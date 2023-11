Hyundai Tucson Facelift – Erste Bilder und Infos

Hyundai Motor hat im südkoreanischen Heimatmarkt erste Bilder des Hyundai TUCSON Facelift veröffentlicht:

Die überarbeitete, vierte Generation des Hyundai TUCSON präsentiert sich mit einem dynamischeren Design, das die Vision des Unternehmens für die Mobilität der Zukunft unterstreicht.

Die Europapremiere und die Bekanntgabe der Spezifikationen für den europäischen Markt ist im Frühjahr 2024 geplant. Der aufgefrischte TUCSON wird dann auch hierzulande die Erfolgsgeschichte des kompakten SUV von Hyundai fortsetzen.

Das TUCSON Facelift folgt ebenfalls dem ausschließlich virtuell ausgeführten Gestaltungsprozess, den die Hyundai Designer „Parametric Dynamics“ nennen, entwickelt diesen aber in verfeinerter Ästhetik weiter. Die Frontpartie zeichnet sich durch ein Zusammenspiel von schmalen Linien und Kanten im parametrischen Kühlergrill aus, die von den versteckten, teilverspiegelten Tagfahrlichtern ergänzt werden. Der TUCSON verkörpert die für Hyundai typische Designphilosophie „Sensuous Sportiness“ und besticht mit SUV-Charme und einem progressiven Auftritt, der perfekt auf den Stil seiner Zeit abgestimmt ist.

Der Stoßfänger und der Unterfahrschutz gehen nahtlos ineinander über und sorgen für eine dynamische und insgesamt breitere Erscheinung. Die neu gestalteten Leichtmetallfelgen betonen die sportliche Optik des Fahrzeugs und verbessern seine Gesamtproportionen. Die schlanke Form des Hecks spiegelt das Frontdesign wider und vermittelt Stabilität und Ausgewogenheit.

Im Innenraum des überarbeiteten TUCSON stehen Geräumigkeit und Praktikabilität im Vordergrund, was durch ein luftiges Design erreicht wird. Die nahtlose Integration fortschrittlicher Technologieelemente sorgt für eine harmonische Mischung aus Funktionalität und Ästhetik.

Vor zwei Jahrzehnten stieg Hyundai mit dem TUCSON in das aufstrebende SUV-Segment ein und das Modell hat sich seitdem zu einem weltweiten Bestseller entwickelt. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts JATO Dynamics war der Hyundai TUCSON im vergangenen Jahr das meistverkaufte Auto im Segment der kompakten SUVs in Europa. Mit seinem verfeinerten Design und seiner fortschrittlichen Technologie ist der aufgefrischte TUCSON bestens gerüstet, seine bisherige Erfolgsgeschichte im SUV-Segment fortzusetzen.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter; zumindest sieht das, was uns an ersten Bildern und den Informationen aus Fernost ereilte, ganz danach aus. Das Kompakt-SUV hat seit seiner Einführung eine wahrhaft steile Karriere hingelegt und spätestens seit dem letzten Generationswechsel pflegen wohl nicht wenige der Wettbewerber eine ausgeprägte Schnappatmung. Dass dies so bleiben soll, zeigen die Koreaner damit, dass sie sich keineswegs auf ihren Loorbeeren ausruhen – im Gegenteil.