Toyota Yaris Cross – Kleiner Yaris, ganz groß

Der Toyota Yaris Cross ist die SUV-Variante des Yaris und übertrifft diesen entsprechend in seinen Abmessungen.

Er besitzt drei Zentimeter mehr Bodenfreiheit und kann 24 Zentimeter mehr an Fahrzeuglänge und zehn Zentimeter an Höhe vorweisen. Nicht wie ursprünglich geplant bereits 2020, sondern erst im letzten Herbst kam der Toyota Yaris Cross nach Europa. Corona war die Hauptursache und das Debüt der kleinen SUVs musste mehrfach verschoben werden.

Wir fuhren den Yaris Cross für diesen Test in der höchsten Ausstattungsversion „Adventure“ mit dem 116 PS an Systemleistung generierenden Hybridantrieb.







Exterieur – Toyota Yaris Cross: Mission gelungen

Optisch ist der Yaris Cross aktuell der wahrscheinlich coolste Toyota: für seine Fahrzeugklasse recht groß, kompakt und irgendwie frech. Das passt zu einem Segment, welches von nahezu jedem Hersteller bereits mit einem Modell besetzt wird. Als Cross besitzt der Yaris zehn Zentimeter mehr Fahrzeughöhe – das sieht man dem Auto sofort an.











Die „SUV-sierte“ Yaris-Front blickt durch gänzlich neu gestaltete Scheinwerfer mit moderner LED-Technik, deren Tagfahrlicht wie Augenbrauen wirken. Als „Nasenspitze“ fungiert derweil das Markenlogo und auch die Nebelleuchten sind mit kaltweiß emittierender Diodentechnik bestückt.











In der Seitenansicht gibt der Japaner den Blick auf eine Crossover-Silhouette frei, die mit kurzen Überhängen vorn und hinten begeistern möchte. Eine zum SUV-Reigen passende Beplankung ist ebenfalls deutlich erkennbar und schürt ein wenig den Offroad-Vibe, zu dem wir später noch kommen.











Offensiv kommt darüber hinaus die Linienführung zur Geltung, die deutlich zum Fahrzeugheck ansteigt und die ohnehin hohe Gürtellinie abermals unterstreicht.

Am Heck wird die Marken-DNS dann nochmals markanter zur Schau gestellt. Ein wenig mag dieses an die größeren Modelle RAV4 und Highlander erinnern. Die goldenen Kontrastelemente sind als Akzentsetzer aus unserer Sicht hübsch anzuschauen, bleiben dabei aber natürlich Geschmackssache.







Interieur – Ein Yaris bleibt ein Yaris

Im Innenraum des Yaris Cross geht es durchweg aufgeräumt und übersichtlich zu. Im Grunde gleicht dieser dem des klassischen Yaris. Fahrer und Beifahrer treffen hier auf keine Überraschungen, vielmehr finden sie sich schnell zurecht, was auch für die Bedienung des Infotainments gilt.











Der Fahrer blickt auf ein teildigitales Cockpit, welches im Test mit guter Ablesbarkeit überzeugen konnte. Die Darstellungsmöglichkeiten sind bei weitem nicht so vielfältig, wie bei manch einem seiner Konkurrenten, vermisst haben wir dennoch nichts.











Das Lenkrad ist gut gepolstert sowie auch angenehm in seiner Optik und zudem beheizt. Der Zentralbildschirm wurde derweil fast lieblos aufgesetzt in die Instrumententafel integriert und das sieht man bereits von außen. Daran gewöhnt man sich zwar nach einiger Zeit, wir hätten uns dennoch eine etwas formschönere Lösung gewünscht.











Die Sitze erwiesen sich als ausreichend konturiert und relativ bequem, sodass auch längere Strecken problemlos absolviert werden können. Der Seitenhalt ist hingegen nur marginal ausgeprägt. Im Fond spielt der Yaris Cross nur im Mittelfeld mit, kann dafür beim Kofferraum punkten, der rund 100 Liter mehr aufnehmen kann, als der normale Yaris.







Motor und Fahreigenschaften – Coole Hybridtechnik, lauter Benziner

Beim Antrieb des Testwagens handelt es sich um ein Trio, bestehend aus einem 92 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder Benzinmotor plus einem 80-PS-Elektromotor für die Vorderachse und einem nur fünf PS generierenden E-Motor an der Hinterachse – die Systemleistung beträgt 116 PS.











Man darf es leicht erraten: Der kleine E-Motor hinten macht den Toyota Yaris Cross zu einem Allradler. Doch wie man sich denken kann, ist diese geringe Leistung kaum dazu in der Lage, dieses „Allradsystem“ mit einem klassischen zu vergleichen. Der Unterschied ist marginal und allein auf glatten Straßen oder bei widrigen Bedingungen abseits befestigter Wege zu erfahren. Im Gelände sollte man sich allerdings auf passierbare Wald- und Feldwege beschränken. Mehr sollte man diesem Allradsystem nicht unbedingt zumuten.











An dieser Stelle sollte man sich überlegen, ob man den Allradantrieb in dieser Form überhaupt benötigt. Als Fronttriebler besitzt der Yaris Cross dieselbe Leistung, ist in allen Belangen durch die Gewichtseinsparung sogar schneller und verbraucht dadurch auch etwas weniger.











Die Kraft des Verbrenners und des vorderen E-Motors wird über ein e-CVT – eine stufenlose Automatik – zur Vorderachse übertragen. Wie üblich, lässt dieses bei forcierter Fahrweise die Drehzahlen des Verbrenners in die Höhe schnellen und dort auch verweilen.











Dabei ist der Dreizylinder akustisch nicht unbedingt zurückhaltend und kaum mit den kultivierten Vierzylindern aus anderen Hybridkombinationen von Toyota vergleichbar. Ganz anders sieht es aus, wenn man moderat unterwegs ist. Dann schaltet das ausgeklügelte Hybridsystem den Verbrenner immer wieder ab oder hält ihn in moderaten Drehzahlen.











Apropos Hybridtechnik: Beim Yaris Cross handelt es sich um einen Vollhybrid. Das heißt, er kann eine bestimmte Strecke rein elektrisch zurücklegen. Im Test haben wir mit dem allein durch Rekuperation und Motorleistung zu ladenden 1-kWh-Akku maximal etwas über drei Kilometer geschafft. Dabei darf man allerdings nicht über 50 km/h schnell werden und das Gaspedal nur äußerst behutsam streicheln. Ein kleiner Druck zu viel, und der Verbrenner gesellt sich sofort hinzu.











Wenn man den Yaris Cross ordentlich rannimmt oder eine längere Strecke bergauf fährt, leert sich der Akku selbstverständlich und ein rein elektrischer Betrieb, den man ansonsten per EV-Mode-Taste manuell herbeirufen kann, ist dann nicht möglich. Doch lange dauert es nicht, bis der Akku wieder gut gefüllt ist.

Bemerkenswert fanden wir nämlich, wie effektiv und oft der Yaris Cross den Akku im stets geladenen Zustand halten kann. Das Hybridsystem arbeitet hierbei ausgefeilt und absolut effizient. Auch waren wir immer wieder zwischendurch mit automatisch abgeschaltetem Verbrenner unterwegs – ein Fakt, der sich selbstredend auf den Verbrauch auswirkte. Dazu kommen wir gleich.











Einzig der Wechsel vom Rekuperieren zum echten Bremsvorgang war wiederholt spürbar und überraschend stark. Daran gewöhnt man sich aber nach kurzer Zeit recht schnell.











Das Fahrwerk besitzt ein ziemlich straffes Setup, wodurch der Toyota zwar auch zügig gefahrene Kurven liebt, kurze Stöße wie schlecht eingesetzte Kanaldeckel aber entsprechend harsch überpoltert. Die 116 PS genügen, um das kleine SUV adäquat in Bewegung zu halten. Sportlich ambitionierte Wunder sollte man aber nicht erwarten; von null auf Tempo 100 braucht die Fuhre über elf Sekunden und bei 170 km/h ist Schluss.











Beim Thema Verbrauch erhielt der Vollhybrid dafür sehr gute Noten. Im Drittelmix benötigte der Yaris Cross lediglich 4,9 Liter auf 100 Kilometer Fahrstrecke. Noch einen drauflegen konnte das Klein-SUV auf der Sparrunde – hier genügten ihm sogar nur exakt drei Liter auf 100 Kilometern. Was ihm gar nicht gefällt, ist jedwede Bleifußorgie, die er neben lautem Verbrennergetöse auch mit einem herzhaften Verbrauch von maximal 11,3 Litern quittierte.







Ausstattung, Komfort, Technik im Toyota Yaris Cross

Die Top-Ausstattung „Adventure“ des getesteten Toyota Yaris Cross fiel opulenter aus als erwartet. Doch es gibt immer noch Dinge, die man hinzubuchen kann. Dazu zählt ein Safety Plus Paket für 1.400 Euro, welches wir wärmstens empfehlen.











Zu diesem gehören nämlich sehr gute LED-Scheinwerfer, die sogar über eine Matrix-Funktion verfügen. Diese Ausblendfuktion funktionierte während des Tests fehlerfrei, sicher nicht ganz so fein und schnell wie in den oberen Fahrzeugklassen, aber dennoch ist es ein immenser Sicherheitsgewinn und obendrein ein echter Komfortzuwachs.











Ein vollwertiges Head-up Display mit vielen Anzeigeoptionen, ein Parkassistent mit Notbremsfunktion, Parksensoren für die Fahrzeugfront und ein im Test durchgehend zuverlässig arbeitender Totwinkelwarner gehören auch zu diesem Paket.

Der Abstandstempomat ist dafür serienmäßig dabei und überzeugte im Einsatz mit sanften Manövern und zuverlässiger Abstandshaltung vom Vordermann. Das Navigationssystem bietet die Möglichkeit, interaktiv Störungen zu melden und so die Routenführung aller zu verbessern.











Ebenfalls ein großes Komfort-Plus: die elektrische Heckklappe, die auch via Fußwedler bedient werden kann. Im Praxistest funktionierte dies lückenlos einwandfrei. Noch mehr Komfort gefällig? Die Sitzheizung wäre hier zu benennen, die homogen und schnell für wohlige Wärme sorgt. Auch das Lenkrad wird flächendeckend und schnell beheizt.











Nicht minder komfortabel ist die hier kabellose Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto. Nebenbei ist der DAB-Empfang gut und das JBL Soundsystem macht einen guten Job, sofern man nicht auf lautes Hören steht.











Denn tut man dies, stellen sich bei längerem Hören auch kleine Schwachstellen heraus. So muss es beispielsweise bei vielen Tieftonpassagen ab einer bestimmten Lautstärke passen, was auch für den Hochtonbereich gilt. Wer jedoch seine Musik im Auto in moderaten Lautstärken hört und sich über eine klare Trennung zwischen Höhen und Mitten freut, ist mit diesem ansonsten durchaus natürlich und auch dynamisch klingenden System gut bedient.







Varianten und Preise des Toyota Yaris Cross

Den hübschen kleinen SUV gibt’s derzeit in sechs Varianten:

Basis – Die Grundausstattung umfasst eine Klimaautomatik, einen Lichtsensor, elektrische Fensterheber vorne, eine Verkehrszeichenerkennung, Pre-Collisions-Assistent, der Abstandstempomat und vieles mehr zum Einstiegspreis von 23.290 Euro .

– Die Grundausstattung umfasst eine Klimaautomatik, einen Lichtsensor, elektrische Fensterheber vorne, eine Verkehrszeichenerkennung, Pre-Collisions-Assistent, der Abstandstempomat und vieles mehr zum Einstiegspreis von . Comfort – Ab 25.490 Euro zählen zusätzlich noch 16-Zoll-Räder, ein Regensensor, eine Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber hinten, LED-Nebelleuchten, das Multimediasystem Touch mit vier Lautsprechern und noch einiges mehr zur Serienausstattung.

– Ab zählen zusätzlich noch 16-Zoll-Räder, ein Regensensor, eine Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber hinten, LED-Nebelleuchten, das Multimediasystem Touch mit vier Lautsprechern und noch einiges mehr zur Serienausstattung. Business Edition – Diese startet bei 25.740 Euro und neben dem Smart Connect Paket gehören vordere Sitzheizungen und sechs Lautsprecher unter anderem zum Ausstattungsplus.

– Diese startet bei und neben dem Smart Connect Paket gehören vordere Sitzheizungen und sechs Lautsprecher unter anderem zum Ausstattungsplus. Team Deutschland – Die nächste Stufe kostet mindestens 26.990 Euro und umfasst on top 17-Zoll-Räder, LED-Scheinwerfer und das 8-Zoll-Multimedia-Display, um nur einiges zu benennen.

– Die nächste Stufe kostet mindestens und umfasst on top 17-Zoll-Räder, LED-Scheinwerfer und das 8-Zoll-Multimedia-Display, um nur einiges zu benennen. Elegant – Noch einen drauf legt man ab 30.590 Euro mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, WLAN, Smartphone-Integration und dem Winterpaket.

– Noch einen drauf legt man ab mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, WLAN, Smartphone-Integration und dem Winterpaket. Adventure – Das Flaggschiff wechselt ab 31.350 Euro den Besitzer um verfügt ab Werk zusätzlich über ein 9-Zoll-Bildschirm, die kabellose Smartphone-Integration, 18-Zoll-Räder, Unterfahrschutz vorn und hinten, Sportsitze, Lenkradheizung, Frontscheibenheizung und vieles mehr.











Als Antrieb dient ausschließlich das hier getestete Vollhybridsystem. Allrad gibt es in den höheren Ausstattungen optional je nach Ausstattung für mindestens 1.700 und maximal 3.000 Euro Aufpreis.







Fazit – Wettbewerbsfähiges, smartes Crossover-SUV

Der Toyota Yaris Cross ist optisch ein frisch und fesch wirkender Crossover, der in seinen Grundzügen verspielt ist und auch vor der langen Strecke keinen Halt machen muss. Der Dreizylinder wirkt bei dynamischer Fahrweise zu unkultiviert und das straffe Fahrwerk muss man mögen. Dafür überzeugt das Hybridsystem einmal mehr – dass Toyota hier eine Vorreiterrolle einnimmt, ist klar ersichtliich.











In Summe ist der Yaris Cross ein typischer Toyota mit tadelloser Verarbeitung, einem robust wirkenden Innenraum und – das ist wohl das wichtigste – er ist extrem sparsam. Im Segment der City-SUVs ist er mit seinem Hybridantrieb als Vollhybrid dank Honda Jazz Crossstar oder Nissan Juke in guter Gesellschaft. Andere setzen hier eher auf Mildhybrid oder Plug-in Hybrid. Das dürfte ihn nicht nur für diese Klientel besonders interessant machen.

Unser Tipp: Auf das halbherzige Allradsystem verzichten und dieses Geld lieber ins Advanced Safety Paket und das Panoramadach investieren.











Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro und Contra

Pro: effizientes Hybridsystem

sehr geringer Verbrauch

vielseitige Ausstattung Contra: unter Last zu lauter Motor

ziemlich straffe Federung

nur eine Motorisierung im Angebot

Technische Daten: Toyota Yaris Cross 1.5-I-VVT-IE-Hybrid Adventure Farbe: Mystic Schwarz mica/Warm Gold Metallic

Fahrzeugklasse: Kleinwagen/Klein-SUV

Länge x Breite x Höhe (m): 4,18 x 1,77 x 1,60

Radstand (mm): 2.560

Antrieb: Dreizylinder Ottomotor ohne Turbo mit OPF plus 2 E-Motoren

Hybridart: Vollhybrid

Systemleistung: 85 kW (116 PS)

max. Drehmoment Verbrenner/E-Motor (Nm): 120/141

Hubraum: 1.490 ccm

Getriebe: e-CVT stufenlose Automatik

Antriebsart: e-Allrad (Hinterachse mit 5-PS-E-Motor)

Hybrid-Akku: Lithium-Ionen 1 kWh

elektrische Reichweite Herstellerangabe/gemessen (km): 5/3,1

Durchschnittsverbrauch (WLTP): 4,4 l/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 4,9 l/100 km

CO2-Emissionen (Werksangabe): 101 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 50 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (sec): 11,2

Wendekreis (m): k.A.

max. Bodenfreiheit (mm): 170

Kofferraumvolumen (l): 397 bis 1.097

Leergewicht (kg): 1.170

Zuladung (kg): 605

Anhängelast ungebremst/gebremst (kg): 550/750

max. Stützlast (kg): 75

max. Dachlast (kg): 60

Tankinhalt (l): 36

Kraftstoffart: Benzin E5/E10 mind. 95 Oktan

Neupreis des Testwagens: 35.790 Euro (Basispreis: 23.290 Euro)

