Renault Master – Fortsetzung folgt

Weltpremiere für den neuen Renault Master: Die Silhouette gibt einen ersten Ausblick auf die Neuauflage des Erfolgstransporters, der auf der Nutzfahrzeug-Fachmesse „Solutrans“ vom 21. bis 25. November in Lyon sein Debüt gibt.

Der neue Master kommt wahlweise mit reinem Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor auf den Markt und zeichnet sich durch die aerodynamische Karosserie und eine deutlich verbesserte Effizienz aus.





Der neue Renault Master ist effizienter denn je

Der neue Renault Master ist der erste Vertreter einer neuen Generation von leichten Nutzfahrzeugen, die sich auf Basis einer neuen Plattform durch höhere Effizienz sowie innovative technische Lösungen auszeichnen. Hierdurch ermöglichen sie einen weiteren Aktionsradius bei geringerem Verbrauch und erfüllen passgenau die heutigen Anforderungen im Lieferverkehr.

Dank der windschlüpfigen „Aerovan“-Karosserie und eines neu entwickelten Bremssystems spart der neue Renault Master in der Elektroversion bis zu 21 Prozent Energie und in der Variante mit Verbrennungsmotor bis zu 1,5 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer.

Seit 1980 hat Renault mehr als drei Millionen Exemplare des Master gebaut. Wie die Vorgängergenerationen fertigt Renault die Neuauflage am Standort Batilly in Frankreich. Die Fertigungsstätte wurde umfassend modernisiert, um eine neue und effektivere Produktionsweise zu ermöglichen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.





NewCarz meint dazu:

Der Master hat eine wirklich lange Karriere hingelegt. Die Anfangszeit von 1980 bis heute beinhaltet lediglich drei Generationen, was allein bereits die Beständigkeit der Nutzfahrzeuge aus der französischen Markenhistorie aufzeigt. Nun steht die vierte Generation in den Startlöchern und wir sind gewiss, dass diese nicht allein die gelinde gesagt pragmatischen Anforderungen an ein solches Nutzfahrzeug erfüllen wird, sondern weit über das hinaus auch die trendgemäße Prägung in puncto Komfort und Varianz repräsentieren kann.

Text: NewCarz/Renault / Foto: Renault