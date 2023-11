VW Crafter – Das Multitalent neu aufgelegt

Der VW Crafter zählt zu den modernsten Nutzfahrzeugen in seinem Segment. Allein bis Ende letzten Jahres wurden mehr als 354.000 Exemplare der aktuellen Generation verkauft.

Ganz gleich ob als Kastenwagen, Pritsche, Fahrgestell, Reisemobil Grand California oder als Basis für Aufbauhersteller – der Crafter überzeugt.





VW Crafter – in jeder Hinsicht neu definiert

Jetzt stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge erste Fakten zu einem weitreichenden technischen Update des Crafter vor. Die Soft- und Hardware wird auf ein neues Level gehoben. Vor allem die Cockpit-Landschaft wurde komplett neu gestaltet. Der Crafter erhält dabei die neueste Generation der Infotainmentsysteme. Ebenfalls neu: das „Digital Cockpit“, das Multifunktionslenkrad, eine elektronische Parkbremse und zahlreiche Assistenzsysteme. Der Vorverkauf des neuen Crafter startet im April 2024.





Statements

Karsten Franz, Leiter der Technischen Entwicklung von Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Wir haben die Elektronik-Architektur des Crafter auf den neuesten Stand gebracht, um die Infotainment-, Assistenz- und Komfortsysteme der nächsten Generation in das Erfolgsmodell zu integrieren. Der Crafter bleibt damit die fortschrittlichste Nutzfahrzeugbaureihe seiner Klasse.“

Chefdesigner Albert Kirzinger ergänzt: „Der Crafter zeichnet sich durch eine zeitlose, wertige und klare Gestaltung aus. Er setzt jedoch auch von Anfang an den Maßstab bei der Nutzung. Wir haben uns deswegen bewusst auf die Neugestaltung des Interieurs fokussiert. Ergebnis ist eine intuitiv state-of-the-art bedienbare Cockpit-Landschaft der Neuzeit, die dem Fahrer seinen Arbeitsalltag erleichtert.“





Neues Infotainment im VW Crafter

Das prägende Interieur-Detail des 2024er Crafter ist ein nun 10,3 und optional 12,9 Zoll großes Infotainmentdisplay auf der neuesten Basis des „Modularen Infotainmentbaukastens“ (MIB). Es wurde optisch freistehend angeordnet. Das VW-System kennzeichnet eine neu entwickelte grafische Oberfläche und eine selbsterklärende Menüführung, wie sie im Sommer diesen Jahres erstmals für den neuen ID. Buzz mit langem Radstand vorgestellt wurde. Gegliedert ist das Display in zwei permanent sichtbare Touch-Leisten und den Home-Screen.

Die neuste Generation des Crafters hat die umfassende Digitalisierung vollumfänglich eingeholt.

Die oberste Leiste des Displays verfügt links über einen neuen Direktzugriff, durch den der Fahrer mit nur einem Klick das Hauptmenü mit einer Übersicht aller Apps aufrufen kann. Daneben angeordnet ist ein Button für das neue Car Control Center, das den direkten Zugriff auf die wichtigsten Fahrzeugfunktionen bietet. Das Hauptmenü und das Car Control Center sind jederzeit aufrufbar, ohne die aktive App beenden zu müssen. Das macht die Bedienung einfach. Der neue Home-Screen in der Mitte vereint die Inhalte der wichtigsten Apps auf Kacheln unterschiedlicher Größe; die Apps können individuell konfiguriert werden.

Die untere Touch-Leiste beinhaltet die Klimafunktionen und Sitzheizung sowie den Home-Button, über den der Fahrer jederzeit zum Home-Screen gelangt. Die Temperaturen und die Audiolautstärke werden künftig über beleuchtete Touch-Slider eingestellt. Darüber hinaus erhält der Crafter eine neue Online-Sprachsteuerung, die auf natürliche Sprachbefehle reagiert.





Neue digitale Instrumente

Der neue Crafter wird erstmals und serienmäßig mit digitalen Instrumenten erhältlich sein: dem „Digital Cockpit“. Über eine separate View-Taste im gleichfalls neuen Multifunktionslenkrades kann der Fahrer dabei verschiedene Ansichten – Views – wählen und dadurch auch dieses Display individuell anpassen. In jeder Ansicht stehen neben zentralen Anzeigen wie der Geschwindigkeit oder der Reichweite viele weitere Menüs und Informationen zur Verfügung – von der Navigation über das Telefon bis hin zur Mediathek. Gesteuert werden auch sie über die Tasten des neuen Multifunktionslenkrads.





Neue elektronische Bedienelemente

Konstruktiv neu gestaltet wurden ebenfalls die Handbremse und der Schalter der 8-Gang-Automatik. Hatte der Crafter bisher einen klassischen Handbremshebel neben dem Fahrersitz, wird die neue Generation eine elektronisch betätigte Parkbremse bekommen, deren Schalter zwischen den Instrumenten und dem Infotainmentsystem angeordnet ist. Der Raum neben dem Fahrersitz wird damit frei. Das vergrößert den Durchstieg nach hinten und vereinfacht – vor allem bei den Reisemobilen – die Bedienung eines um 180 Grad drehbaren Fahrersitzes.

Als Lenkstockhebel im Stile des ID. Buzz ist fortan der Automatikwählhebel ausgelegt. Fahrzeuge mit manuellem Getriebe behalten die Schaltung in der Mittelkonsole, Crafter mit Automatik werden dort künftig ein Fach für Getränke haben. Neu gestaltet und angeordnet wurden auch die Bedienelemente der Lichtfunktionen, die Tastenfelder im Bereich der Mittelkonsole sowie sämtliche Luftausströmer.

Statt USB-A-Steckdosen gibt es im neuen Crafter fortan USB-C-Schnittstellen und eine induktive Lademöglichkeit für Smartphones. Neu ist zudem ein USB-C-Ladeport mittig an der oberen Verkleidung der Frontscheibe. Diese Schnittstelle ermöglicht die Nutzung kundenspezifischer Endgeräte im Bereich der Frontscheibe, ohne dass störende Kabel den Sichtbereich des Fahrers oder Beifahrers stören.





Die neuen Assistenzsysteme im VW Crafter

Deutlich erweitern wird Volkswagen Nutzfahrzeuge das Spektrum der Assistenzsysteme. Neu und serienmäßig bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen (N2): ein „Blind Spot Informationssystem“, das den Fahrer im Stadtverkehr (0-30 km/h) auf Fußgänger und Fahrrad- oder Rollerfahrer hinweist, die sich im toten Winkel seitlich neben dem Crafter befinden.

Ebenfalls neu und serienmäßig für die Modelle über 3,5 Tonnen: ein „Moving Off-Informationssystem“ (informiert beim Anfahren, ob sich Passanten vor dem Crafter aufhalten) und ein Abbiegeassistent (bremst bei Gegenverkehr). Für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen (N1) können diese Systeme optional bestellt werden. Künftig generell serienmäßig: der „Front Assist“ (Notbremsassistent inklusive Radfahrer- und Fußgängererkennung), der „Lane Assist“ (Spurhalteassistent), die Verkehrszeichenerkennung, ein Geschwindigkeitsbegrenzer und eine akustische Einparkhilfe für den Heckbereich. Optional wird für den Crafter erstmals der „Travel Assist“ zur Verfügung stehen; hier verschmelzen die Distanzregelung „ACC“ (automatisches Beschleunigen und Bremsen) und der „Lane Assist“ zu einem System, das besonders auf Langstrecken durch eine assistierte Längs- und Querführung den Komfort und die Sicherheit erhöht.

In Kombination mit dem „Travel Assist“ findet auch der „Emergency Assist“ (automatisches Abbremsen und Manövrieren an den Fahrbahnrand bis zum Stillstand) Einzug in den Crafter. Das Spektrum der neuen serienmäßigen und optionalen Assistenten hebt die Baureihe auf ein neues Level und sorgt so im Berufsalltag der Crafter-Fahrer für Erleichterungen.





Großes Spektrum der Varianten des VW Crafter

Erneut wird es den Crafter mit den verschiedensten Aufbauarten geben – eine der großen Stärken dieser Baureihe. Das Spektrum reicht dabei vom geschlossenen Kastenwagen bis hin zur Einzel- und Doppelkabine als Pritsche und Fahrgestell sowie Koffer und Kipper. Darüber hinaus wird es wieder verschiedene Gewichtsklassen (bis 5.500 kg Gesamtgewicht), zwei Radstände (3,64 und 4,49 Meter) sowie diverse Gesamtlängen (6,0 bis 7,4 Meter) geben.

Wie gehabt, wird Volkswagen Nutzfahrzeuge den Crafter mit vier Dachhöhen anbieten (2,4 bis knapp 3,0 Meter). Antriebsseitig wird auch der neue Crafter mit Front-, Heck- und Allradantrieb zur Verfügung stehen. Neben dem bekannten 6-Gang-Schaltgetriebe sowie 8-Gang-Automaten für Front- und Allradantrieb wird für die Varianten mit Heckantrieb eine neue 8-Gang-Automatik zum Einsatz kommen.

Die effizienten und drehmomentstarken Vierzylinder-Turbodieselmotoren werden erneut 103 kW (140 PS), 120 kW (163 PS) und 130 kW (177 PS) leisten. Das Spektrum an Möglichkeiten der Zulassung – ob als Light Duty (Ermittlung der Emissions- und Verbrauchswerte analog zu den Pkw-Messmethoden) oder Heavy Duty (Ermittlung der Emissions- und Verbrauchswerte per Motorprüfstand und Verbrauchsfahrt nach WLTP-Zyklus) – wird zusätzlich erweitert. Volkswagen Nutzfahrzeuge kann so unendlich viele Kunden- respektive Aufbauanforderungen erfüllen.





NewCarz meint dazu:

Der Bestseller von VW Nutzfahrzeuge geht in die nächste Runde. Und damit einhergehend ist der Technologiesprung so gewaltig, dass es sich nahezu wie eine Einführung eines völlig neuen Modells handelt. Mit den technologischen Möglichkeiten und den modernsten Annehmlichkeiten ähneln die Beschreibungen zum neuen Crafter eher denen eines neuen Pkw’s und nicht denen eines Nutzfahrzeuges. So kann sich jeder Besitzer und Nutzer eines Crafters auf eine sehr angenehme und komfortable Zeit mit dem Nutzfahrzeug aus dem Hause Volkswagen freuen.

Text: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen