Genesis G70 – Die Schöpfung auch für Europa

Genesis enthüllte den neuen Genesis G70 mit einigen Bildern vor dem in nächsten Monat stattfindenden Verkaufsstart.







Genesis G70 startet in Korea

Die im Jahr 2017 eingeführte Sportlimousine verfügt über ein sportliches Design, verspricht dynamische Fahrleistungen und besitzt führende Sicherheitsmerkmale. Es wurde bereits mit dem Good Design Award 2018 (Division Transportation Design) ausgezeichnet, wurde zum nordamerikanischen Auto des Jahres 2019 gekürt und erhielt die Auszeichnung „Top Safety Pick +“ des US-amerikanischen Versicherungsinstituts für Straßenverkehrssicherheit.











Der neue Genesis G70 soll Kunden mit seinem dynamischen Design und den neuesten Innovationen in Bezug auf Sicherheit und Luxus begeistern. so Genesis zum neuen Modell der oberen Mittelklasse.

Neu ist, dass der G70 auch in Europa heimisch werden soll. Als Genesis noch direkt als ein Hyundai vorfuhr, klammerte man Europa noch aus – das ist fünf Jahre her. Doch auch bei der koreanischen Oberklasse bleibt man europäischen Straßen fern. Der im Frühjahr vorgestellte Genesis G80 bereichtert in der Luxusklasse nur den amerikanischen Markt – trifft aber auch da auf deutsche Konkurrenz a la S-Klasse und BMW 7er.

In der oberen Mittelklasse kann und will man offenbar auf einen der wichtigsten Märkte im automobilen Sektor nicht weiter verzichten und nimmt daher Europa als weiteren Markt auf.







NewCarz meint dazu:

Corona hat es um Monate verzögert, doch nun wird es spannend, denn der neue Genesis G70 kommt auch nach Europa. Mit bis zu 370 PS unter der Haube und einer zusätzlichen Shooting-Brake-Version zielt der hübsche G70 auf BMW 3er, Audi A4 und die Mercedes-Benz C-Klasse ab. Die Optik mit der extrem tiefen Front und einem Grill, der nahezu den Aspahlt küssen möchte, sowie die horizontal geteilten Lichtelemente an der Front und dem Heck sieht überaus ansprechend aus. Wir erwarten daher bereits sehnlichst weitere Informationen zum G70, dazu gehören natürlich auch der geplante Marktstart in Europa und die dazugehörigen Preise.











Text: NewCarz / Fotos: Genesis