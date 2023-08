Porsche Taycan Turbo S – Künstler Ding Yi sorgt für Individualismus pur

Der 61-jährige Künstler Ding Yi vertritt die abstrakte Gegenwartskunst in China und veredelte einen Porsche Taycan Turbo S zu einem einmaligen Kunstwerk.

Seit mehr als 30 Jahren zeichnet Ding Yi nur ein Motiv: Kreuze. Seine abstrakten Gemälde zeigen dieses Symbol in jeder Form, Farbe und Ausprägung.

Seine Bilder hängen in Museen, Galerien und bei Privatsammlern – und eines fährt schon bald durch Shanghais Straßen. Im Rahmen des Sonderwunsch-Programms von Porsche entstand ein außergewöhnliches Inspirationsfahrzeug auf Basis des Taycan Turbo S. Sowohl außen auf der Karosserie als auch im Interieur der Sportlimousine finden sich Ausschnitte von Ding Yis Gemälde „Appearance of Crosses 2022-2“.





Komplex, aber kein Ding der Unmöglichkeit: Porsche Taycan Turbo S trifft abstrakte Kunst

„Was Ding Yi von uns gefordert hat, war die komplexeste Lackierung, die Porsche jemals durchgeführt hat“, sagt Alexander Fabig, Leiter Individualisierung und Classic bei Porsche. „Die perfekte Abbildung von Ding Yis Bild auf den Karosserieteilen hat gegenüber dem Lackiervorgang bei einem Serienfahrzeug ein Vielfaches an Arbeitszeit in Anspruch genommen.“ Mit dem Sonderwunsch-Programm bietet Porsche seinen Kunden Individualisierungen auf höchstem Niveau an. Der Kunde ist selbst eingebunden, trifft auf Designer und Entwickler und kann so als Co-Projektleiter mitwirken. Im Sommer 2022 besprach Ding Yi mit dem Porsche Designteam und den Experten der Porsche Exclusive Manufaktur seine Idee im Detail. Zugleich legte er die Basislackierung für Karosserie und Felgen fest: 914Olympblue aus dem „Farbe nach Wahl“-Programm.

Die extrem aufwändigen Lackierarbeiten zieren nicht nur… …das Exterieur der vollelektrischen Sportlimousine… …sondern auch akribisch ausgewählte Areale des Innenraums. Die Umsetzung dauerte ein Vielfaches der konventionellen Farbgebungen bei einem Porsche.

„Die Zusammenarbeit mit Ding Yi war eine außergewöhnliche Erfahrung. Seine Inspiration und Leidenschaft mitbrachte übertraf unsere Vorstellung bei weitem“, sagt Michael Kirsch, Präsident und CEO von Porsche China. „Das Sonderwunsch-Programm zielt darauf ab, exklusive Autos für unsere Kunden zu schaffen. Das gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam mit Ding Yi ein bahnbrechendes Kunstwerk zu präsentieren. Durch solche Kooperationen hoffen wir Spitzentechnologie und Ästhetik miteinander verschmelzen lassen und aus einer frischen Perspektive betrachten. Das Einzelstück interpretiert den innovativen Geist und das luxuriöse Erlebnis Porsche Taycan neu.“





Jede Farbe auf der Karosserie wurde einzeln aufgetragen

Teile des Gemäldes „Appearance of Crosses 2022-2“ zieren Fronthaube, Heckspoiler und die Schalen der Außenspiegel des Taycan Turbo S. Mithilfe spezieller, auf das Kunstwerk abgestimmter Maskierungsfolien lackierten die Experten jede Farbe im Bild einzeln. Hinzu kamen mehrere Schichten Klarlack.

Die aufwändig lackierten Areale stammen von Ding Yi’s Gemälde „Appearance of Crosses 2022-2“.

Auch in den Innenraum des Sonderwunsch-Einzelstücks sind Teile von Ding Yis Bild integriert: in die Verkleidungen der vorderen und hinteren Türen, an der Instrumententafel und rund um den vorderen Cupholder. Obwohl die Oberflächen des Interieurs aus unterschiedlichen Materialien bestehen, sehen die Farben der Bildsegmente einheitlich aus. Ein spezielles Siebdruckverfahren ermöglicht dies. „Das war auch für uns eine Premiere: Auf so einer großen Fläche hatten wir dieses Druckverfahren bislang noch nicht eingesetzt“, sagt Alexander Fabig.





Kein Bildplatz am und im Porsche Taycan Turbo S wurde willkürlich gewählt

Aus Platzgründen ist das Bild im Innenraum nicht komplett zu sehen – doch die einzelnen Ausschnitte wurden mit Bedacht ausgewählt. Sie sind im Auto dort angebracht, wo sie auch zu sehen wären, wenn das komplette Bild im Interieur ausgebreitet worden wäre. Das erzeugt den Eindruck, beim Fahren mitten im Kunstwerk zu sitzen. Für die Lackierungen außen galt ein ähnlicher Genauigkeits-Anspruch bei der Positionierung, darum sind die am Auto sichtbaren Teile des Gemäldes an keiner Stelle vergrößert oder verkleinert worden.





Alltagstaugliches Einzelstück trotz aufwendiger Lackierung

Durch seine tiefe, geheimnisvoll blaue Farbe und die dynamische Spannung der diagonalen Komposition denkt man beim Gemälde „Appearance of Crosses 2022-2“ an das Universum und an Galaxien. Dadurch entsteht ein Dialog mit Leidenschaft, Geschwindigkeit und alternativen Energien, die der Taycan Turbo S verkörpert.

Ding Yi arbeitet seit drei Jahren mit Porsche zusammen und besitzt selbst seit Jahren einige Porsche-Fahrzeuge.

Entsprechend leicht fiel Ding Yi, der bereits seit einigen Jahren Modelle von Porsche besitzt, die Wahl des zum Kunstwerk passenden Fahrzeugs: Er beschreibt den Porsche Taycan Turbo S als das beeindruckendste Auto des frühen Elektromobilitäts-Zeitalters. Ding Yi hat angekündigt, das wertvolle Einzelstück an seinem Wohnort Shanghai auch zu fahren. Den Sonderwunsch-Spezialisten in Zuffenhausen macht das keine Sorgen, im Gegenteil. Jeder Porsche ist alltagstauglich. Zudem gibt es selbst für eine der aufwendigsten Porsche-Lackierungen aller Zeiten Reparaturverfahren.





NewCarz meint dazu:

Ein Meisterwerk und Unikat zugleich – keine Seltenheit beim Thema Kunst. Und dennoch hat der in Shanghai geborene Ding Yi etwas ganz besonderes kreiert: Einen Porsche Taycan Turbo S, der eine Symbiose mit einem Gemälde eingeht; eine Liaison aller Sinne und ein Urquell der Emotionen. Über Preise spricht hierbei niemand; das ist bei Kunst sowieso zweitrangig.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche