Kia EV9 – Fit für luxuriöse Familienreisen

Der siebensitzige Kia EV9, das erste europäische Modell der Marke in der Fünf-Meter-Klasse und jüngst zum „German Luxury Car of the Year 2024“ gewählt, ist nicht nur in puncto Platz und Komfort der perfekte Stromer für Familienreisen.

Er bietet auch die entsprechende Reichweite: Bis zu 563 Kilometer kann der EV9 mit Heckantrieb (150 kW/204 PS) mit einer Akkuladung zurücklegen (kombinierter Stromverbrauch: 20,2 kWh/100 km), im Stadtverkehr sogar bis zu 774 Kilometer.





Alle Kia EV9 kommen über 500 Kilometer weit

Das ist das Ergebnis der jetzt abgeschlossenen ECE-Homologation, des offiziellen Zulassungsverfahrens für neue Fahrzeugtypen in Europa. Damit hat der Elektro-SUV die vorläufigen Angaben des Herstellers (kombiniert: 541 km) noch übertroffen. Auch die 283 kW (385 PS) starke Allradversion und deren betont sportliche Variante GT-line, die in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 sprintet, knacken die 500-Kilometer-Marke (AWD: kombiniert 512 km, City 682 km; AWD GT-line: kombiniert 505 km; City: 668 km; alle Angaben nach WLTP).

Schnelles Laden für bestmögliche Mobilität

Ein weiterer Pluspunkt, der das neue Kia-Flaggschiff fit für jede noch so lange Familienreise macht, ist die 800-Volt-Schnellladetechnologie. Der 99,8-kWh-Akku lässt sich dadurch unter Idealbedingungen in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Binnen 15 Minuten können so bis zu 249 km Reichweite „getankt“ werden, was in dieser Klasse ebenfalls eine Besonderheit darstellt. Für ein bequemes und sicheres Stromtanken sorgt auch die Plug&Charge-Technologie zur automatischen Erkennung des Fahrzeugs an öffentlichen Ladestationen. Und ebenfalls automatisch arbeitet der EV-Routenplaner des EV9, der auf längeren Strecken die Ladeplanung übernimmt – inklusive Batterie-Vorkonditionierung an kalten Tagen.

Optimal für Familien – Viel Platz auf drei Sitzreihen verteilt bietet der EV9.





Über eine halbe Million Ladepunkte in Europa für den Kia EV9

Für einen einfachen Zugang zu öffentlichen Ladestationen sorgt der Ladeservice Kia Charge. Kia-Fahrern stehen damit über 590.000 Ladepunkte in 29 europäischen Ländern zur Verfügung. In Deutschland deckt Kia Charge rund 99 Prozent der öffentlichen Ladestationen ab und ist eines der günstigsten Ladeserviceangebote im Markt. Die Kunden erhalten rabattierte Strompreise, die an allen Chargern gleich sind. Preisunterschiede gibt es nur zwischen den Leistungsklassen: dem Laden mit Wechselstrom (AC), dem schnelleren Gleichstromladen (DC) sowie dem Ultraschnellladen. Es gibt keine „versteckten Kosten“, und die Nutzer erhalten monatlich eine transparente Abrechnung, in der sämtliche Ladevorgänge übersichtlich aufgelistet sind.

Wer bis zum Jahresende einen EV9 bestellt, profitiert von einer ganzen Armada an Vergünstigungen.

Beim Ultraschnellladen profitieren die Kia Charge-Kunden von Sonderkonditionen bei Ionity sowie ab Dezember 2023 auch bei Aral Pulse, das beim jährlichen Praxistest des Fachmagazins „Connect“ jüngst zum besten Schnellladeanbieter in Deutschland gekürt wurde (veröffentlicht in „Connect“-Ausgabe 11/2023) und hier bereits über mehr als 1.700 Ladepunkte verfügt.





10.000 Gratis-Kilometer und weitere Vorteile bei Bestellung des EV9 bis 31.12.2023

Besonders attraktiv sind die Konditionen von Kia Charge für EV9-Käufer: Private Kunden, die den Stromer bis zum 31. Dezember dieses Jahres verbindlich bestellen, sparen drei Jahre lang die monatliche Grundgebühr für den Tarif „Kia Charge Advanced“ sowie für die von Kia angebotenen Ionity- und Aral-Pakete mit vergünstigten Strompreisen. Darüber hinaus erhalten sie gratis ein Kia Charge-Ladeguthaben in Höhe von 1.200 Euro, mit dem sich Strom für rund 10.000 Kilometer Fahrstrecke tanken lässt.

Gleichgültig für welchen EV9 die Entscheidung fällt; alle Antriebsvarianten schaffen über 500 km mit einer Ladung.

Unabhängig vom Kaufdatum bietet Kia den Käufern des EVs zudem weitere spezielle Vorzüge. Dazu gehören eine Neufahrzeug-Premium-Mobilitätsgarantie, ein kostenloser erster Wartungsservice nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern und eine exklusive EV9-Kunden-Hotline.





NewCarz meint dazu:

Elektromobilität attraktiv gestalten? Kia weiß, wie es geht! Die angebotenen Vergünstigungen und Guthaben wirken sich dabei teilweise auf einen umfangreichen Zeitraum aus, was den Erwerb eines koreanischen Oberklasse-Stromers besonders begehrenswert machen dürfte. Wer bereits mit dem EV9 geliebäugelt hat, sollte spätestens durch diese Maßnahmen und nicht zu vergessen, die frisch ermittelten Reichweiten, jeden verbliebenen Zweifel über Bord gehen lassen.

Text: NewCarz/Kia – Fotos: Kia