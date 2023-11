Porsche Turbo – Schärfere Optik für Topmodelle

Seit fast 50 Jahren genießen die Porsche Turbo-Modelle eine Ausnahmestellung bei den Zuffenhausern: Sie stehen für ausgeprägte Sportlichkeit und krönen jede Modellreihe.

Um ihre Einzigartigkeit zu betonen, schärft Porsche die Optik nun noch einmal nach.





Turbonit – Der neue Farbton für jeden Porsche Turbo

So erhalten die Turbo-Modelle das modernisierte Wappen in einer besonders exklusiven Ausführung: Statt Gold dominiert dort der neue Farbton turbonit. Diesen edel-metallischen Grauton haben die Designer eigens für den Turbo entwickelt. Er kommt an weiteren ausgewählten Exterieur- und Interieur-Bauteilen zum Einsatz. Damit wird der Look der Turbo-Modelle noch unverwechselbarer. Die stärkere Differenzierung führt Porsche sukzessive in allen Modellreihen ein. Vorreiter ist die neue Panamera Generation, die am 24. November 2023 Weltpremiere feiert.





49 Jahre Porsche Turbo

„1974 haben wir den ersten aufgeladenen 911 präsentiert. Seitdem ist der Turbo zum Synonym für unsere sportlichen Spitzenmodelle geworden und inzwischen fast schon eine Marke für sich. Wir wollen den Turbo jetzt noch sichtbarer machen und ihn stärker von anderen Derivaten wie dem GTS abheben,“ erläutert Michael Mauer, Leiter Style Porsche. „Darum haben wir eine eigene Turbo-Ästhetik entwickelt. Über alle Modellreihen hinweg haben die Turbo-Versionen künftig ein kohärentes Erscheinungsbild: edel, hochwertig und ganz besonders.“

Den Turbo-Modellen vorbehalten ist die neue Metallfarbe turbonit. Diese wurde wie alle Lacke von den Porsche Color & Trim-Experten aufwendig komponiert. Goldelemente sorgen für einen edel metallisierenden Effekt- Die oberste Schicht ist kontrastierend in seidenmatt ausgeführt. Der Schriftzug am Heck sowie das Daylight Opening (DLO), die Umrandung der Seitenscheiben, sind bei den Turbo-Modellen künftig in turbonit gehalten. Je nach Modellreihe können auch weitere Details wie beispielsweise Einleger in Bugverkleidungen oder Speichen oder Aeroblades in den Leichtmetallrädern in turbonit lackiert sein.

Der neue Farbton Turbonit kommt in unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten an den Turbo-Modellen zum Einsatz.

Turbonit ist auch die beherrschende Farbe im exklusiven Wappen der Turbo-Modelle. Alle sportlichen Spitzenmodelle tragen es demnächst an der Fahrzeugfront, an den Leichtmetallrädern sowie auf dem Lenkrad.

Darüber hinaus sind im Interieur ausgewählte Bauteile wie beispielsweise die Akzentleisten und die Gurtbänder sowie einige Bedienelemente wie Mode-Schalter und das Klimabedienteil in turbonit gehalten. Der genaue Umfang ist auch hier modellreihenspezifisch. In Kombination mit einem schwarzen Interieur wird turbonit auch als Kontrastfarbe für das Garn an Sitzen, Türverkleidungen, Instrumententafel und Fußmatten verwendet.





NewCarz meint dazu:

Eine aufgeladener Porsche ist bei jedem Modell stellte schon immer der Gipfel der Leistung sowie der Exklusivität dar. Daher verwundert es wenig, dass Porsche nun auch einen exklusiven Farbton entwickelt hat, der ausschließlich den Turbo-Modellen vorbehalten bleibt und deren Exklusivität weiter steigert. Los geht es mit dem neuen Panamera, der am kommenden Freitag seine Weltpremiere feiern wird und auf den wir bereits mächtig gespannt sind.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche