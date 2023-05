DS 4 BlueHDi 130 – Französischer Leichtöl-Charmeur

Der DS 4 BlueHDi 130 stellt mit seinem klassischen Dieselantrieb eine in dieser Klasse selten gewordene Alternative zu den anderen Benzinern und vor allem einem Plug-in Hybriden dar.

Inwieweit er sich gegenüber diesem als E-Tense 225 bekannten Antrieb behaupten kann, klärt dieser Fahrbericht.

Zu diesem Zweck fuhren wir den DS 4 BlueHDi 130 als Rivoli-Ausführung in der introvertierten Farbgebung Kristall Grau.













Exterieur und Interieur – Stringent beibehaltener Chic

Wie bereits beim getesteten E-Tense 225 besitzt der DS 4 auch als Diesel die vollumfassende Ausprägung an Extravaganz, die dem Franzosen sein unverwechselbares Design verleihen. Eine gelungene Mixtur aus SUV, Kombi und Coupé bilden hier das obligatorische Schema F für einen waschechten Crossover.











Viele Kanten und Knicke geben sich die Ehre, verlaufen ineinander oder begleiten sich, um den Staffelstab dieser Designsprache immer wieder an andere derartigen Verläufe weiterzugeben. Ausgestellte Radhäuser, eine mondäne Front plus einem Heck mit viel Coupé-Allüren wirken insgesamt sympathisch und verströmen Lifestyle in großzügiger Dosis.











Nicht anders zeigt sich der Innenraum mit seinem geometrischen Feuerwerk aus Trapezen, Rauten und Linien. Zur Symphonie wird das Ganze durch den tadellos verarbeiteten Materialmix, wodurch die Wertigkeit des Interieurs einen hohen Level erreicht. Den Bonuspunkt für Nachhaltigkeit gibt’s obendrein durch die Verwendung von recycelten Materialien für nicht weniger als 50 Bauteile im Innenraum sowie durch eine Wiederverwertbarkeit von 95 Prozent aller im Interieur eingesetzten Materialien.











Bei allem Lifestyle-Flair bleibt allerdings vereinzelt die Ergonomie auf der Strecke. So muss sich der geneigte Fahrer den linken Arm etwas verbiegen, um die Fensterheber zu bedienen oder die Insassen sich nach dem Einsteigen fragen, an welcher Stelle sie die Hand anlegen müssen, um die Türen ins Schloss zu ziehen, weil dies nicht sofort ersichtlich ist. Doch all das nimmt jeder Fan von diesem französischen Chic gerne in Kauf und erfreut sich über das enorme Abgrenzungspotenzial, welches bei unseren Redakteuren auch liebevoll „Französische Individualität“ genannt wird.







Zum Seitenanfang

Motor und Fahreigenschaften – Mit dem Joker namens Sparsamkeit

Das wichtigste Kapitel dieses Fahrberichts ist natürlich dieses hier. Den Antrieb übernimmt ein 1.5-Liter-Reihenvierzylinder Turbodieselmotor mit 131 PS sowie stattlichen 300 Newtonmetern maximales Drehmoment, welche ab 1.750 Touren vollumfänglich zur Verfügung stehen. Soweit die Theorie auf dem Papier.











Eine sanft werkelnde 8-Stufen-Automatik übersetzt die Kraft und leitet diese an die Vorderachse weiter. Doch nach 300 Newtonmetern fühlt sich die Kraftentfaltung nicht an. Eher nach reichlich der Hälfte. Wie das kommt, ist nicht zu ermitteln, doch fühlt sich der Diesel insgesamt nahezu geruhsam, um nicht zu sagen behäbig an.











Kraftausbrüche sollte man daher nicht erwarten, dafür beherrscht der DS 4 als Diesel das Cruisen ungemein, denn die Automatik verteilt die Kraft des moderat vor sich hin nagelnden Diesels im Hintergrund und das Fahrwerk stellt sich per „Active Scan Suspension“ automatisch auf die Fahrbahnbeschaffenheit ein. Dennoch ist die Abstimmung in Summe recht straff, lässt kurze Verwerfungen wie schlecht eingepasste Kanaldeckel oder unvergossene Querfugen mit Karacho bis in den Innenraum vordringen.











Elegant ist anders und mit luxuriösem Anspruch hat das nicht viel zu tun. Das liegt vielleicht auch daran, dass der DS 4 die gleiche Fahrwerksabstimmung wie im über 200 Kilogramm schwereren E-Tense 225 anwendet. Dort wirkt die Abstimmung deutlich komfortabler als hier. Trotz allem ist das Fahrverhalten insgesamt gesehen unaufgeregt und der Franzose bleibt als Diesel lange Zeit sehr neutral und somit sicher in der vorgegebenen Spur. Die Lenkung ist leichtgängig, könnte aber etwas mehr Feedback vermitteln.











Drei Fahrprogramme stehen zur Verfügung; die Spreizung zwischen Eco, Normal und Sport ist allerdings gering und ändert am gefühlten Leistungsvermögen kaum etwas.

Für den Sprint aus dem Stand bis zur 100 km/h-Marke vergehen knapp elf Sekunden – über drei Sekunden mehr als beim Hybridmodell. Auch beim Top Speed ist der E-Tense 225 dem Diesel haushoch überlegen. Ganze 30 Stundenkilometer ist der Hybrid schneller. Zumal der Diesel eine kleine Ewigkeit benötigt, bis er die versprochenen 203 km/h erreicht hat. Bergauf ist die 200 km/h-Marke allerdings nicht zu erreichen, da geht dem Diesel teilweise bereits bei Tempo 180 die Puste aus.











Und dennoch, für die Langstrecke ist der Diesel eindeutig die bessere Wahl. Einmal, weil er mit den alltäglichen Anforderungen keinerlei Probleme hat sowie den etwas größeren Kofferraum besitzt und zum anderen, weil er sehr genügsam ist und ohne Tankstopp Reichweiten zwischen 800 und deutlich über 1.000 Kilometern erlaubt.











Im Drittelmix ermittelt, ergab der Verbrauchstest 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Die Sparrunde erleuchtete uns mit einem Wert von sehr genügsamen 3,7 Litern. Permanent Vollgas ließ den Verbrauch auf rund zehn Liter steigen, was ebenso sehr wenig ist.







Zum Seitenanfang

Ausstattung, Komfort, Technik

Als „Rivoli“ ausgestattet, tendiert unser Testwagen unter den beiden „Opera“ als zweithöchste Variante. Zu dieser Ausstattung gehören serienmäßig unter anderem auch die Matrix-LED-Scheinwerfer, die im Praxistest eine leicht inhomogene Ausleuchtung, dafür aber gute Helligkeit und Reichweite zeigten. Die Matrixfunktion erfolgte schnell und weitgehend zuverlässig. Die Ausblendung erfolgt nicht zu feingranular, erfüllte aber den gewünschten Effekt in guter Weise.











Weiterhin serienmäßig an Bord dieser Ausstattung befinden sich das vollwertige Head-up Display mit seinen vielen Anzeigeparametern, ein schlüsselloses Zugangssystem, welches auch bei Annäherung die elektrisch ausfahrbaren Türgriffe ausklappt, eine Privacy-Verglasung und ein Infotainment inklusive Navigationssystem mit zuverlässiger Routenführung, die auch die jeweilige Verkehrssituation zeitnah einkalkuliert.











Diverse Assistenten wie der adaptive Tempomat sind ab Werk an Bord. Ein Pack Safety + Drive Assist 2.0 kosten 700 Euro Aufpreis und erweitern die Verkehrszeichenerkennung um eine Geschwindigkeitsvorhersage inklusive Vorschläge zur Geschwindigkeitsanpassung plus einer Querverkehrswarnung beim Rückwärtsfahren.











Für das Nachtsichtsystem „Night Vision“ plus der elektrischen Heckklappe und einer 360-Grad-Kamera verlangt DS Automobiles 3.300 Euro Aufpreis. Vor allem die „Night Vision“ bedeutet allerdings ein immenses Sicherheitsplus, wenn man oft bei Dunkelheit unterwegs ist.











Android Auto und Apple CarPlay erlauben auch ohne Kabelanschluss die schnelle Vernetzung von Mobilgeräten und eine induktive Ladestation mit zuverlässigem Aufladen von Smartphones kostet 200 Euro extra. Im Unterschied zum bereits getesteten E-Tense 225 besaß dieses Testfahrzeug keine Focal-Soundanlage sondern eine Standard-Soundanlage, die genügsamen Anforderungen gerecht werden kann.











Der klangliche Unterschied zur Focal erschließt sich akustisch sofort und wir resümieren daraus, dass der Aufpreis von 1.100 Euro für die Focal absolut gerechtfertigt ist und ein Muss für alle, die gerne und viel Musik beim Autofahren konsumieren.







Zum Seitenanfang

Die Preise für den DS 4 BlueHDi 130

Der Diesel unter den hübschen Kompakt-Crossovern startet in der Basisausstattung „Bastille“ bei 34.600 Euro – das sind 2.500 Euro mehr als der gleichstarke Benziner PureTech als Einstiegsmotorisierung aufruft.

Ab der nächsthöheren Ausstattung „Performance Line“ ist der direkte Vergleich zu den anderen Motorisierungen möglich. Als Diesel werden hierfür mindestens 38.100 Euro fällig; der Einstiegsbenziner ist wieder 2.500 Euro günstiger und der E-Tense 225 kostet mit 43.900 Euro ganze 5.800 Euro mehr.











Insgesamt stehen mittlerweile zehn Ausstattungslinien zur Verfügung. Zu den bisherigen Varianten hat sich zwischen „Cross Rivoli“ und „Opera“ eine weitere, die „Esprit de Voyage“ hinzugesellt.

In der Topausstattung „Cross Opera“ kostet der DS 4 BlueHdi 130 mindestens 51.200 Euro, besitzt hiermit allerdings im Grunde eine Vollausstattung.







Zum Seitenanfang

Fazit – Sparsamer Individualist mit Stil

Der DS 4 BlueHDi 130 verkörpert einen maßhaltenden und extrovertierten Crossover, dem die Langstrecke besonders liegt, wenn man nicht ständig von Termin zu Termin jagen muss. Seine Genügsamkeit erkauft er sich mit einer gewissen Behäbigkeit, die bei entsprechender Gelassenheit und dem Präferieren von Cruiser-Mentalitäten aber keine Rolle spielen.











Sein französisches Flair verzaubert auch hier seine Betrachter und sichert das Alleinstellungsmerkmal in dieser Fahrzeugklasse wie auch eine große Portion Individualität des geneigten Besitzers. Anders sein ist hiermit kein Thema, sparsam sein ebenfalls nicht. Auch schnell geht, wenn auch mit etwas Geduld.











Somit ist der DS 4 als Diesel vor allem für eher defensiv fahrende Vielfahrer und auch für Interessenten mit schlechter Lade-Infrastruktur die beste Wahl aus den verfügbaren Motorisierungen. Totgesagte leben länger und wiederholt zeigt hier ein Diesel, dass er zweifellos eine Daseinsberechtigung hat.











Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Zum Seitenanfang

Pro und Contra

Pro: extravagantes Design

wertiger Eindruck, sehr gute Verarbeitung

optional sogar Nachtsichtfunktion

sehr sparsamer Diesel Contra: eher moderate Leistungsentfaltung

überschaubares Platzangebot

kein Allrad erhältlich

Zum Seitenanfang

Technische Daten: DS 4 BlueHDi 130 Rivoli Farbe: Kristall Grau Metallic

Fahrzeugklasse: Kompaktklasse / SUV

Länge x Breite x Höhe (m): 4,40 x 1,83 (2,06 mit Außenspiegel) x 1,47

Radstand (mm): 2.675

Antrieb: Reihenvierzylinder Commonrail Turbodiesel mit DPF und SCR-Kat

Hybridart: –

max. Leistung: 96 kW (131 PS) bei 3.750 rpm

max. Drehmoment (Nm): 300 bei 1.750 rpm

Hubraum: 1.499

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antriebsart: Vorderachse

Durchschnittsverbrauch (WLTP): 4,9 l/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 5,8 l/100 km

CO2-Emissionen (Werksangabe): 129 g/km

Schadstoffklasse: Euro 6d-ISC-FCM

Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (sec): 10,9

Wendekreis (m): k.A.

max. Bodenfreiheit (mm): k.A.

Kofferraumvolumen (l): 430 bis 1.240

Leergewicht (kg): 1.414

Zuladung (kg): 586

Anhängelast ungebremst/gebremst (kg): 740/1.500

max. Stützlast (kg): 70

max. Dachlast (kg): 85

Tankinhalt (l): 53

AdBlue Tank (l): 15

Kraftstoffart: Diesel

Neupreis des Testwagens: 48.800 Euro (Basispreis BlueHDi 130: 34.600 Euro)

Zum Seitenanfang