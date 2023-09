Hyundai i20 – Facelift startet ab 18.900 Euro

Zu Preisen ab 18.900 Euro rollt jetzt der überarbeitete Hyundai i20 an die Startlinie.

Der Kleinwagen präsentiert sich zum neuen Modelljahr mit einem neuen Look an Front und Heck, neuen Lackierungen und erweiterten Konnektivitätsfunktionen.





Neue optische Highlights am Hyundai i20

Während der Kühlergrill und der vordere Stoßfänger neu gestaltet wurden und der Frontpartie des i20 eine sportlich-elegante Optik verleihen, wird die Heckansicht von der dynamischen Lichtsignatur der Z-förmigen LED-Rückleuchten geprägt. Im Angebot sind auch drei neue Außenfarben – wie alle Lackierungen kombinierbar mit einem schwarzen Kontrastdach. Neue Farbakzente setzt zudem das luftig gestaltete Interieur.

Rückleuchten im Z-Design sind eines der neuen markanten Merkmale des überarbeiteten i20.

Besser vernetzt ins neue Modelljahr

Die modernen Konnektivitätsfunktionen des i20 bieten den Insassen ein noch komfortableres Erlebnis. Neu sind das serienmäßige 4,2-Zoll-LCD-Instrument, USB-A- und USB-C-Anschlüsse vorne und hinten, ein eCall Notrufsystem der zweiten Generation mit 4G-Technik sowie Over-the-Air-Updates (OTA) für die Navigationskarten. Kostenlose OTA-Updates für drei Jahre sind ab der Ausstattung Trend ebenso im Serienumfang inbegriffen wie ein dreijähriges Abonnement der Bluelink-Connect von Hyundai mit praktischen Echtzeit-Informationen und Fernsteuerungsfunktionen.

Permanent online – Neue Konnektivitätslösungen vernetzen den Kleinwagen umfassend.

Den Einstieg in das Angebotsprogramm markiert der i20 mit 1,2-Liter-Benziner mit 62 kW/84 PS und 5-Gang-Schaltgetriebe in der Ausstattung Select. Darüber hinaus sind die beiden Ausstattungslinien Trend und Prime sowie ein 1.0 T-GDI-Benzindirekteinspritzer in zwei Leistungsstufen mit 74 kW/100 PS und 88 kW/120 PS verfügbar. In Verbindung mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist der 1.0 T-GDI mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem gekoppelt, das zur Senkung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beiträgt.





Hyundai i20 Select

Schon im i20 Select an Bord sind unter anderem das neue 4,2-Zoll-Display mit Bordcomputer, ein 8-Zoll-Touchscreen, eine Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay und Android Auto, USB-Anschlüsse vorne und hinten, eine Klimaanlage, ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, beheizbare Außenspiegel, eine Rückfahrkamera und eine Einparkhilfe hinten. Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst unter anderem den autonomen Notbremsassistenten mit Frontkollisionswarner inklusive Fußgänger- und Radfahrererkennung, die intelligente Verkehrszeichenerkennung, den Spurfolgeassistenten und den Fernlichtassistenten.

Der Hyundai i20 Select lässt sich mit dem Einstiegsbenziner mit 62 kW/84 PS und mit dem 1.0 T-GDI mit 74 kW/100 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe kombinieren.





Hyundai i20 Trend

Mit dem Niveau Trend (ab 22.900 Euro) halten ein digitales Cockpit mit 10,25-ZollDisplay und ein 10,25-Zoll-Touchscreen inklusive Navigationssystem Einzug in den i20; auch Bluelink-Connect mit Over-the-Air-Updates, LIVE Services wie Echtzeit-Verkehrsinformationen und kostenlose Kartenupdates sind inbegriffen. Zur Ausstattung gehören im i20 Trend außerdem die neue Ambientebeleuchtung mit 64 Farben, eine kabellose Ladeschale für Smartphones, beheizbare Vordersitze, eine Lenkradheizung und elektrisch anklappbare Außenspiegel.

Auch Antriebe mit moderner Mildhybridtechnik stehen für den aufgefrischten i20 bereit.

Optional lässt sich der Hyundai i20 Trend mit Paketen weiter aufwerten. Im Komfort-Paket (750 Euro) enthalten sind eine Klimaautomatik, das Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf, ein Regensensor und eine Sitzheizung für die äußeren hinteren Sitze. Das Licht-Paket (750 Euro) umfasst Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten und statisches Abbiegelicht. Erhältlich ist außerdem ein Bose Soundsystem mit sieben Lautsprechern plus Subwoofer und Verstärker; im Paketpreis von 500 Euro inbegriffen ist hier auch Akustik-Verbundglas für die Frontscheibe.

Die Ausstattung Trend bietet Hyundai in Verbindung mit dem 1.0 T-GDI mit 74 kW/100 PS an – sowohl in der Version mit Schaltgetriebe als auch in Kombination mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe 7-DCT und 48-Volt-Mildhybridsystem.





Hyundai i20 Prime

Der Hyundai i20 Prime (ab 27.900 Euro) lässt praktisch keine Wünsche mehr offen. Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten, Klimaautomatik, Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf und Bose Soundsystem gehören zum Serienumfang. Für zusätzlichen Komfort sorgen eine Einparkhilfe vorne, ein Regensensor, eine Sitzheizung hinten und ein automatisch abblendender Innenspiegel. Der autonome Notbremsassistent verfügt hier zudem über eine Abbiegefunktion, die Kollisionen im Kreuzungsbereich verhindert. Zusätzlich tragen der Totwinkelwarner und der Querverkehrswarner hinten zur Sicherheit bei.

Für den Antrieb des i20 Prime steht der 1.0 T-GDI in beiden Leistungsstufen mit 74 kW/100 PS und 88 kW/120 PS zur Verfügung – jeweils in Verbindung mit Mildhybridsystem.

Weitere Smart Sense Systeme sind im optionalen Assistenz-Paket zusammengefasst (750 Euro für i20 Prime). Der Ein- und Ausparkassistent erkennt querende Verkehrsteilnehmer vor und hinter dem Fahrzeug und bremst den i20 notfalls ab. Die navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelung nutzt das Navigationssystem, um Kurven oder Geraden auf Autobahnen vorherzusehen, und passt die Geschwindigkeit automatisch an.





Drei neue Außenfarben im Programm

Das Farbprogramm wird zum neuen Modelljahr um die drei neuen Lackierungen Lucid Lime, Lumen Grey und Meta Blue erweitert. Insgesamt stehen acht Außenfarben zur Wahl, die sich optional mit einem schwarz lackierten Dach kombinieren lassen. Für alle Ausstattungsvarianten verfügbar sind die Uni-Farbe Atlas White sowie die Mineraleffekt-Lackierungen Aurora Grey, Mangrove Green und Phantom Black.

Lucid Line ist eine der drei hinzugekommenen Karosseriefarben für den koreanischen Kleinwagen.

Zusätzlich sind für den i20 Trend und den i20 Prime die Mineraleffekt-Lackierungen Dragon Red, Lumen Grey und Meta Blue sowie die Metallic-Farbe Lucid Lime wählbar.





Die Preise des überarbeiteten Hyundai i20 im Überblick

1.2 5-Gang (62 kW/84 PS)

Select: 18.900 Euro

Trend: –

Prime: –

1.0 T-GDI 6-Gang (74 kW/100 PS)

Select: 20.500 Euro

Trend: 22.900 Euro

Prime: –

1.0 T-GDI 48V-Hybrid DCT (74 kW/100 PS)

Select: –

Trend: 25.000 Euro

Prime: 27.900 Euro

1.0 T-GDI 48V-Hybrid DCT (88 kW/120 PS)

Select: –

Trend: –

Prime: 28.400 Euro





NewCarz meint dazu:

Der Kleinwagen aus Korea konnte bereits in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht überzeugen. Ob als konventioneller i20 oder als überaus sportliche Variante i20 N – mit dem Asiaten ist definitiv zu rechnen. Zumal diese Auffrischung optischer und technischer Natur den Kleinen wieder auf Augenhöhe mit seinen Wettbewerbern holt, die sich entsprechend warm anziehen sollten.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai