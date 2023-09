Lexus – Neue E-Auto-Generationen kommen 2026

Lexus ebnet den Weg in die Klimaneutralität: Mit einem Konzeptfahrzeug gibt die Premium-Marke auf der diesjährigen Japan Mobility Show (26. Oktober bis 5. November 2023) einen Ausblick auf Elektroautos der nächsten Generation.

Die voraussichtlich 2026 auf den Markt rollenden Fahrzeuge kombinieren eine modulare Karosseriestruktur mit einem verbesserten Produktionsverfahren und einer komplett neuen Software-Plattform.

Die künftigen E-Autos markieren eine zentrale Säule der Nachhaltigkeitsbemühungen von Lexus. Im Rahmen der Medienveranstaltung „LEXUS SHOWCASE“ in Japan hat Takashi Watanabe, Präsident von Lexus International, die Pläne vorgestellt. Um die CO2-Emissionen zu senken, setzt die Premium-Marke auf Diversität: Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Märkte und Regionen sollen die individuellen Kundenbedürfnisse berücksichtigen und erfüllen. Einen ersten Eindruck von dieser Strategie liefert die Modelloffensive, die der Premium-Automobilhersteller im bisherigen Jahresverlauf initiiert hat.

Während der kompakte Lexus LBX künftig den Einstieg ins Produktportfolio markiert, gibt es mit dem Lexus LM auch eine zusätzliche Option am anderen Ende. Der als Vier- und Siebensitzer erhältliche „Luxury Mover“ ist ein Luxus-Van, der perfekt das von der Marke gelebte Omotenashi—Prinzip der Gastfreundschaft verkörpert.

Im Rahmen eines Erlebnisprogramms können Kunden in Japan jetzt auch das ROV Concept (Recreational Off-Highway Vehicle) testen: Das erste Modell der Marke mit Wasserstoffmotor bietet ein unverwechselbares Fahrerlebnis, mit dem konventionelle Pkw nicht aufwarten. Erreicht wurde dies durch eine kompakte Karosserie, außergewöhnliche Offroad-Fähigkeiten und den Wasserstoffmotor, der ähnlichen Fahrspaß – auch akustisch – bietet wie konventionell angetriebene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dabei stößt das Fahrzeug aber keinerlei CO2- und Schadstoffemissionen aus. Durch die Kooperation mit Partnerunternehmen werden vermehrt umweltfreundliche Fahrzeugkomponenten verwendet. Die Probefahrten will der Hersteller auch nutzen, um Feedback für künftige technologische Entwicklungen zu sammeln und praktische Anwendungen weiter voranzutreiben.





Lexus: Innovativ aus Tradition

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 verfolgt Lexus das Prinzip „Pushing Boundaries“ (Grenzen verschieben), mit dem konventionelle Vorstellungen von Premium- und Luxusfahrzeugen in Frage gestellt werden – auch durch immer neue Technologien. Als luxuriöse Lifestyle-Marke verfolgt der Hersteller die Kundenbedürfnisse und allgemeinen Entwicklungen aufmerksam, um reagieren zu können.

Auf dem Weg in eine CO2-neutrale Gesellschaft konzentriert sich der Hersteller auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, bietet aber auch stetig neue Dienstleistungen und Technologien für mehr Fahrspaß an. Seit rund zehn Jahren feilt die Marke an der Lexus Driving Signature, die durch die Elektrifizierung ein neues Niveau erreicht. Beispiele dafür sind das spezialisierte DIRECT4-Allradsystem und das Steer-by-Wire-System, das ein intuitives, lineares Lenkgefühl vermittelt. Mit dem AE86 und dem RZ Sports Concept, die auf dem Tokyo Auto Salon im Januar 2023 vorgestellt wurden, geht Lexus zudem neue Wege, um die Freude am Fahren und am Auto zu wecken. Das Lexus Electrified Sport Concept treibt die Entwicklung zukünftiger E-Technologien voran und gibt den Takt für Batterien, Aerodynamik, Gewichtsreduzierung und Steifigkeit vor.

Für mehr Nachhaltigkeit setzt die Marke zudem vermehrt auf recycelte und künstlich hergestellte Materialien, um neue, hochwertige Innenräume zu schaffen – und so Luxus auf neue Art und Weise zu interpretieren.





NewCarz meint dazu:

Der japanische Premium-Automobilhersteller weiß, wie Interesse und Neugier geschürt werden. Die laufende Modelloffensive zeigt die Vielseitigkeit des japanischen Premiumherstellers und hält den Spannungsbogen, was da wohl in drei Jahren auf uns zukommt. Langweilig war es noch nie rund um Lexus und Überraschungen könnten auch zukünftig auf der Tagesordnung der Japaner stehen. Ob nun batterieelektrisch, mit Wasserstoff oder konventionell angetrieben – es lohnt sich, den Weg des Premiumherstellers akribisch weiter zu beobachten.

Text: NewCarz/Lexus – Foto: Lexus