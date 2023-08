VW Amarok PanAmericana – Dank Genesis Import bereit fürs Abenteuer

Auf dem diesjährigen Caravan Salon stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge neben dem California Concept auch den von der Genesis Import GmbH modifizierten VW Amarok PanAmericana vor.

Messestart mit Amarok-Umbau: Der Caravan Salon, Eigenwerbung: „Weltleitmesse für mobiles Reisen“, öffnet heute seine Pforten, mit dabei die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge in Halle 16.

Dort werden neben dem neuen California Concept auf Basis des Multivan weitere Innovationen zu sehen sein. Ebenfalls vor Ort in Düsseldorf wird ein neuer Amarok PanAmericana gezeigt. Dessen Besonderheiten: Der Pick-up wurde vom Ausrüster Genesis Import zum perfekten Overlander-/ Camping-Mobil erweitert, unter anderem mit Dach-Zelt, einer 270-Grad-Markise und einem ausgebauten Alu-Cab Hardtop.





VW Amarok PanAmericana auch zum Anfassen

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zeigt seine Camping-Modellpalette auf dem aktuellen Caravan Salon. Dabei wird der neue Amarok als Modellvariante PanAmericana wird an einigen Tagen im Messeumfeld auch fahrend zu sehen und zu erleben sein. Die Genesis Import GmbH aus Schwarzach hat den neuen Premium-Pick-up von Volkswagen aufgerüstet.

Basis ist ein schwarz lackierter Amarok PanAmericana mit Allrad, Differenzialsperre hinten, 177 kW Leistung, einem 3,0L-V6-TDI-Motor und bis zu 600 Newtonmetern Drehmoment. Ausgestattet ist der Offroader unter anderem mit einem ausgebauten Alu-Cab-Hardtop, einem Dach-Zelt und einer 270-Grad-Markise. Auch Änderungen an Fahrwerk, BF-Goodrich-AT-Bereifung mit Delta-Felgen und Styling gehören zu den Umbauumfängen. Zusätzliche LED-Beleuchtung auf dem Dach oder Zusatzscheinwerfer am Frontend, etwa für Fahrten durch Skandinavien, sind ebenfalls montiert. Damit sind Reisen an exotische Orte genauso möglich wie schnelle und entspannte Wochenend-Ausflüge ins Grüne in näherer Umgebung.

Als Basis für den Umbau dient ein Amarok PanAmericana… …der dann durch die Genesis Import GmbH mit allem… …was für einen ausgiebigen Outdoor- oder Campingeinsatz notwendig ist… …in und an dem Pick-up unter- und anbringt.

Amarok PanAmericana: Sein Design setzt ein robustes Statement, ausgestattet ist der Pick-up mit „IQ.Light“ LED-Matrix-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Stoßfänger vorn in Wagenfarbe sowie Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrischer Zehn-Wege-Einstellung. Ebenfalls enthalten: Infotainment-System mit 30,5 cm (12 Zoll) Touch-Farbdisplay und Navigation sowie Leder-Sitze und ein beledertes Cockpit. Zu den zahlreichen serienmäßigen Assistenzsystemen an Bord zählen unter anderem der Parklenkassistent „Park Assist“ inkl. Einparkhilfe im Front- und Heckbereich inkl. Ausparkassistent, eine Geschwindigkeitsregelanlage, ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, ACC und Verkehrszeichen-Erkennung.

Der Premium-Pick-up von Volkswagen ist als Amarok in der Modell- und Ausstattungsvariante „PanAmericana“ in Deutschland ab 69.009,29 € inkl. MwSt. bzw. ab 57.991,00 € exkl. MwSt. unter diesem Link bestellbar. Weitere Infos zum Amarok-Umbau und Preisen finden Sie bei Genesis Import.

Hier als Beispiel: Hardtops für den Amarok.





NewCarz meint dazu:

So kann das Outdoor-Abenteuer beginnen! Der VW Amarok PanAmericana scheint die ideale Basis für dieses umfassend ausgerüstete Outdoor- und Offroadmobil zu sein. Es wurde auch langsam Zeit, dass es auch beim Amarok derartig umfangreich ausgebaute Lösungen gibt. Die Konkurrenz hat da bereits diverse Protagonisten am Start und Fans dieses Genres werden beim Anblick des gut bestückten Amaroks sicherlich glänzende Augen bekommen.

Text: NewCarz/VWN – Fotos: VWN/Genesis Import