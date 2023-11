Dacia – Stärkstes Wachstum aller Volumenhersteller

Dacia bleibt auf der Erfolgsspur: Mit 5.646 Einheiten im Oktober 2023 verbuchte die Marke auf dem deutschen Markt 40,2 Prozent mehr Neuzulassungen als im Vorjahresmonat.

Der rumänische Automobilhersteller weist den mit Abstand stärksten Zuwachs aller Hersteller mit einem Marktanteil von über zwei Prozent auf. Im Oktober lag dieser bei 2,6 Prozent. Umso bemerkenswerter: Dacia erreicht dieses Ergebnis mit einem Angebot von vier Modellen – deutlich weniger als die Wettbewerber.





Dacia Sandero ist Bestseller – wieder einmal

Bestseller der Marke im Oktober war erneut der Kleinwagen Sandero mit annähernd 2.500 Einheiten, gefolgt vom batterieelektrischen City-Car Spring mit etwa 1.250 Fahrzeugen. Dicht dahinter kommen der Allrounder Jogger und der SUV Duster.

Die glorreichen Drei: Pole Position in den Verkaufszahlen: Der Sandero (hier als Stepway). Platz zwei heimst sich der vollelektrische Spring ein. Platz drei erhält das Multitalent Jogger.

Auch über den Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 wuchs die Marke schneller als alle anderen Marken ab zwei Prozent Marktanteil: Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr legten die Neuzulassungen um 26,4 Prozent auf 57.209 Fahrzeuge zu. Dies entspricht einem Marktanteil von 2,4 Prozent.

Diese Zahlen basieren auf KBA-Daten und internen Datenerhebungen (Oktober 2023).

NewCarz meint dazu:

Also Hand aufs Herz, wer findet diesen Zuwachs verwunderlich? Dacia hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, erschaffen als pragmatische Kampfpreismarke, entwickelt zum vollwertigen Mitglied in allen Segmenten, in denen die Marke präsent ist. Das wichtigste hat diese Automobilmarke sich bis dato erhalten: das beste Preis-Leistungsverhältnis. Dafür wurde die Vielfalt größer und mittlerweile sollten längst nicht nur Pragmatiker und Sparfüchse die Liaison mit einem Dacia suchen, sondern durchaus auch Individualisten und Freunde von cleverer Praktikabilität. Selbst Komfort ist längst kein Fremdwort mehr bei der rumänischen Automarke. Dacia hat einen Lauf, das steht fest.

