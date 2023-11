Der neue Skoda Superb – Weltpremiere des Passat-Pendant

Škoda Auto hat am 2. November in Dolní Břežany die Superb Premiere der vierten Generation des Skoda Superb gefeiert.

Mehr als 250 internationale Medienvertreter waren zu Gast, als Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Martin Jahn und Johannes Neft sowie Škoda Leiter Design Oliver Stefani die Neuauflage des Verbrennerflaggschiffs der Marke präsentierte.





Skoda Superb geht in vierte Generation

Die vierte Generation des Skoda Superb setzt auf die Stärken ihres Vorgängers und bietet ein verfeinertes Design, mehr Platz und Komfort sowie modernste Technologien. Kunden können wieder zwischen Kombi und Limousine wählen. Die neue Angebotsstruktur umfasst sieben Design Selections mit einer breiten Auswahl an nachhaltigen Lösungen wie zum Beispiel Stoffen aus 100 Prozent recycelten Materialien. Innovative Škoda Smart Dials (digitale Drehregler) und das neue Interieurkonzept mit 13 Zoll großem, freistehenden Infotainmentdisplay bieten noch mehr Benutzerfreundlichkeit.

Neu designt und neue Technik – Die Matrix-LED-Scheinwerfer hinter Klarglas fallen sehr flach aus. Sehr erfreulich – Auch in der neuen Generation gibt es im Superb viele physische Bedienelemente. Der Zentralbildschirm hat im Superb deutlich an Größe hinzugewonnen. Die Platzverhältnisse bleiben in dieser Klasse auf Höchstniveau. Der Kofferraum setzt mit maximal 1.920 Liter wieder einmal einen Bestwert.

Das Interieur wirkt aufgeräumt und geräumig. Die Antriebsstränge hat Škoda einmal mehr optimiert und noch effizienter gemacht. Zur Wahl stehen drei Benziner mit Leistungen von 110 kW (150 PS) bis 195 kW (265 PS) und zwei Diesel mit 110 kW (150 PS) beziehungsweise 142 kW (193 PS). Zusätzlich ergänzt ein neuer Plug-in-Hybridantrieb exklusiv für den Kombi das Angebot. Unter den Benzinern steht die komplett neue Mild- Hybridvariante erstmals im Superb zur Wahl. Innovative Assistenzsysteme wie der Abbiege- und Kreuzungsassistent feiern ihr Debüt im Superb.

Als iV soll der Superb über 100 Kilometer rein elektrisch fahren können.

Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, sagt: „Seit über 20 Jahren führt der Superb das Verbrennerportfolio von Škoda an. Das wird er auch in vierter Generation fortsetzen. Sie bietet ein verfeinertes, skulpturales Design, herausragendes Platzangebot und hochmoderne Technologien. Weiter optimierte Antriebsstränge und eine verbesserte Aerodynamik erzielen eine noch größere Effizienz. Den Plug-in-Hybrid haben wir rundum erneuert, er bietet nun mehr als 100 Kilometer elektrische Reichweite. Das komplett neue Interieur ist noch ergonomischer und zeichnet sich durch einen beispielhaften Anteil an nachhaltigen Materialien aus. Zu guter Letzt bieten wir den Superb wieder als Limousine und Kombi an und richten uns damit nach den Wünschen der Kunden.“





NewCarz meint dazu:

Skoda setzt da an, wo andere mittlerweile passen und streckt sich mit dem neuen Skoda Superb entgegen dem Elektro-Trend. Nicht gänzlich, so viel macht der Superb als iV genannter Plug-in Hybrid klar. Doch selbst hier setzt der Tscheche offensichtlich neue Maßstäbe, indem er eine elektrische Reichweite von über 100 Kilometern kommuniziert. Neben diesem PHEV rollt der Superb auch als Benziner und Diesel vom Band. Abmessungstechnisch wurde der Superb länger und höher und – das ist ungewöhnlich – etwas schmaler als sein Vorgänger. Das ist optisch aber nicht ersichtlich. Die verringerten Kanten und Falze im Karosseriekleid dagegen schon, was den Tschechen etwas mondäner erscheinen lässt. Viele neue Assistenten, als Novum ein HUD und neues Matrix-LED-Lichts sind ebenso Highlights der vierten Generation. Doch die größte Sensation ist der Preis: Der Combi startet bei gut 38.000 Euro und ist damit über 4.000 Euro günstiger als der Einstiegs-Superb der vorherigen Generation. Auch die Konkurrenz lässt er mit diesem Kampfpreis alt aussehen. Wir sind auf einen ersten Test sehr gespannt.

Text: NewCarz/Skoda – Fotos: Skoda