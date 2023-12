Opel Corsa – Bald auch als 48-Volt-Hybrid

In Kürze bietet Opel für den Kleinwagenbestseller Opel Corsa erstmals Hybride mit 48-Volt-Technologie an. Zum Antriebssystem zählen eine Lithium-Ionen-Batterie, die sich automatisch unter bestimmten Fahrbedingungen auflädt, sowie zwei neue 1,2-Liter-Benziner.

Die Dreizylinder-Motoren mit 74 kW/100 PS und 100 kW/136 PS wurden speziell für den Hybrid-Einsatz entwickelt und kommen in Kombination mit einem neuen elektrifizierten Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe sowie einem 21 kW/28 PS-Elektromotor.

Effizient, nutzerfreundlich und mit viel Fahrspaß passt die 48-Volt-Hybrid-Technologie perfekt zum neuen Opel Corsa. Mit dem 74 kW/100 PS starken neuen Corsa Hybrid mit 48-Volt-Technologie lassen sich so zum vergleichbar motorisierten nicht‑elektrifizierten Corsa 1.2 mit Achtstufen-Automatik knapp ein Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer (rund 15 Prozent) einsparen und die CO2-Emissionen damit ebenfalls reduzieren.





Nahtloser Übergang: Benziner und Elektromotor perfekt aufeinander abgestimmt

Im alltäglichen Fahrbetrieb in der Stadt und über Landstraßen arbeiten der Benzin- und der Elektromotor des Opel Corsa Hybrid je nach Anforderung zusammen oder getrennt – stets in optimaler Abstimmung zu Energieverbrauch und Leistung. Gerade im Stadtverkehr spielt die Technologie dabei ihre Stärken voll aus.

Als 48-Volt-Hybrid ist der Corsa insbesondere für den Einsatz in und um Ballungsgebiete prädestiniert.

Der Elektromotor ermöglicht bei niedrigen Geschwindigkeiten die vollelektrische Fahrt mit dem Opel Corsa für bis zu einem Kilometer (zum Beispiel beim Rangieren oder bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h). Außerdem unterstützt der E-Antrieb den Benzinmotor beim Beschleunigen wie beim Anfahren aus dem Stand. Verzögert der Corsa Hybrid, schaltet sich der Benzinmotor ab und der E-Motor fungiert als Generator, um die 48-Volt-Batterie des Hybridsystem wieder aufzuladen. Die Batterie speichert auch die beim regenerativen Bremsen zurückgewonnene Energie.





Neuer Opel Corsa mit 48-Volt-System: Ideal für die Mobilität im urbanen Großraum

Der neue Opel Corsa mit 48-Volt-Hybrid-System eignet sich perfekt für Kunden, die vor allem in der Stadt oder in urbanen Großräumen und der Umgebung unterwegs sind. Die fortschrittliche Technologie ist einfach zu handhaben und wird auch Fahrer ansprechen, die erstmals elektrischen Fahrspaß genießen wollen, ohne extern nachladen zu müssen.

Die kompakte 48-Volt-Hybrid-Technologie besteht aus:

einer neuen Generation Dreizylinder-Benzinmotoren mit 1,2 Litern Hubraum, die speziell für den Hybrid-Einsatz entwickelt wurden und die Abgasnorm Euro 6.4 erfüllen. Sowohl der 74 kW/100 PS als auch der 100 kW/136 PS starke Motor erreichen ihre Leistungsspitze bei 5.500 min-1 und rufen ihr maximales Drehmoment von 205 respektive 230 Newtonmeter bei 1.750 min-1 ab. Für einen optimalen Wirkungsgrad arbeiten die Motoren im Miller-Zyklus. Der thermodynamische Zyklus wird durch einen VTG-Turbolader (variable Turbinengeometrie), der das Anfahren bei niedrigen Drehzahlen unterstützt, sowie durch eine variable Ventilsteuerung ermöglicht.

einem ebenfalls für die Hybrid-Anwendung neuentwickelten elektrifizierten Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe. Die Schaltvorgänge ohne Zugkraftunterbrechung sind kürzer, der Komfort erhöht sich. Im Getriebegehäuse sind auch der Elektromotor, der Gleichstrom-Wechselrichter und die Motorsteuerung verbaut. Durch die kompakte Bauweise werden Größe und Gewicht des Antriebsstrangs optimiert und vorbildliche Fahrleistungen gewährleistet.

einem Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor. Der in das Getriebegehäuse integrierte Motor bietet eine Leistung von 21 kW/28 PS und ein maximales Drehmoment von 55 Newtonmeter.

einem riemengetriebenen Starter, der – zusammen mit dem E-Motor – den Benziner aus dem Kaltstart heraus startet. Zugleich startet er den Motor auch schnell und nahtlos während der Fahrt.

einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 432 Wh, die unter dem linken Vordersitz verbaut ist. Ihre Lage sorgt zum einen für eine optimale Gewichtsverteilung, die sich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt. Zum anderen bleibt so auch das volle Kofferraumvolumen erhalten.

zwei Stromnetzen. Ein 12-Volt-Niederspannungsnetz versorgt die Fahrzeugeinrichtungen wie elektrische Fensterheber oder das Infotainmentsystem, und ein 48-Volt-Netz unterhält das Hybrid-System.

Clever verpackt – Das 48-Volt-Bordnetz arbeitet autark und nur für das Hybridsystem.

Mit dem 48-Volt-System bietet der neue Opel Corsa eine Antriebsauswahl von rein batterie-elektrisch über Hybrid bis zu hocheffizienten Verbrennern, die in dieser Fahrzeugklasse ihresgleichen sucht. Zugleich verleiht die Technologie der konsequent vorangetriebenen Elektrifizierungsoffensive weiteren Schwung. Bereits 2024 wird Opel in jeder Baureihe mindestens eine batterie-elektrische Variante bieten; ab 2025 werden alle neu eingeführten Opel-Modelle ausschließlich vollelektrisch an den Start gehen.





NewCarz meint dazu:

Dank der 48-Volt-Hybridtechnik wird der Corsa zum besonders effizienten Kleinwagen im urbanen und suburbanen Einsatzgebiet. Genau hier kann er alle Vorteile dieser Hybridtechnik besonders gut ausspielen und wird so zum ultimativen Begleiter für alle, die unabhängig vom externen Laden bleiben wollen und dennoch in den Genuss besonderer Sparsamkeit zu kommen. Somit dürfte diese neue Motorisierungsart eine willkommene Vervollständigung des Antriebsportfolios für den erfolgreichen Kleinwagen sein.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel