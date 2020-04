Chevrolet Camaro Cabriolet – Die sechste Inspektion

Dauertest Chevrolet Camaro Cabriolet

30.04.2020 – km-Stand: 89.058 | Die sechste Inspektion

Mit gut 89.000 Kilometern auf dem Buckel, marschiert unser großvolumiges Pony Car langsam, aber sicher seinem Endspurt entgegen. Noch einen letzten Sommer muss sich der Camaro beweisen – voraussichtlich im Herbst scheidet er aus dem aktiven Dauertest aus.

Nun stand die sechste Inspektion auf dem Plan, bei welcher wir natürlich dabei waren und die wir in diesem Bericht behandeln.



Inspektion No. 6 – Service und Kosten

Die sechste Inspektion des Chevrolet Camaro Cabriolet ist – wie bereits der zweite und vierte Service – etwas umfangreicher und gleicht quasi einer „großen“ Inspektion. Folgende Arbeiten wurden im Rahmen der sechsten Inspektion durchgeführt:

Service 6. Inspektion

Motoröl und Filter wechseln

Innenraumfilter erneuern

Bremsflüssigkeit erneuern

Motoröl 5W30 Longlife

Ölfilter

O-Ring

Luftfilter

Innenraumfilter

Bremsflüssigkeit

Die Gesamtkosten der sechsten Inspektion beliefen sich auf 737,95 Euro.







Wie immer, möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass der größte Posten auch bei dieser Inspektion die knapp zehn Liter Motoröl darstellen.



Neue Bremsen für das Chevrolet Camaro Cabriolet

Bei Kilometerstand 83.383 war es an der Zeit, die vorderen Bremsscheiben und -beläge zu tauschen. Beide Bauteile zeigten eine gleichmäßige Abnutzung, während der Verschleiß auf Basis der gefahrenen Kilometer sogar unterdurchschnittlich ist – was wir natürlich begrüßen.







Die Kosten für den Bremsenwechsel beliefen sich auf 793,15 Euro.



Geringer Verschleiß am Pony Car

Auch beim Blick unter unseren Dauertest-Camaro zeigen sich kaum signifikante Abnutzungen. Ein geringes Aufkommen von Flugrost an der Abgasanlage ist zwar gegeben, jedoch laut Werkstatt völlig unkritisch.







Auch ansonsten gibt es aktuell keine Mängel am Chevrolet Camaro Cabriolet. In einigen Bereichen scheint das Pony Car sich hin und wieder selbst zu kurieren – so auch im Falle des Getriebes. Das einst als ruppig beschriebene Schaltverhalten hat nunmehr arg nachgelassen, sodass wir hier vorerst keine weiteren Maßnahmen erwägen.







Die in den vorherigen Berichten oft angesprochenen Windgeräusche sind mittlerweile auf einem Level, mit dem es sich gut leben lässt. Den vergangenen Winter über fanden wir diesbezüglich keine negativen Bordbucheinträge.



Endspurt für das Chevrolet Camaro Cabriolet

Die 90.000 Kilometer sind schon bald erreicht und so erwarten wir mit Spannung den letzten Sommer mit unserem V8-Dauertester. Sofern sich in den nächsten Wochen etwaige Auffälligkeiten, Mängel oder Ähnliches bemerkbar machen, werden wir hierüber selbstverständlich berichten.







Auch geben wir in unserem nächsten Bericht Aufschluss über das Restprofil der Winterreifen. Bis dahin wünschen wir allen Lesern eine stets unfallfreie Fahrt sowie einen frohen ersten Mai.

