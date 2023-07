Lexus LBX: Ab sofort online reservieren & konfigurieren

Der neue Lexus LBX kann ab sofort online reserviert werden.

Das neue Premium-Kompakt-SUV ist auf die Vorlieben und den Lebensstil der europäischen Kunden zugeschnitten und hat das Potenzial, zum Bestseller der Premium-Marke in Europa zu werden.

Reserviert werden kann der LBX, der zu Preisen ab 34.300 Euro erhältlich ist, unverbindlich über die nationale Lexus Kundenwebseite www.lexus.de. Wer sich dort registriert, wird in der Folge eingeladen, ab Oktober dieses Jahres die Bestellung formal abzuschließen. Die Produktion des LBX startet Ende 2023, die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich ab März 2024 an Kunden ausgeliefert.

Lexus LBX Konfigurator mit praktischer Preisübersicht

Interessenten können das neue Lexus Modell mit Hilfe eines Online-Konfigurators innen wie außen erkunden und sich dabei ein Bild vom Design sowie den verschiedenen Farben, Innenausstattungen und Funktionen machen.

Bei der Strukturierung des Angebotsprogramms hat Lexus einen neuen Ansatz gewählt. Anstelle der traditionellen Ausstattungsstufen wird der LBX in vier kontrastierenden „Atmospheres“ angeboten: Bei Elegant und Relax steht eine hochwertige Anmutung im Fokus, während Emotion und Cool ein sportlicheres, dynamischeres Profil besitzen. Damit haben die Kunden die Möglichkeit, sich für eine individuelle Version zu entscheiden, die ihrem Charakter und Lebensstil exakt entspricht. Daneben wird auch ein Einstiegsmodell angeboten.

Lexus LBX: Ausstattungsvielfalt für jeden Geschmack

Bereits in der Basisversion (ab 34.300 Euro) sind Annehmlichkeiten wie beispielsweise das neueste Lexus Link Connect Multimediasystem mit an Bord. Dieses wird über einen 9,8-Zoll-Touchscreen bedient, bietet cloudbasierte Navigation und optimiert die Reiseplanung mit Echtzeit-Informationen über Verkehrsereignisse und Verspätungen. Zur weiteren Serienausstattung gehören die umfangreichen aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme der neuesten Generation des Lexus Safety System +. Die Systeme erkennen Unfallrisiken, warnen den Fahrer und schreiten bei Bedarf durch automatisches Lenken, Bremsen oder Kontrollieren der Antriebskraft ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden oder die Folgen abzumildern.

Die Atmospheres Elegant (ab 38.200 Euro) und Relax (ab 42.200 Euro) verfügen über eine einfarbige Außenlackierung, glänzende 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und beheizte Vordersitze. Der LBX Elegant ist mit Kunstleder in einem dezenten Forest Brown oder Ammonite Sand ausgestattet. Für das Modell Relax stehen Saddle Tan oder schwarzes Semianilinleder mit den charakteristischen Tatami-Nähten zur Auswahl. Zusätzlich ist der Fahrersitz elektrisch verstellbar.

Die Modelle Emotion (ab 39.000 Euro) und Cool (ab 45.600 Euro) zeichnen sich durch eine Zweifarb-Lackierung, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit bearbeiteter Oberfläche und Sitzheizung vorne aus. Im Innenraum bietet das Modell Emotion eine perforierte Kunstlederausstattung mit roten Akzenten und Kontrastnähten. Die Topversion Cool verfügt über eine Innenausstattung in Schwarz/Dunkelgrau aus Ultrasuede und Leder mit kupferfarbenen Details und Nähten. Ein Mark-Levinson High End Audiosystem mit 13 Lautsprechern rundet das Klangerlebnis im LBX ab.

Limitierte LBX Original Edition

Auf ausgewählten europäischen Märkten bietet Lexus den neuen LBX zudem als Original Edition (ab 45.600 Euro) an. Das Sondermodell ist auf rund 1.500 Exemplare limitiert, wobei 30 Fahrzeuge für den deutschen Markt vorgesehen sind. Es verfügt über exklusive Stylingmerkmale wie mattschwarze Leichtmetallfelgen, Klavierlack-Details und -Spoilerlippen an Front- und Heckspoiler sowie den Schriftzug „Original Edition“ an der Heckklappe. Im Innenraum dominiert die Farbe Schwarz mit schwarzen Sitzbezügen aus Leder und Ultrasuede sowie schwarzen Sicherheitsgurten, Nähten und Stickereien. Die Instrumententafel schmückt zudem eine Plakette. Die Original Edition wird zu den ersten Fahrzeugen gehören, die an die Kunden ausgeliefert werden. Weitere Informationen zur Bestellbarkeit folgen in Kürze.

NewCarz meint dazu:

Noch vor kurzem fand die Lexus LBX Weltpremiere statt. Nun ist es schon möglich ihn zu reservieren und ihn online zu konfigurieren. Ab Oktober diesen Jahres können die Bestellungen formal abgeschlossen werden. Die Produktion des LBX startet Ende 2023, die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich ab März 2024 an die Kunden ausgeliefert. Nächstes Jahr werden wir Lexus LBX voraussichtlich testen und prüfen, inwiefern der LBX wirklich das Potenzial zum Bestseller der Marke genießt.

Text: NewCarz/Lexus – Fotos: Lexus