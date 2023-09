CUPRA DarkRebel – Möge die Macht mit diesem Showcar sein

CUPRA lüftet das Designgeheimnis um den CUPRA DarkRebel und lässt seine Vision von der automobilen Zukunft wahr werden.

Das Konzeptfahrzeug verkörpert das Maximum an Provokation der CUPRA Designsprache und setzt neue Maßstäbe bei Design und Performance.

Es ist das erste Fahrzeug, das vollständig im virtuellen Raum von CUPRA für eine zukünftige Generation entworfen wurde.

Das CUPRA DarkRebel Showcar ist das Ergebnis von mehr als 270.000 Konfigurationen des CUPRA Tribe, zu denen unter anderem auch Personen wie Alexia Putellas, Marc ter Stegen und Schauspieler Daniel Brühl zählen. Die im Online-Hyperkonfigurator gesammelten Daten flossen in das finale Design des CUPRA DarkRebel Showcars ein, das nun mit der Enthüllung der physischen Version auf der IAA MOBILITY in München seinen Weg von der virtuellen in die reale Welt fand.





Vollelektrischer Antrieb für den CUPRA DarkRebel

Herauskam ein vollelektrischer, zweisitziger Shooting-Brake-Sportwagen, der die Leidenschaft und die disruptive Denkweise der Marke CUPRA widerspiegelt. Beispiele dafür sind eine geheimnisvoll anmutende, quecksilberähnliche Außenfarbe, die neuartige Nutzung von Licht als fühlbares Material und eine konsequentere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.

Wayne Griffiths, CEO von CUPRA, beschreibt das Projekt wie folgt: „Dank der Leidenschaft und Kreativität des CUPRA Tribe gelang es uns, eine unserer weitreichendsten Visionen in ein echtes Showcar zu verwandeln. Der CUPRA DarkRebel nimmt die provokativste Designsprache der Marke CUPRA auf. Er ist ein Rebell mit einem Ziel: zu beweisen, dass die Elektroautos der Zukunft sportlich, sexy und emotional sein können.“





Spektakuläre Designsprache

Licht ist ein Schlüsselelement im Design des CUPRA DarkRebel Showcars, und das zeigt sich bereits bei der Beleuchtung des Logos: Sie unterstreicht den Dialog zwischen Material sowie Immaterialität und demonstriert, in welcher Art und Weise Licht in der Lage ist, Farben und Materialien in Szene zu setzen. Die gezielte Illumination wird dazu eingesetzt, um die Transparenz kristallklarer Elemente in feste, digital gefärbte Skulpturen zu verwandeln. Die prägnante Frontpartie des Fahrzeugs sticht durch die ikonische dreieckige Lichtsignatur auf besondere Weise hervor und vermittelt einen lebendigen Eindruck. Die Inspiration für das Beleuchtungskonzept lieferte dabei das CUPRA Logo, das in drei einzelne Dreiecke aufgesplittet als Tagfahrlicht genutzt wird.

Atemberaubende Formgebung – Der Cupra DarkRebel ist optisch mindestens so scharf wie ein Lamborghini geraten.

Die Mittelkonsole des Fahrzeugs, die an den Kiel eines Segelboots erinnert und aus einem kristallklaren transparenten Material besteht, verbindet die Front- und Heckpartie des CUPRA DarkRebel Showcars. Die außergewöhnliche Gestaltung der Mittelkonsole betont das progressive Fahrzeugdesign und verleiht dem Interieur eine sportliche Ausstrahlung. Sanfte Oberflächen in Kombination mit scharfen Linien erzeugen ein starkes Gefühl von Spannung, wodurch Energie und Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht wird. Unterstrichen wird das Ganze durch die geheimnisvoll anmutende, fluoreszierende Karosseriefarbe.

Der dunkelviolette Farbton variiert – je nachdem, wie das Umgebungslicht auf die Karosserie des Fahrzeugs trifft – und betont den kraftvollen Charakter des DarkRebel Showcars. Das Raddesign des Konzeptfahrzeugs ist von den Rennwagen der Marke inspiriert und symbolisiert Performance sowie Effizienz. Das dreieckige CUPRA Logo zieht sich parametrisch über die Räder – angefangen bei der Form der Aero-Felgen bis hin zu den kupferfarbenen Designdetails.

Die Wirkung des innovativen Außendesigns des CUPRA DarkRebel wird durch seine Dimensionen noch verstärkt: Das Konzeptfahrzeug misst 4,5 Meter in der Länge, 2,2 Meter in der Breite und 1,3 Meter in der Höhe. Das Showcar erwacht förmlich zum Leben, wenn seine geöffneten Türen sich bis zu einer Höhe von 2,2 Meter aufrichten. Durch das besondere Türdesign kreierte der CUPRA Tribe ein Verhältnis von 1/3 Innenraum zu 2/3 Karosserie sowie eine markante Schulterlinie, die dem Fahrzeug seine sportliche Seele verleiht.

„Der CUPRA DarkRebel verkörpert die gesamte DNA und die Werte der Marke. Mit einer breiteren Schulterlinie, einer langen Motorhaube und seiner niedrigeren Fahrgastzelle ist er voll auf die Person ausgerichtet, die am Steuer sitzt“, sagt CUPRA Design Director Jorge Diez. „Der CUPRA DarkRebel wurde entwickelt, um in eine neue Dimension vorzustoßen, in der die Emotionen und die Lust am Fahren unser Handeln bestimmen.“

Die Seitenpartie des DarkRebel ist geprägt von der kunstvollen Verbindung von Front- und Heckpartie durch in die Oberfläche eingearbeitete Einkerbungen. Sie geben den Blick auf technische Elemente des Fahrzeugs frei und symbolisieren gleichzeitig die Verbindung von Exterieur und Interieur.





Der Innenraum des CUPRA DarkRebel

Der CUPRA DarkRebel fordert die gültigen Regeln konventionellen Designs auch im Innenraum heraus. Durch den Einsatz von parametrischem Design und additiver Fertigung verfolgt das Konzeptfahrzeug einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Beim Einsteigen in das Fahrzeug finden sich die Passagiere in einer extrem radikalen Umgebung wieder, die von einer eleganten Verkleidung mit dynamischen Formen begrenzt wird. Lenkrad und Schaltknauf vervollständigen mit ihrer extravaganten Form und modernster Technik den einzigartigen Innenraum.

Schlüsselelement des Innenraums ist die asymmetrische Mittelkonsole, die mit ihrer skulpturalen Oberfläche Leichtigkeit ausstrahlt. Sie wird mit neuester 3-D-Metalldrucktechnologie hergestellt und bietet maximale Stabilität bei minimalem Gewicht. Die auf den Fahrersitz ausgerichtete Konsole ist zwischen den Sitzen angebracht, erstreckt sich bis in den vorderen Teil der Kabine und verbindet sie mit der Karosserie. So sind die wichtigsten Fahrelemente perfekt positioniert. Ihre optimierte Längsausrichtung, bei der gleichzeitig auch die Position der Pedalerie angepasst wurde, bietet die ideale Ergonomie für sportliches Fahren.

Future Vibes 2.0 – Der Innenraum des Showcars hält einige Überraschungen bereit.

Ein weiteres Highlight im Innenraum sind die Supersport-Schalensitze, deren Kopfstützen mit 3-D-Strickstoff bezogen sind und deren Design von einer Struktur aus kristallklarem transparentem Material und Kupfereinsätzen getragen wird. Die Schalensitze sind möglichst niedrig montiert und geben dem Bein des Fahrenden durch ihre leichte Struktur zusätzlichen Seitenhalt. Auch nach oben hin besticht der Sitz durch eine überraschend neuartige Form, die sich bestmöglich an den menschlichen Körper anpasst und für maximalen Komfort sowie Halt bei sportlicher Fahrweise sorgt.

Eine weitere Besonderheit im Inneren des CUPRA DarkRebel Showcars ist das Lenkrad, das Formgebungen aus der Welt des Rennsports mit der Interaktivität der Gaming-Welt verbindet. Seine Ergonomie ist perfekt abgestimmt und lässt Piloten vom ersten Moment an die ganze Power und Kontrolle des CUPRA DarkRebel spüren. Neben dem Lenkrad sticht der Schaltknauf ins Auge, der an der zentralen Mittelkonsole angebracht ist und aus einem kristallklaren transparenten Material besteht, das leuchtet und zum Anfassen einlädt.

Der Sportwagen setzt den Fokus sowohl auf der Straße als auch in Bezug auf den technischen Fortschritt voll auf Performance. Im Dachhimmel kontrolliert eine Wärmebildkamera den Innenraum und das intelligente Klimatisierungssystem passt die Temperatur und den Luftstrom automatisch an. Die Luftschlitze unterhalb der Frontscheibe sind mit einem sich bewegenden atmungsaktiven Stoff ausgekleidet, der aus dem Hochleistungssport stammt und der je nach Luftströmung sichtbar wird. Zudem lässt sich anhand der Farbe der hinteren Ambientebeleuchtung erkennen, ob sich der Innenraum aufheizt oder abkühlt.

Auch an anderer Stelle wird die Beleuchtung als Kommunikationsmittel eingesetzt: Die obere Innenraumverkleidung bildet eine perfekte Fläche für Lichteffekte und soll Emotionen weiter verstärken. Im Innenraum werden außerdem nachhaltige Materialien aus zu 90 Prozent biologisch abbaubarem Bambus verwendet. Die Illumination zieht sich vom unteren Teil der Windschutzscheibe über den vorderen Teil der Fahrgastzelle seitlich der Sitze bis hin zu den Rückenlehnen. Unterschiedliche Lichteffekte erschaffen dabei einen lebendigen Innenraum, dessen dunkelblaue Farbe zu einem schimmernden, reflektierenden Magenta und Violett werden kann. Komponenten wie das Lenkrad lassen die Lichteffekte noch energiegeladener erscheinen.

Wenn CUPRA den Dark Rebel so baut, wäre wiederholt großer Mut zu neuen und unkonventionellen Wegen offensichtlich.

Das CUPRA DarkRebel Showcar bietet ein innovatives User Experience (UX-) und User Interface (UI-)Design. Das Konzeptfahrzeug steht für die einzigartige Denkweise und die digitale DNA von CUPRA. Er definiert durch die nahtlose Verbindung von physischer und digitaler Welt völlig neu, wie wir in Zukunft ein Auto erleben. Durch die integrierten Gaming-Elemente sind User nicht nur mit ihrem Auto unterwegs, sondern auch permanent mit dem CUPRA Tribe in Kontakt.

Die UX/UI-Reise des CUPRA DarkRebel bietet drei einzigartige Erlebnisse: Exponential Square, Exponential Cube und Exponential Infinite:

Exponential Square: Das Erlebnis wird durch ein modernes digitales Cockpit mit futuristischen Grafiken und einem anpassbaren 3-D-Avatar verstärkt, der das Erlebnis vermenschlicht.

Exponential Cube: Das Fahrzeug zeigt seine Rennsport-DNA und bietet ein elektrisierendes Erlebnis, inspiriert von High-Performance-Rennwagen und der Gaming-Welt wie Echtzeit-Positionierung auf der Rennstrecke, Rundenzeiten und Leistungsdaten.

Exponential Infinite wagt sich in das unbekannte Gebiet der vernetzten Mobilität vor. Während das Auto geparkt ist und aufgeladen wird, können die Nutzerinnen das Metahype betreten – den Raum von CUPRA im Metaversum. Das Auto bietet den Nutzerinnen so die Möglichkeit, mit dem CUPRA Tribe zu interagieren.

Das CUPRA DarkRebel Showcar wurde auf der Volkswagen Group Night erstmals gezeigt und wird auf der IAA MOBILITY 2023 in München (4.–10. September) auf dem CUPRA Open Space der Öffentlichkeit vorgestellt.





NewCarz meint dazu:

Oh CUPRA, beim Anblick dieses Showcars manifestiert sich im Grunde nur ein Wunsch: Bitte genau so bauen! Dass Cupra Mut besitzt, wurde bereits mit dem Formentor bewiesen, der einst als Showcar beim Debüt des ersten Modells der jungen Marke vorgestellt wurde und der so gut wie exakt so in die Serienreife kam. Dies lässt uns hoffen, schon alsbald diese wunderschöne Schöpfung eines Automobils auch als serienreifes Fahrzeug bewundern zu können. Im Übrigen würde sich so ein Auto auch mit einem Verbrenner als Antrieb noch gut zeigen lassen, oder? Man stelle sich nur mal eine Kombination mit dem VZ5-Antrieb vor…

Text: NewCarz/CUPRA – Fotos: CUPRA