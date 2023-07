Renault Arkana – Modellpflege bringt neuen Look

Neuer Look für den Renault Arkana: Im Rahmen der Modellpflege erhält das SUV-Coupé einen neuen Kühlergrill inklusive neuem Renault Rhombus.

Die Motorenpalette besteht aus den Turbobenzinern Mild Hybrid 140 EDC und Mild Hybrid 160 EDC und der Vollhybridversion E-Tech Full Hybrid 145.

Weiterhin ist nun für den Arkana auch die sportliche Topausstattung Esprit Alpine verfügbar. Bestellstart in Deutschland ist Ende Oktober 2023.

Die jüngste Evolutionsstufe des Arkana besticht mit ihrer optischen Präsenz, ihrem robusten Charakter und dem neuen Renault „Nouvelle Vague“ Markenlogo. Der Rhombus ist komplett bündig in ein schwarz glänzendes Band integriert, das sich zwischen den Scheinwerfern befindet. Der Kühlergrill selbst besteht aus einer Vielzahl kleiner Rauten mit 3D-Effekt. Je nach Ausstattung (Evolution, Techno oder Esprit Alpine) sind sie in Schwarz, satiniertem Chrom oder dunklem Chrom gehalten.

Diverse Anpassungen an der Optik sorgen für frischen Wind im Design des Crossovers.

In den Ausstattungen Techno und Alpine findet sich in der Frontschürze ein Luftleitblech, das den Frontflügeln von Rennwagen nachempfunden ist. Das Logo auf der Heckklappe präsentiert sich passend zu seinem Pendant an der Front in Dark Chrome, ebenso der Schriftzug und die Auspuffendrohre. Die Rückleuchten haben leicht gerauchte, kristallartige Abdeckungen, die einen modernen Touch verleihen.

Ebenfalls neu: Statt in Chrom sind Fenstereinfassungen und andere Zierelemente je nach Ausstattung in Schwarz, Satin Black oder Deep Glossy Black gehalten.

Neue Ausstattung für Renault Arkana: Esprit Alpine

Wie bei anderen aktuellen Modellen der Renault Palette ist künftig auch für den Arkana die sportliche Ausstattungsvariante Esprit Alpine verfügbar. Äußeres Merkmal ist das Luftleitelement in Satin-Grau in der Frontschürze. Hinzu kommen Plaketten an den vorderen Kotflügeln mit dem unverwechselbaren „A“ für Alpine. Neu designte 19-Zoll-Räder verleihen dem Wagen ein ebenso edles wie sportliches Aussehen. Hinzu kommt ein neugestalteter Dachspoiler.

Nachhaltigkeit im Fokus: Im Innenraum kommen viele Materialien aus recycelten Quellen.

Die Sitze sind mit einer Mischung aus Eco Tep bezogen, bestehend zu zehn Prozent aus Bio-Materialien und Wildlederimitat. Blaue Steppnähte und das in die Rückenlehne eingearbeitete Alpine Logo runden das sportliche Erscheinungsbild ab. Blaue Streifen finden sich auch an den Sicherheitsgurten. Die Türverkleidungen und das Lenkrad sind entsprechend den Farben der französischen Trikolore mit rot-weiß-blauen Nähten versehen.

Unabhängig von der Motorisierung verfügt das Cockpit in der Variante Esprit Alpine über den E-Shifter Schalthebel, der ohne jede mechanische Verbindung zum Getriebe auskommt.

Drei Ausstattungen stehen zur Wahl

Renault bietet den auf der modularen Allianz-Plattform CMF-B basierenden Arkana neben der neuen Ausführung Esprit Alpine auch in den Ausstattungen Evolution und Techno an. Bereits die Basisversion Evolution verfügt über das Infotainment-System EASY LINK mit kabelloser Smartphone-Integration über Android Auto und Apple CarPlay sowie 7-Zoll-Bildschirm.

Die Ausstattung Techno ist am Luftleitelement in der Frontschürze in Wagenfarbe sowie dem Logo und dem Schriftzug am Heck in satiniertem Chrom zu erkennen. Von den bisherigen Versionen R.S. Line und E-Tech Engineered übernimmt der Arkana Techno die Räder.

Neu für den Arkana ist die Karosserielackierung Midnight Blue.

E-Tech Vollhybrid-Antriebsstrang mit 105 kW/145 PS und E-Save-Modus

Beim Antrieb setzt Renault im Arkana weiter konsequent auf Hybridisierung. Für den sportlichen Crossover stehen die Turbobenzinvarianten Mild Hybrid 140 EDC, Mild Hybrid 160 EDC und die Vollhybridversion E-Tech Full Hybrid 145 zur Wahl.

Der E-Tech Full Hybrid 145 mit 105 kW/145 PS steht für hohen Fahrspaß. Im Elektromodus kombiniert er hohe Laufruhe mit kraftvoller Leistungscharakteristik und hoher Effizienz. Der Antrieb kombiniert zwei Elektromotoren (einen 36-kW-Motor und einen 18-kW-Hochspannungs-Startergenerator) mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit 69 kW/94 PS, einem innovativen Multi-Mode-Getriebe sowie einer Lithium-Ionen-Batterie mit 1,2 kWh Kapazität.

Neue Lichtsignatur, neues Markenlogo und modifizierter Grill sind nur einige Beispiele der Neuerungen am Arkana.

Das kupplungslose Multi-Mode-Getriebe verfügt über zwei Fahrstufen für den elektrischen Antrieb und vier Fahrstufen für den Verbrennungsmotor. Die Gangwechsel erfolgen automatisch. Inklusive Leerlauf erlaubt das System insgesamt 14 Fahrstufen- und Antriebskombinationen.

Der Arkana E-Tech Full Hybrid 145 wird beim Anfahren immer vom Elektromotor angetrieben und kann in der Stadt bis zu 80 Prozent der Zeit mit dem Elektromotor fahren, was den Verbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Benzinmotor um bis zu 40 Prozent senkt. Dank seines effizienten Antriebsstrangs glänzt die Vollhybridvariante mit niedrigen CO2-Emissionen ab 105 g/km. Hinzu kommen die geringe Geräuschentwicklung und die Tatsache, dass zum Laden der Batterie keine Ladestopps vonnöten sind.

Mit dem MULTI-SENSE System lässt sich außerdem das Fahrprogramm E-Save aktivieren. Dieses hält den Ladezustand der Batterie bei mindestens 40 Prozent, was es ermöglicht, bei Bedarf im Elektromodus weiterzufahren oder den Verbrennungsmotor an steilen Steigungen elektrisch zu unterstützen.

Renault Arkana ist Erfolgsmodell auf mehreren Kontinenten

Der im Oktober 2020 vorgestellte Renault Arkana belegt den Erfolg der Renaulution Strategie des französischen Herstellers: Bislang verkaufte Renault 163.000 Einheiten des eleganten SUV-Coupés. Gemeinsam mit dem baugleichen Modell XM3 von Renault Korea Motors sind es 240.000 Exemplare. Der Arkana spielt für die Marke Renault zusammen mit dem Megane E-Tech Electric und dem Austral eine zentrale Rolle zur Wiedereroberung des C-Segments.

Ab Ende Oktober kann das Modelljahr 2024 des Ariana bestellt werden.

Der Arkana hat sich auf mehreren Kontinenten etabliert und wird von Australien über Neuseeland, Japan und Israel bis hin nach Chile erfolgreich verkauft. Die gehobenen Ausstattungen R.S. Line und E-Tech Engineered machten in Europa bislang 53 Prozent des Absatzes aus und haben wesentlich zum Erfolg des Modells beigetragen. Der beliebteste Antrieb ist der 105 kW/145 PS starke Vollhybrid E-Tech Full Hybrid mit einem Anteil von 63 Prozent in Europa in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Der Antrieb ermöglicht ein hohes Maß an Fahrspaß und zeichnet sich durch hervorragende Energieeffizienz aus. Nach dem Design ist er das zweitwichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Fahrzeugs.

NewCarz meint dazu:

Nachdem wir den Arkana vor zwei Jahren erstmals begutachten konnten, schärfen die Franzosen jetzt nach und unterziehen dem noch jungen Crossover einer erste Verjüngungskur. Nicht, dass der Franzose das unbedingt nötig hätte, doch auf seinen Lorbeeren ausruhen gilt hier nicht. Da der Wettbewerb nie schläft, sind diese Maßnahmen sicher nicht nur von Fans dieses Modells als Willkommen gesehen.

Text: NewCarz/Renault – Fotos: Renault