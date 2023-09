Opel Astra Sports Tourer Electric – Ab 359 Euro pro Monat leasen

Vom 5. bis 10. September feiert der neue Opel Astra Sports Tourer Electric auf der IAA Mobility in München seine Weltpremiere – und ist schon jetzt bestellbar.

Damit ist der Kompaktklasse-Bestseller einer der ersten batterie-elektrischen Kombis am Markt.

Der für Beruf, Familie und Urlaub perfekt passende neue Opel Astra Sports Tourer Electric fährt in Deutschland wahlweise ab einer attraktiven monatlichen Leasingrate von 359 Euro oder zu einem Einstiegspreis von 43.490 Euro vor (alle Preise UPE inkl. MwSt., abzüglich Fördermöglichkeiten).





Astra Sports Tourer Electric: Wenig Gewicht, viel Ausstattung

Ohne Ladestopp lassen sich im Kompaktklasse-Kombi gemäß WLTP bis zu 413 Kilometer zurücklegen – mit viel Fahrspaß. Denn der neue Astra Sports Tourer Electric hat einen großen Vorteil, um die Leistung auf die Straße zu bringen: Er wiegt nur 1.760 Kilogramm – weniger als viele seiner künftigen Wettbewerber. Damit ist er ein echtes Leichtgewicht in seiner Klasse.

Bereits standardmäßig ist der neue Astra Sports Tourer Electric mit zahlreichen elektronischen Helfern sowie Komfortdetails ausgestattet. Dazu zählen Komfortsitze, Klimatisierung, LED-Beleuchtung rundum und das volldigitale Pure Panel-Cockpit mit zwei zehn Zoll großen Displays und Multimedia Infotainment System. In der aktuellen Top-Ausstattung Astra Sports Tourer Electric GS erhöht der AGR-zertifizierte ergonomische Sport-Aktiv-Sitz den Komfort für den Fahrer. Bei den Assistenzsystemen verfügt der Frontkollisionswarner zusätzlich über Verkehrsschild- und Geschwindigkeitsassistent mit Stoppfunktion.

Der Astra Sports Tourer Electric gehört zu den leichtesten vollekeltrischen Kombis seiner Fahrzeugklasse.

Besten Überblick bietet hier die 360-Grad-Kamera Intelli-Vision. Das sportliche Styling unterstreichen beim GS zusätzlich zu den stets schwarzen Außenspiegelgehäusen und 18-Zoll-Leichtmetallrädern das karbonschwarze Dach, der ebenso schwarze Dachhimmel sowie der hochglanzschwarz strahlende Opel-Blitz und Astra-Schriftzug am Heck. GS-Fahrer können ihren Astra Sports Tourer Electric ab 46.560 Euro bestellen.

„Mit dem neuen Opel Astra Sports Tourer Electric elektrisieren wir das Kombisegment. Unser Kompaktklasse-Bestseller ist erstmals vollelektrisch für Beruf und Familie flexibel einsetzbar. So funktioniert universeller, lokal emissionsfreier Fahrspaß mit Verantwortung. Zugleich gestalten wir das Angebot noch attraktiver. Die Kunden können ab sofort nicht nur bei unserem Elektro-Kombi, sondern auch beim batterie-elektrischen Fünftürer zwischen zwei Ausstattungsvarianten wählen“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Mario Köhler.





Attraktiver Astra Electric-Einstieg und bis zu einem Jahr Strom inklusive

Denn zeitgleich zum Bestellstart des neuen Opel Astra Sports Tourer Electric erweitert Opel auch beim vollelektrischen Astra Electric-Fünftürer das Angebot um eine Einstiegsvariante, die bereits ab 41.990 Euro oder einer monatlichen Leasingrate von 339 Euro erhältlich ist. Damit nicht genug: Wer sich jetzt für einen neuen Astra Electric oder Astra Sports Tourer Electric entscheidet, hat den Ladestrom bis zu einem Jahr inklusive. Schnell sein lohnt sich also – denn das Angebot ist limitiert.





Astra Sports Tourer Electric als universeller Alltagsbegleiter

Der neue Astra Sports Tourer Electric ist effizient, emotional und vor allem universell einsetzbar. Dazu bietet er viel Fahrspaß mit Verantwortung. Der Elektromotor liefert 115 kW/156 PS und kräftige 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Da dies elektrotypisch direkt beim ersten Tipp aufs Gaspedal voll anliegt, kommt er flott vom Fleck weg. Und während viele andere Elektro-Pkw bei 150 km/h oder 160 km/h abgeregelt werden, sind mit dem neuen Astra Sports Tourer Electric so 170 km/h Spitze drin. Je nach Präferenz können Astra Sports Tourer Electric-Piloten zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen.

Der Elektro-Kombi benötigt lediglich 15,0 kWh Strom auf 100 Kilometer (nach WLTP). Die Energie für eine Reichweite von bis zu 413 Kilometer gemäß WLTP2 liefert die 54 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie – die sich bei Bedarf zügig aufladen lässt. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Stromer in rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Darüber hinaus ist der vollelektrische Astra Sports Tourer serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger für schnelle Wechselstromladungen an der heimischen Wall Box zuhause ausgestattet. Und das regenerative Bremssystem sorgt dafür, dass der Astra Sports Tourer Electric im Fahrbetrieb Energie zurückgewinnen kann.

der Kaufpreis des Opel Astra Sports Tourer Electric beginnt bei 43.490 Euro.

Mit den kompakten Außenmaßen von 4,64 x 1,86 x 1,48 Meter (Länge x Breite x Höhe) und einer Ladekantenhöhe von rund 60 Zentimeter zeigt der neue Astra Sports Tourer Electric, dass er ein Alleskönner ist, der sportliches Styling mit lokal emissionsfreiem Fahren und dem Opel typisch effizienten Packaging vereint. So sind die Batterien praktisch im Unterboden untergebracht – und es geht kein Platz für Passagiere und Gepäck im Innenraum verloren.

Schon mit aufgestellten Rücksitzen bietet das Gepäckabteil des Astra Sports Tourer Electric 516 Liter Ladevolumen – bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.553 Liter. Da finden nicht nur zahlreiche Koffer und Arbeitsutensilien, sondern auch voluminösere Gegenstände wie Transportboxen bequem Platz. Ein weiterer Vorteil: Die tiefe Position des Akkus senkt den Schwerpunkt des Fahrzeugs und trägt dazu bei, dass der Astra Sports Tourer Electric satt auf der Straße und in Kurven liegt.





Intelli-Drive 2.0, Intelli-Lux LED und Co.: Top-Ausstattung plus praktische Pakete

Über die umfangreiche Serienausstattung hinaus lassen sich Astra Sports Tourer Electric und Astra Sports Tourer Electric GS mit weiteren hochwertigen Optionen aufwerten. So ist auf Wunsch das Intelli-Drive 2.0-System erhältlich, das viele elektronische Helfer bündelt und diese mit einem teilautomatischen Spurwechsel-Assistenten sowie einer intelligenten Geschwindigkeitsanpassung kombiniert. Ist die angepeilte Fahrspur frei, steuert der Assistent den Elektro-Kombi mit kleinen Lenkbewegungen in die gewünschte Spur.

Die Geschwindigkeitsanpassung sorgt dafür, dass sich – sofern vom Fahrer bestätigt – bei einer neuen Begrenzung das Tempo des Fahrzeugs entsprechend verringert oder bis zu diesem Limit erhöht. Dazu nutzt Intelli-Drive 2.0 Sensoren sowie vernetzte Over-the-Air-Informationen. Das ebenfalls verfügbare klassenführende, adaptive Intelli-Lux LED Pixel Licht mit insgesamt 168 LED-Elementen steigert die Sicherheit weiter.

Um die Auswahl an Optionen zu erleichtern, hat Opel für den Astra Sports Tourer Electric praktische Pakete geschnürt, die auf die unterschiedlichen Präferenzen der Käufer ausgelegt sind. Das Portfolio reicht vom Tech-Paket mit Intelli-Lux LED Pixel Licht, Wireless Charging und Dachreling über Komfort-Pakete mit Sitz- und Lenkradheizung oder elektrischem Glasschiebe-/Sonnendach, beheizbarer ThermaTec-Windschutzscheibe, Intelli-Air System und sensorgesteuerter Heckklappe bis zum Infotainment-Paket. Dies macht je nach Wahl die Reise unter anderem mit Navigationssystem und Intelli-Drive 2.0 noch entspannter und sicherer.





NewCarz meint dazu:

Wie bereits letztes Jahr im November angekündigt, startet nun ab kommendem Dienstag auch der Astra Sports Tourer Electric in sein Modellleben und ist live und in Farbe auf der diesjährigen IAA zu bestaunen. Wer sich jetzt schon sicher ist, kann den Rüsselsheimer bereits bestellen und im Rahmen eines attraktiven Angebots auch besonders günstig leasen. Dass der Kombi viel mehr bietet als die für diese Karosserieart typischen Platzverhältnisse, ist hier klar heraus zu lesen. Wir sind daher auf übermorgen sehr gespannt und noch gespannter auf einen detaillierten Test, den auch dieser Sports Tourer zu gegebener Zeit bei uns antreten wird.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel