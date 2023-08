Geneva International Motor Show 2023 – In einem Monat geht’s los

Auftakt zur Tour d’Excellence nach Doha – Eine wegweisende Reise, die die Werte der Geneva International Motor Show (GIMS) widerspiegelt.

Die Tour d’Excellence: Eine Hommage an die Geneva International Motor Show

Die Tour d’Excellence ist Botschafter der GIMS und ihrer Werte, indem sie die beiden Gastgeberstädte Genf und Doha miteinander verbindet. Auf einer Strecke von fast 6.500 Kilometer durchqueren 2 elektrische Volkswagen ID Buzz in den Farben der GIMS zwölf Länder und zwei Meere. Die Teams setzen sich aus Frank M. Rinderknecht, CEO von Rinspeed AG, und Rainer Zietlow, Eigentümer von Challenge 4 und Inhaber von sechs Guinness Weltrekorden im Langstreckenreisen, zusammen.

Etwas mehr als einen Monat vor der Eröffnungsfeier der ersten Ausgabe der Geneva International Motor Show Qatar am 5. Oktober befinden sich die Vorbereitungen in der Endphase. Das Automobilfestival ist mit über 30 Ausstellern, die ein Dutzend Weltpremieren vorstellen werden, ausgebucht. „Wir sind äusserst zufrieden mit der Resonanz der Aussteller auf diese neuartige Automobilveranstaltung. Ihre Verbundenheit mit unserer Marke und das Vertrauen unserer katarischen Partner haben es der Geneva International Motor Show ermöglicht, neue Massstäbe für die Gestaltung solcher Events zu setzen“ so Alexandre de Senarclens, Präsident des Comité Permanent du Salon International de l’Automobile.

Exzellenz, Innovation und Pioniergeist

Um die beiden Gastgeberstädte Genf und Doha symbolisch miteinander zu verbinden, hat die GIMS die Tour d’Excellence ins Leben gerufen. Sandro Mesquita, CEO der GIMS, erklärt: „Exzellenz, Innovation und Pioniergeist sind wesentliche Bestandteile der DNA der GIMS. Die Tour d’Excellence steht symbolisch dafür und kann und gleichzeitig die jüngsten Fortschritte im Bereich der Elektromobilität in einen Kontext stellen.“

Gestern sind zwei Teams an Bord von zwei Volkswagen ID Buzz in den Farben der GIMS von Genf aus gestartet, um ohne Unterstützung bis zum 30. September Doha, die Hauptstadt von Katar, zu erreichen. Die Reise wird fast 6500 km durch 12 Länder und über 2 Meere führen und damit die technologische Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen unter Beweis stellen.

Die Teams dieses Abenteuers setzen sich aus zwei aussergewöhnlichen Persönlichkeiten zusammen: Frank M. Rinderknecht, CEO der Rinspeed AG, eine Ikone der Automobilindustrie und seit über 40 Jahren treuer Aussteller der GIMS, sowie Rainer Zietlow, Eigentümer von Challenge4.de und Inhaber von sechs Weltrekorden im Langstreckenreisen. Ihre Erfahrung und ihre Leidenschaft sich neuen Herausforderungen zu stellen machen sie zu idealen Kandidaten für die Durchführung dieser aussergewöhnlichen Reise.

Knapp 6.500 Kilometer durch 12 Länder und über 2 Meere geht die Tour d’Excellence mit den beiden VW ID.Buzz.

Frank Rinderknecht: „Rainer und ich freuen uns auf die Herausforderung dieser aussergewöhnlichen und weltweit einzigartigen Reise. Während in Europa die Ladeinfrastruktur heute gut ausgebaut ist, ist dies im Nahen Osten noch nicht der Fall. Die 2500 km lange Durchquerung der Arabischen Halbinsel erfordert Kreativität, aber auch Flexibilität auf der Suche nach elektrischer Energie, damit das Fahrzeug nicht stehen bleibt.“

Ein derartiges Projekt lässt sich ohne die Unterstützung eines starken Partners, wie dem Technologiekonzern Harting, einem der führenden Anbieter von Technologien und Ladeinfrastruktur im Bereich Elektromobilität, nicht realisieren. „Pushing Performance“ (Leistung fördern) lautet das Motto des 1945 gegründeten Familienunternehmens, das heute Lösungen für alle gängigen Ladestandards weltweit anbietet, und die Herstellung neuer Ladetechnologien für Autohersteller und Infrastrukturentwickler vorantreibt. Als direkter Zulieferer der VW-Gruppe beteiligt sich Harting seit Jahren mit Begeisterung an Projekten, die die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen und deren Reichweite demonstrieren.

Die Tour d’Excellence ist auch Botschafterin der Genfer Werte der Gastfreundschaft und Weltoffenheit. Sophie Dubuis, Präsidentin von Geneva Tourism, erklärt: „Wir freuen uns darauf, die GIMS in Doha zu entdecken und die bereits engen Beziehungen zwischen unseren beiden Reisedestinationen weiter zu stärken. Die Tourismusbranche freut sich darauf, GIMS im Februar in Genf zu begrüssen, um dann ihr 100-jähriges Jubiläum als internationaler Automobilsalon zu feiern!“

Ein Würfel in den Farben der GIMS, der die Gesamtheit dieser Werte symbolisiert, wird auf jeder Etappe der Tour d’Excellence zu sehen sein. Bei der Eröffnungsfeier der GIMS Qatar am 5. Oktober wird dieser Würfel eine Skulptur am Eingang des Doha Exhibition and Congress Centers, dem zentralen Veranstaltungsort des Doha Automobilfestivals, beleuchten, ähnlich einer olympischen Flamme.

Vorbereitung für die Geneva International Motor Show 2024 in Genf

Diesen Herbst beginnen auch die konkreten Vorbereitungen für die nächste Ausgabe der GIMS in Genf, die vom 26. Februar bis 3. März 2024 stattfinden wird. Dieser mit Spannung erwarteten Ausgabe wird eine besondere Bedeutung zuteil, da sie das 100-jährige Jubiläum der ersten internationalen Ausgabe der GIMS markiert. Die Teams unter der Leitung von Sandro Mesquita haben ein Konzept für eine flexible und moderne Eventplattform entwickelt, die sowohl weltweit führende Hersteller als auch Start-ups aufnehmen kann, um einen breit gefächerten Inhalt zu aktuellen Schwerpunkten rund um das Thema „Auto. Futur. Now.“ zu bieten.

Über die Geneva International Motor Show (GIMS)

Die Geneva International Motor Show ist seit 1905 ein Sprungbrett für die Zukunft der Mobilität. Sie ist weithin als die wichtigste Automobilmesse in Europa anerkannt und zählt zu den angesehensten und einflussreichsten Messen der Welt. Mit der Einführung der GIMS Qatar erweitert die Geneva International Motor Show ihre Marke auf einen neuen Ort, Doha. Veranstalterin und Rechteinhaberin der GIMS ist die Stiftung „Comité permanent du Salon international de l’automobile“ mit Sitz in Genf.





NewCarz meint dazu:

Die Geneva International Motor Show – oder wie früher einfach als Genfer Autosalon bezeichnet – war und ist zweifellos eine der wichtigsten Automobilmessen weltweit. Aus diesem Grund ist eine derartige „Tour d’Excellence“ eine standesgemäße Ehrerbietung für diese automotive Ausstellung mit Tradition. Im Wandel der Mobilität mit all seinen Herausforderungen und kleinen wie großen Meilensteinen, setzt diese verbindende Roadshow ein wichtiges Zeichen insbesondere in Richtung Elektromobilität. Es lohnt sich daher einen Blick auf diese Tour zu werfen und der Termin zur GIMS in diesem Jahr sollte im Kalender dick markiert sein.

Text: NewCarz/GIMS – Fotos: GIMS