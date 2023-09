Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge Pure Electric – Jetzt mehr Reichweite

Vollelektrisch ohne Kompromisse: Der Volvo C40 und der Volvo XC40 Recharge Pure Electric fahren jetzt noch weiter.

Bis zu 581 Kilometer legen die kompakten Elektro-SUV des schwedischen Premium-Automobilherstellers mit einer Akkuladung zurück.

Zur vergrößerten Reichweite gesellen sich eine auf bis zu 200 kW erhöhte Ladeleistung und entsprechend kürzere Ladezeiten – so meistern Autofahrer auch längere Strecken ohne Probleme.





Im Alltag jetzt noch besser: Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge

Die verbesserte Alltagstauglichkeit des Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge Pure Electric geht mit einem neuen Antriebskonzept einher: Als Alternative zum Allradsystem bietet Volvo erstmals seit 25 Jahren wieder Hinterradantrieb. Ein intern bei Volvo Cars entwickelter Permanentmagnet-Elektromotor der zweiten Generation treibt die hintere Achse der Elektro-SUV an – und knüpft damit an die Fahrspaßgarantie legendärer Volvo Modelle an.

Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric des Modelljahres 2024 von vorne… …und von hinten. Ebenso gibt’s für den Volvo C40 Recharge Pure Electric alle Upgrades dieser Modellpflege. 47.500 Euro beträgt der Einstiegspreis für beide Modelle.

„Der Hinterradantrieb kehrt zurück, aber natürlich vollelektrisch“, sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH. „Damit interpretieren wir eine geschätzte Volvo Tradition auf moderne Art und Weise. Noch wichtiger sind aber die vergrößerte Reichweite und kürzeren Ladezeiten: Beides sind Schlüsselfaktoren für Elektroautos – und steigern die Attraktivität des Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge Pure Electric nochmals.“





Hinterradantrieb als neuer Einstieg

Das 175 kW (238 PS) starke Einstiegsmodell mit Single Motor bietet drei Prozent mehr Leistung als das bisherige Pendant mit Frontantrieb. In Verbindung mit der 69-kWh-Hochvoltbatterie, die eine verbesserte Kühleffizienz aufweist, fährt der Volvo XC40 Recharge Pure Electric bis zu 478 Kilometer weit (nach WLTP-Zyklus). Die Reichweite des Volvo C40 Recharge mit Single Motor klettert auf 487 Kilometer. An 150-kW-Schnellladestationen beträgt die Zeit für das Laden von zehn auf 80 Prozent nur rund 34 Minuten.

Alternativ können sich Kunden für die „Extended Range“-Version entscheiden: In Kombination mit dem größeren 82-kWh-Akku kommt ein 185 kW (252 PS) starker Elektromotor an der Hinterachse zum Einsatz. Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric legt damit bis zu 575 Kilometer zurück, sein Crossover-Pendant Volvo C40 bis zu 582 Kilometer. Der anschließende Ladestopp von zehn auf 80 Prozent dauert sogar nur rund 28 Minuten, da sich der größere Akku sogar mit bis zu 200 kW Gleichstrom laden lässt.





Verbessertes Allradmodell

Auch die Allradvariante profitiert von neuen Antrieben und mehr Reichweite: vorne findet sich hier nun ein neuer, 110 kW (150 PS) starker Asynchron-Elektromotor und hinten der von Volvo selbst entwickelte, 190 kW (258 PS) starke Permanentmagnet-Elektromotor, die gemeinsam 670 Nm Drehmoment entwickeln.

In Verbindung mit dem 82-kWh-Akku und einer verbesserten Batteriekühlung steigt die Reichweite des Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD auf 541 Kilometer. Der Volvo C40 Recharge Twin Motor AWD schafft sogar bis zu 550 Kilometer.

Zur verbesserten Effizienz und Reichweite tragen auch aerodynamische Modifikationen am Exterieur bei: Die neuen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen untermauern nicht nur die sportlich-elegante Optik der beiden Volvo Elektroautos, sondern verringern auch den Luftwiderstand.





Die Preise für den Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge

Der C40 startet wie auch der XC40 Recharge mit 238 PS starkem Single Motor bei 47.500 Euro. Als Extended Range mit 252 PS kostet der C40 ab 54.450 Euro und der XC40 ab 53.000 Euro. Die Allradvarianten mit einem E-Motor pro Achse und 408 PS beginnen als C40 bei 61.400 Euro und beim XC40 Recharge bei 59.950 Euro.





NewCarz meint dazu:

Auch bei Volvo gilt: Je mehr Reichweite und je kürzer die Ladezeiten, desto attraktiver das E-Auto. Dazu eine Frischzellenkur für die Optik – fertig ist das Update für Volvo C40 und Volvo XC40 Recharge. Damit ist das Rüstzeug der beiden Schweden vollständig, um im hart umkämpften Markt der Kompakt-SUVs nicht nur bestehen zu können, sondern auch Präsenz zu zeigen. Wie valide die angegebenen Werte und Zahlen in der Praxis sind, werden entsprechende Tests zu gegebener Zeit herausfinden.

Text: NewCarz/Volvo – Fotos: Volvo