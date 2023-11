Suzuki Vitara Shinkai – Limitiertes Sondermodell jetzt bestellbar

Der Suzuki Vitara Shinkai ist fortan als limitiertes Sondermodell erhältlich.

Neben einer exklusiven Zweifarb-Lackierung verfügt die besondere Edition des Kompakt-SUV über mattschwarze Applikationen und kann in zwei Ausstattungslinien ab 28.050 Euro bestellt werden.





Suzuki Shinkai – Woher kommt der Name?

Der Name „Shinkai“ ist japanisch und bedeutet so viel wie „tiefe See“. Er steht für die zahlreichen Aktivitäten, die Suzuki unter und auf dem Wasser vorantreibt. Dazu zählen das „Clean Ocean Project“, das beispielsweise das Filtern von Mikroplastik aus dem Wasser mithilfe von in einigen Außenbordmotoren verbauten innovativen Sammelgeräten umfasst, sowie das Sponsoring-Engagement von Suzuki Deutschland im Triathlonsport, bei dem das Schwimmen eine von drei Disziplinen darstellt.

Passend zur Namensgebung, erhält das Sondermodell eine „seetaugliche“ Außenfarbe.

Die dunkelblaue Lackierung in „Sphere Blue Pearl Metallic“ des Sondermodells greift die Verbindung zu diesen maritimen Themen ebenfalls auf. Das Dach des Vitara „Shinkai“ ist in „Galactic Gray Metallic“ gehalten. Zusätzlich werten mattschwarze Applikationen am Exterieur die markante Optik weiter auf.





Rund 1.100 Exemplare vom Suzuki Vitara Shinkai erhältlich

Die rund 1.100 Einheiten des Sondermodells, bei denen zusätzlich ein „Shinkai“-Schriftzug auf den beiden hinteren Seitenfenstern prangt, sind ab sofort konfigurier- und bestellbar. Kunden haben dabei die Wahl zwischen dem BOOSTERJET-Turbobenziner mit 1,4 Litern Hubraum und 95 kW/129 PS in Verbindung mit einem 48V Mild-Hybrid-System und Schaltgetriebe oder der Vollhybrid-Variante mit 1,5-Liter-DUALJET-Vierzylinder-Benzinmotor mit 75 kW/102 PS, der von einem 24 kW starken Elektromotor unterstützt wird und an ein automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe (AGS) gekoppelt ist.





Viel Ausstattung für das Sondermodell

Zur Wahl steht der Vitara „Shinkai“ in den beiden bekannten Ausstattungslinien Comfort und Comfort+, die sich jeweils mit Front- oder Allradantrieb kombinieren lassen. Bereits in der Version Comfort, die zu Preisen ab 28.050 Euro startet, sind unter anderem ein Audiosystem mit Smartphone-Anbindung, eine Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer an Bord. Die Top-Ausstattung Comfort+ (ab 30.750 Euro) bietet darüber hinaus unter anderem eine Einparkhilfe vorne und hinten, elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel sowie ein elektrisches Panorama-Glasschiebehubdach.

Das limitierte Sondermodell kann ab sofort über den Online-Konfigurator bestellt werden.

Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst die Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung, ein Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff, eine Müdigkeitserkennung, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Toter-Winkel-Warnsystem, einen Ausparkassistenten und eine Rückfahrkamera.

NewCarz meint dazu:

Sondermodelle haben meist zwei Eigenschaften: Zum Einen erhält der geneigte Kunde einen monetären Ausstattungsvorteil und zum Anderen erwirbt er insbesondere bei limitierten Auflagen eine stattliche Portion Exklusivität. So auch beim Shinkai genannten Vitara, den Suzuki nach eigenen Angaben rund 1.100 mal bauen wird. Da diese Edition weltweit angeboten wird, ist das eine knappe Angelegenheit, die Interessenten zu schnellen Entscheidungen bringen sollte. Über diesen Link kann die Bestellung ab sofort erfolgen.

Text: NewCarz/Suzuki – Fotos: Suzuki