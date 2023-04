VW ID.7 – Weltpremiere des vollelektrischen Flaggschiffs

Soeben läuft die Weltpremiere des neuen VW ID.7 in Berlin – NewCarz ist live vor Ort.

Das neue ID. Topmodell: Der neue VW ID.7 soll als elektrische Reiselimousine ab Herbst 2023 zuerst in Europa und China starten. Nordamerika soll 2024 folgen.













Das Wichtigste zum VW ID.7 im Überblick:

Für die Langstrecke: ID.7 Pro S mit 86-kWh-Batterie (netto) soll nach erster interner Prognose Reichweiten von bis zu ca. 700 km ermöglichen

Neuer Effizienzantrieb erhöht Reichweite: ID.7 Pro mit 77-kWh-Batterie (netto) soll nach erster interner Prognose bis zu ca. 615 km erreichen

Neue Generation des VW-Cockpits: ID.7 wird als erster Volkswagen mit serienmäßigem Augmented-Reality-Head-up-Display debütieren

Hoher Reisekomfort: Neue Sitze mit Klimatisierung und Massagefunktion und neue Klimatisierung mit interaktiven, intelligenten Luftausströmern

Made in Germany: Volkswagen plant, den neuen ID.7 für Europa und Nordamerika im deutschen E-Mobilitätswerk Emden zu fertigen







VW ID.7 – Die elektrische Limousine

Bis 2030 werden in Europa voraussichtlich bereits rund 80 Prozent der ausgelieferten Volkswagen vollelektrisch sein. Jetzt folgt ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg: der neue ID.7. Eine elektrische Limousine. Mit ihr wird Volkswagen dank großer Reichweiten die Langstrecke elektrisieren. Fast fünf Meter lang und aerodynamisch designt.











An Bord: eine neue Antriebsgeneration. Ebenfalls neu: die mit 86 kWh (netto) größte Volkswagen Batterie. Erste WLTP-Reichweitenprognose: bis zu ca. 700 Kilometer. Lange Reisen verkürzt der ID.7 im Innenraum mit sehr viel Platz und einem intuitiv bedienbaren, klugen und schnellen Infotainmentsystem der nächsten Generation. Den Fahrer erwartet zudem eine neue Cockpit-Philosophie: Als weltweit erster Volkswagen wird der ID.7 mit einem serienmäßigen Augmented-Reality-Head- up-Display starten. Das verändert die Architektur des Cockpits, da die klassischen Instrumente nahezu überflüssig werden. Der ID.7 wird so zum mobilen Lebensraum einer neuen Zeit.

Das ist der neue VW ID.7

Progressiv gestylter Raum zum Reisen

Der ID.7 ist ein großer elektrischer Volkswagen für die Langstrecke und das leise Gleiten durch die City. Das aerodynamische Design der Schräghecklimousine setzt auf fließende, kraftvolle und klare Linien. Beispiel Frontpartie: Sie ist weitgehend geschlossen. Das Design prägen hier besonders die skulpturale Haube und die LED-Scheinwerfer mit ihrer jeweils oben im Gehäuse integrierten, schmalen LED-Leiste für das Tagfahrlicht und die Blinker.













Beispiel Silhouette

Stilprägend für das langgestreckte Design ist in der Seitenpartie die Feature Line unterhalb der langen Fensterbrüstung mit ihrem scharfen Undercut. Sie verleiht der Silhouette eine kraftvolle, positive Spannung. Beispiel Heckpartie: Hier betonen horizontale Linien die Breite. Die dominanteste dieser Linien ist eine LED-Querspange, die nach außen bis in die umlaufenden LED-Rückleuchten hineinreicht.















Niedriger cw-Wert erhöht die Reichweite

Eine ausgefeilte Aerodynamik mit einem cw- Wert von ungefähr 0,23 (ausstattungsabhängig) leistet dem Wind nur wenig Widerstand – die Grundvoraussetzung für einen niedrigen Energieverbrauch und große Reichweiten. Der neue ID.7 ist 4.961 mm lang. Insbesondere sein großer Radstand von 2.966 mm sorgt für viel Platz im Innenraum. Der ist bis in die kleinsten Details praktisch durchdacht.











Über den Passagieren gibt es auf Wunsch das neue Panoramadach „Smart Glas“, dessen Glasschichten elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden. So wie viele weitere Funktionen im ID.7, kann auch die Bedienung des Daches per natürlichem Sprachbefehl erfolgen. Neu entwickelt wurden auch die Vordersitze: Sie bieten optional erstmals in einem Volkswagen eine adaptive Sitz- Climatronic. Eine aufwendige, neue Massagefunktion macht zudem die Lang- zur Kurzstrecke.















Cockpit mit serienmäßigem AR-Reality-Head-up-Display

Eine neue Welt der Informationen erwartet den Fahrer: Die klassischen Instrumente wurden im ID.7 auf das Notwendigste reduziert. Stattdessen übernimmt das Augmented-Reality-Head-up- Display die Informationshoheit und projiziert Details wie die Geschwindigkeit in den Nahbereich vor den Fahrer und interaktive Hinweise wie Abbiegepfeile virtuell in die reale Welt weit vor den ID.7. Der Fahrerblick bleibt so auf der Straße.







Komfortable Assistenzsysteme

Assistenzsysteme wie der „Travel Assist“ mit Schwarmdaten7 übernehmen im ID.7 bei Bedarf auf der Schnellstraße ab 90 km/h die Quer- und Längsführung. Auf Wunsch unterstützt der ID.7 per „Travel Assist“ auch den assistierten Spurwechsel auf der Autobahn. Der Fahrer überwacht das alles, wird aber spürbar entlastet. Auch beim Parken: Das kann der elektrische Volkswagen auf verschiedene Arten selbständig erledigen. Eine davon: das Parken mit Memory- Funktion6 über eine Distanz von bis zu 50 Metern. Der Fahrer sitzt dabei im ID.7 oder überwacht den Parkvorgang per Smartphone-App.







Neuer Effizienzantrieb

Der in den zwei Ausstattungs- und Antriebsversionen „Pro“ und „Pro S“ startende ID.7 ist das erste MEB-Modell mit einem von Volkswagen neu entwickelten Antrieb. Das System besteht im Wesentlichen aus der E-Maschine (Permanentmagnet-Synchronmaschine), dem 2-stufigen 1-Gang-Getriebe und dem Pulswechselrichter (Leistungs- und Steuerelektronik).











Details wie ein Rotor mit stärkeren und thermisch noch höher belastbaren Permanent-Magneten, ein weiterentwickelter Stator mit größerer effektiver Windungszahl bei maximalem Drahtquerschnitt sowie ein Wasserkühlmantel für die Statoraußenseite und eine neue, kombinierte Öl- und Wasserkühlung für eine ebenfalls höhere thermische Stabilität wirken sich positiv auf die Leistung und Effizienz der E-Maschine aus. Ein neuer Pulswechselrichter sichert die thermische Stabilität ab.







Batterien mit 77 kWh und 86 kWh (jeweils netto)

Zwei Batterie-Versionen wird es geben: der ID.7 Pro erhält eine 77-kWh-Batterie (brutto: 82 kW). DC-Ladeleistung: 170 kW. Im später einsetzenden ID.7 Pro S kommt die neuste Volkswagen Batterie mit einem Energiegehalt von 86 kWh (brutto: 91 kWh) zum Einsatz. Die DC- Ladeleistung hier: 200 kW. Ein neues Thermomanagement sorgt dafür, die Batterie vor dem Ladestopp vorzukonditionieren. Diese Vorkonditionierung startet bei aktiver Zielführung auf dem Weg zu jeder Ladesäule automatisch.











Zwischen zwei Ladestopps werden, so die ersten internen Prognosen, mit dem ID.7 Pro bis zu ca. 615 Kilometer und im Fall des ID.7 Pro S bis zu ca. 700 Kilometer liegen.







VW ID.7: Made in Germany

Im zweiten Halbjahr beginnt im deutschen Volkswagen Werk Emden die Serienproduktion des ID.7 für Europa und Nordamerika. Im Herbst soll das neue ID. Topmodell in Europa auf den Markt kommen; der Vorverkaufsstart ist für den Sommer geplant. Ebenfalls noch 2023 soll der Start in China erfolgen. 2024 soll sich dann die Markteinführung in Nordamerika anschließen.







NewCarz meint dazu:

Fast fünf Meter lang, technologisch mit modernster Assistenz und Ausstattung bis unters Dach bestückt, mit jeder Menge Platz für Insassen und Gepäck sowie einer Reichweite von bis zu rund 700 Kilometern. Volkswagen bringt die Elektromobilität mit dem neuen VW ID.7 quasi als vollelektrische Reinkarnation des VW Passat auf die Langstrecke. Die optische Erscheinung ist beeindruckend, vor allem die Seitenperspektive und das mondäne Heck. Bei der Front hätte vielleicht ein bisschen mehr Mut gutgetan, denn diese erinnert aus unserer Sicht ein wenig an die kleineren Geschwister ID.3 und ID.4. Dafür zeigt der Innenraum des ID.7 viel Eigenständigkeit und vermittelt eine beeindruckende Wohlfühlatmosphäre auf allen Plätzen. Das Raumgefühl ist in echt noch viel ausgeprägter als auf den Bildern – Ehrenwort! Die konkreten Leistungsdaten und Preise wie auch ein erster Test folgen alsbald.

Text: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen