt und scharfe Facetten schafft, die mit dem Licht spielen.

Das neue Modell der Löwenmarke bietet die aktuelle Generation des PEUGEOT i-Cockpit® mit Schwerpunkt auf Qualität des Innenraums und der Konnektivität mit den neuesten Technologien, um das Fahr- und Reiseerlebnis noch intuitiver zu gestalten.

Die mit dem neuen 48V-Hybridmotor ausgestatteten Modelle von PEUGEOT verfügen über hybridspezifische Anzeigen im digitalen Kombiinstrument. Es wird die hundertprozentig elektrische Fahrt angezeigt (blaue Geschwindigkeitsanzeige) sowie der Energiefluss im System, der Ladezustand der Batterie, der Betriebszustand über einen Leistungsmesser (Charge, Eco, Power) und der Prozentsatz der im Elektromodus zurückgelegten Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt oder am Ende der Fahrt.

Das Peugeot 408 48V-Hybrid Interieur zeigt sich clean, modern und aufgeräumt.

Der neue 48V-Hybridmotor

Durch den neuesten 48V-Hybridmotor wird die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit gesteigert. Der Antrieb besteht aus einem 1,2 Liter PureTech Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW (136 PS), der mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Während der Fahrt lädt sich die 48-Volt-Batterie auf und senkt durch den Elektromotor im Getriebe den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent (ab 114 Gramm CO2/km nach WLTP beim PEUGEOT 4081). Das Hybridsystem ermöglicht das Anfahren, Manövrieren (z. B. zum Einparken) und Fahrten bei niedriger Geschwindigkeit im vollelektrischen Modus. Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 408 mehr als 50 Prozent der Zeit im emissionsfreien Elektromodus gefahren werden.

Der neue 48V-Hybridmotor erweitert die Auswahl an Motorisierungen für den PEUGEOT 408. Ab sofort sind für den PEUGEOT 408 verschiedene Hybridmotorisierungen erhältlich:

• HYBRID 136 e-DCS6: Kombination aus einem 100 kW (136 PS) starken PureTech Benzinmotor und einer 48-Volt-Batterie, gekoppelt mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC6

• Plug-In HYBRID 180 e-EAT8 (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,51 – 1,41; CO2-Emissionen in g/km: 341 – 311; Energieverbrauch: 16,91 – 16,51 kWh/100 km1 (kombiniert)): Kombination aus einem 110 kW (150 PS) starken PureTech Motor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, gekoppelt mit dem elektrifizierten Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8

• Plug-In HYBRID 225 e-EAT8 (Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert in l/100 km: 1,51 – 1,41; CO2-Emissionen in g/km: 341 – 311; Energieverbrauch: 16,61 – 16,41 kWh/100 km1 (kombiniert)): Kombination aus einem 133 kW (181 PS) starken PureTech Motor und einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor, gekoppelt mit dem elektrifizierten Achtgang-Automatikgetriebe e-EAT8

Neben den Modellen, die bereits mit der neuesten Hybridtechnologie ausgestattet sind, sollen in Zukunft auch der PEUGEOT 208 und 308 den 48V-Hybridantrieb erhalten.

Das moderne Heck des Peugeot 408 mit 48V-Hybridantrieb.

NewCarz meint dazu:

Erst im Dezember 2022 haben wir den Peugeot 408 als Hybrid getestet. Nun gab es eine Modernisierung beim Antrieb: Der neue 48V-Hybridmotor steigert die Effizienz und die Benutzerfreundlichkeit wohl noch weiter. Wir dürfen gespannt bleiben, ob wir bald im Praxistest einen Vergleich zum Vorgänger ziehen können.

