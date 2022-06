PEUGEOT e-Rifter VANDERER – Das Ausflugsmobil

Der neue PEUGEOT e-Rifter VANDERER verbindet die Vorteile eines Fahrzeuges für den Alltag mit denen eines Campervans für das Outdoor-Abenteuer.

Der Urban Camper ist aus der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen PEUGEOT und VANDERER, den Spezialisten für Campervan Lösungen aus dem Allgäu entstanden.

Die Basis des alltagstauglichen und multifunktionalen Fahrzeugs bildet der PEUGEOT e-Rifter L2.

Das Exklusivmodell PEUGEOT e-Rifter VANDERER bietet verschiedene Pakete für die individuellen Anforderungen an Farbe, Funktionen sowie Zubehör für innen und außen. Damit bietet der moderne Camper beste Voraussetzungen für Fahrten und Erledigungen in der Stadt als auch für Camping-Ausflüge mit der Familie.

Basisfahrzeug: PEUGEOT e-Rifter

Das Basisfahrzeug für den modernen Urban Camper ist der PEUGEOT e-Rifter in der Ausführung L2 mit 5 Sitzen. Optional kann auch die Ausführung L2 mit 7 Sitzen gewählt werden. In der umgebauten Version PEUGEOT e-Rifter Vanderer finden 5 Menschen Platz. Die komfortable Serienausstattung im PEUGEOT e-Rifter VANDERER wird mit der Ausstattung von VANDERER inklusive eines Aufstelldaches inkl. Komfortbett kombiniert.

Der PEUGEOT e-Rifter zeichnet sich durch sein markantes Design aus, etwa durch die moderne und robuste Frontpartie mit dem hohen vertikal ausgerichteten Kühlergrill. Mittig ziert den Kühlergrill das Löwenemblem von PEUGEOT. Schmale LED-Scheinwerfer mit katzenartigem Blick schaffen bei Tag und bei Nacht beste Sichtverhältnisse. Die L2 Version des PEUGEOT e-Rifter ist 4,75 lang und 1,88 Meter hoch. Der Radstand hat einen Abstand von 2,98 Metern.

Komfortable Ausstattung des PEUGEOT e-Rifter VANDERER

Der neue PEUGEOT e-Rifter VANDERER ist modern, multifunktional und umfangreich ausgestattet. Mit unterschiedlichen wählbaren Optionen wie dem entnehmbaren Möbelmodul „Interior Living“ oder dem „Cool&Freeze-Paket“ können Kundinnen und Kunden ihr Modell nach individuellen Ansprüchen gestalten.











Die ausziehbare Küchenecke mit viel Stauraum bietet mit Gas und Induktion gleich zwei Möglichkeiten zum Kochen. Die höhenverstellbare Küchenzeile mit viel Stauraum bietet mit Gas und Induktion gleich zwei Möglichkeiten zum Kochen. Ergänzt wird die Küchenecke durch ein Spül- und Waschbecken mit fließendem Wasser (Volumen 12 Liter Frisch- und Abwasser).











Der e-Rifter VANDERER verfügt zudem über eine 16 Liter Kompressor-Kühl- und Gefrierkombination zwischen den Fahrersitzen.

Das multifunktionale Design und die verschiedenen Anwendungen können an die Anforderungen der Reisenden angepasst werden. Während tagsüber die Outdoor-Küchenzeile, Essecke und Couchtisch genutzt werden, sorgt die abgesenkte Küchenzeile nachts für eine breitere Liegefläche. Neben der Schlaffläche im Innenraum finden zwei weitere Schlafgelegenheiten im Aufstelldach des Campers Platz.











Die Front des Schlafdaches lässt sich weitläufig öffnen und bietet einen Panorama-Ausblick. Auf Wunsch wird auf der Beifahrerseite die Markise Fiamma F35 Deep Black montiert. Sie bietet Reisenden somit unkompliziert die Möglichkeit, einen schattigen Außenbereich zu schaffen.

Das handgefertigte und multifunktionale Möbelsystem VANDERER und das exklusiv entwickelte Aufstelldach ermöglichen es, viel Gepäck auf kleinem Raum unterzubringen.

Das gesamte Möbelmodul kann von zwei Personen und ohne Werkzeug entnommen werden. Wird im Alltag mehr Stauraum oder die Sitzplätze für 7 Personen benötigt, kann der Möbelbau eingelagert werden.

Sorgfältig verarbeiteter Innenraum mit modernem PEUGEOT i-Cockpit

Das Innendesign des PEUGEOT e-Rifter zeichnet sich durch puristische Linien, Technologien und eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Das PEUGEOT i-Cockpit schafft dank sportlichem Lenkrad, 8-Zoll-Touchscreen (20,3 cm) mit modernsten Technologien und Kombiinstrument auf Augenhöhe hohen Komfort und intuitive Bedienbarkeit. Über die neuen Funktionen des PEUGEOT i-Cockpit werden alle Information bereitgestellt, die für die Nutzung eines elektrifizierten Modells nötig sind. Das serienmäßige analoge Kombiinstrument verfügt über die Leistungsanzeige, die Verbrauchsanzeige für Temperaturkomfort, die Anzeige für den Ladestand der Batterie sowie eine Farbmatrix zur Visualisierung der Informationen.











Über den 8-Zoll-Farbtouchscreen (20,3 cm), ab der Version Allure Pack serienmäßig erhältlich, lassen sich zahlreiche Funktionen steuern. So etwa die optionale 3D-Navigation samt Sprachsteuerung. Sie bietet mit TomTom Traffic von der Verkehrsbelastung abhängige Alternativrouten in Echtzeit an sowie zahlreiche zusätzliche Informationen zu Parkplätzen, Tankstellen und lokalen Wetterverhältnissen.

Dank der Anwendung Mirror Screen können ausgewählte Funktionen und Apps des Smartphones auf dem Touchscreen genutzt werden (in Verbindung mit Audioanlage RCC und Navigation). Die Funktion ist mit Mirror Link, Apple Carplay und Android Auto kompatibel. Des Weiteren finden sich in der Mittelkonsole einen USB-Anschluss, ein AUX-Anschluss, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

Modernste Fahrerassistenzsysteme im PEUGEOT e-Rifter VANDERER

Der e-Rifter VANDERER erfüllt mit einer Vielzahl von technologischen Ausstattungen alle Anforderungen des Alltags. Je nach Ausstattungspaket wird Folgendes serienmäßig oder optional angeboten:

Parkassistent,

Einparkhilfe zusätzlich vorne akustisch (hinten Serie),

Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht zeigt auf dem Touchscreen das Bild der unmittelbaren Fahrzeugumgebung. Die Sicht erfolgt aus der Vogelperspektive,

Keyless System (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem),

Notbremsfunktion Active Safety Brake und Kollisionswarnung,

Sitzheizung für die vorderen Sitze.

Batterie und Lademöglichkeiten

Der PEUGEOT e-Rifter VANDERER ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh erhältlich. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 274 Kilometern (kombiniert, L2, 5-Sitzer), je nach Version, Fahrprofil und unter dem in der Zulassung befindlichen WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures)1. Die thermische Steuerung ermöglicht der Batterie ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine höhere Lebensdauer.

Ein Bordladegerät ist serienmäßig auf allen Ausstattungsniveaus verfügbar: der 11-kW-On-Board-Charger. Durch die Ladesteckdose, die sich am hinteren linken Kotflügel befindet, kann das Fahrzeug auf verschiedene Arten geladen werden: über eine Haushaltssteckdose, eine verstärkte Steckdose oder mit einer Wall Box und sogar an einer Schnellladestation.

Die Lademodi der 50 kWh Batterie sind flexibel und an jede Alltagssituation angepasst. Es sind mehrere Arten des Ladens möglich: zu Hause, am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Ladestationen.

Die Lademöglichkeiten des PEUGEOT e-Rifter VANDERER im Überblick:

mit einer Haushaltssteckdose (8A), für eine volle Ladung in ca. 31 Stunden und 10 Minuten,

mit einer verstärkten Steckdose (16A), für eine Vollladung in 13 Stunden und 55 Minuten,

mit einer 11 kW starken Wall Box: volle Ladung in ca. 5 Stunden und 5 Minuten mit dem 3-phasigen (11 kW) On-Board-Charger,

an einer Schnellladestation (100 kW): Die thermische Kontrolle der Batterie ermöglicht den Einsatz von 100 kW-Ladestationen und das Erreichen von 80 Prozent der Ladung in ca. 30 Minuten.

NewCarz meint dazu:

Auf geht’s zum Camping, zum Städtetrip oder zum spontanen Road Trip – Mit dem e-Rifter VANDERER stehen alle Möglichkeiten offen. Dabei bleibt man jederzeit mobil sowie lokal emissionsfrei. Keine Fahrverbote muss man also fürchten und dank umfangreicher Ausstattung bietet das Fahrzeug eine angenehme Unabhängigkeit.

Text: NewCarz/Peugeot – Bilder: Peugeot