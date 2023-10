Opel Corsa – Die Neuauflage des Kleinwagen-Bestsellers

Der Opel Corsa erstrahlt in neuem Glanz – moderner, digitaler und vielfältiger denn je.

Der Kleinwagen-Bestseller, der jüngst auf der IAA Mobility 2023 in München Weltpremiere gefeiert hat, begeistert im neuen Styling mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor an der Front und selbstbewusst mittig am Heck platziertem Namenszug.

So fährt der in Deutschland und Großbritannien meistverkaufte Kleinwagen 2021 und 2022 zum Händlerstart im Oktober noch schärfer, klarer und mutiger vor.





Der neue Opel Corsa – technologisch bestens gewappnet

Hochmoderne Technologien machen die Fahrt entspannter. So bietet der neue Corsa auf Wunsch ein volldigitales Cockpit auf Snapdragon Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies mit neuem, intuitiv bedienbarem Infotainment samt bis zu zehn Zoll großem Farb-Touchscreen. Das blendfreie Intelli-Lux LED Matrix Licht, das der Corsa 2019 ins Kleinwagensegment geholt hat, wird ebenfalls noch besser und präziser – mit nun 14 LED-Elementen.

Der Corsa war der erste mit Matrix-LED-Licht im Kleinwagensegment und dieses wurde nochmals verbessert.

Hightech auch unter der Motorhaube: Der Corsa Electric fährt nun zusätzlich mit mehr Leistung und verbesserter Batterie vor – was eine Reichweite von bis zu 405 Kilometer gemäß WLTP ermöglicht. Ein echtes Novum sind auch die weiteren Antriebe. Schon in Kürze wird der Corsa als erstes Opel-Modell Hybride mit 48-Volt-System bieten. Damit hält der neue Corsa für die Kunden eine Antriebsauswahl von rein batterie-elektrisch über Hybrid bis zu hocheffizienten Verbrennern bereit, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht.

Mit stärkerer Batterie und zum unveränderten Preis: Der neue Opel Corsa Electric.

Das Beste: Bei allen Neuheiten bleibt eines, wie es war: die Preise. Denn der Corsa Electric-Einstieg liegt in Deutschland mit 34.650 Euro keinen Cent höher als zuvor (alle Preise UPE inkl. MwSt., abzüglich gültiger Fördermöglichkeiten). Wahlweise können die Kunden den neuen vollelektrischen Corsa außerdem ab 169 Euro monatlich – zur gleichen Rate wie eine Verbrenner-Variante – leasen.

Wer den neuen Corsa mit klassischem Antrieb bevorzugt, kann den Kleinwagen-Bestseller bereits zu einem besonders attraktiven Preis von unter 20.000 Euro – genauer: ab 19.800 Euro – bestellen oder ohne Anzahlung zur Rate von 169 Euro monatlich leasen. Unter der Haube sorgt in der Einstiegsversion der 55 kW/75 PS starke Benziner für effiziente Alltagsleistungen.





Alles an Bord: Opel Corsa und Corsa Electric umfangreich ausgestattet

Jeder neue Corsa hat bereits zahlreiche Technologien und Assistenzsysteme wie den Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, den intelligenten Geschwindigkeitsregler und ‑begrenzer sowie Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung serienmäßig an Bord. Hinzu kommen weitere elektronische Helfer, die das Fahren und Rangieren entspannter und sicherer machen. Das Angebot reicht bis zum Flankenschutz und zur neuen, hochauflösenden Panorama-Rückfahrkamera. Dazu glänzt jeder Corsa im neuen Styling: mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor an der Front und selbstbewusst mittig am Heck platziertem Namenszug.

Ab 21. Oktober 2023 steht der neue Corsa bei den Händlern.

Wer vollelektrisch und damit komplett lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, kann beim neuen Corsa Electric ab sofort aus zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen wählen: neu mit 115 kW/156 PS und bis zu 405 Kilometer elektrischem Fahrspaß ohne Ladestopp sowie mit dem bereits bewährten 100 kW/136 PS-E-Motor und bis zu 357 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP). So lässt sich mit dem Corsa Electric nicht nur höchst effizient auf Tour gehen – mit seinen batterie-elektrischen Leistungen und 260 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment sorgt er in jedem Fall für Fahrspaß pur.

Dazu kommt jede Elektrovariante über die Basis-Corsa-Serienausstattung hinaus mit volldigitalem Fahrerinfodisplay, kabellos Apple CarPlay und Android Auto kompatiblem Multimedia Radio samt Farb-Touchscreen, Klimatisierungsautomatik, 7,4 kW-Onboard-Charger, regenerativem Bremssystem und Wärmepumpe. Das neue, elektrisierende Styling unterstreichen hier 16-Zoll-Leichtmetallräder in hochglanzschwarzer Diamond Cut-Optik.

Auch der neue Opel Corsa besticht durch eine umfangreiche Ausstattung, die im Kleinwagensegment eher unüblich ist.

Auch im Innenraum schafft der Corsa mit zahlreichen Neuheiten eine moderne Wohlfühlatmosphäre. Das Highlight stellt hier das auf Wunsch volldigitale Cockpit mit neuem Infotainment (abhängig von jeweiliger Corsa-Variante) samt integrierter Snapdragon Cockpit Plattform von Qualcomm Technologies, Inc.3 dar. Erstmals lassen sich mit Apple CarPlay und Android Auto kompatible Smartphones kabellos mit den Multimedia-Systemen des Fahrzeugs verbinden und auch wieder aufladen.





NewCarz meint dazu:

Opel meint „Yes of Corsa“ und bewirbt den neu aufgelegten Kleinwagen entsprechend auffällig. Dass sich der Neue zum wiederholten Male als Innovationsträger im Kleinwagensegment repräsentiert, überrascht nur diejenigen, die noch nie etwas mit dem Vorgänger zu tun hatten. Denn bereits dieser überzeugte auch im Test in vielen Belangen mit Bravour. Aus diesem Grund sollten nicht nur Fans, sondern auch alle die sich im Kleinwagensegment nach einem Neuzugang umschauen, beim Corsa einmal genauer hinsehen. Wir werden dies zu gegebener Zeit auch in Form eines detaillierten Tests praktizieren.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel