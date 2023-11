Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI – Die neue Mitte

Das letzte Facelift für die koreanische Kompaktklasse rief auch den Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI auf den Plan; ein Benziner, der seither den bisherigen 1.4 T-GDI ablöst.

Damit reiht sich dieser Antrieb in die Mitte des Antriebsportfolios des Ceed – Grund genug, um den Motor einem Test zu unterziehen.

Für dieses Unterfangen stand uns der Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI in der Ausstattung GL-line zur Verfügung und erleuchtete unsere Iris in einem satten Blue Flame Metallic – ein Blauton, der dem Koreaner außerordentlich gutsteht.









Exterieur – Kleine, aber feine Details

Neben dem leuchtenden Blau als Außenfarbe fielen uns beim Facelift auch die neu designten Scheinwerfer mit den auffälligen Tagfahrlichtern ins Auge. Diese emittieren nun in Krallenform ihr Licht zu Sicherheitszwecken und unbestritten auch als eine Art leuchtendes Accessoire. Der Frontgrill besitzt immer noch das Tigernasen-Design und wurde nur leicht zugunsten der neuen Scheinwerfer angepasst.

Die schnittige GT-line beinhaltet unter anderem auch… …diverse schwarze Applikationen an der modifizierten Frontschürze. Das Tagfahrlicht zeigt nun stolz „Tigerkrallen“. Seitlich betrachtet, ist der Sportwagen ein echter Kombiklassiker. Das Heck zeigt derweil nur geringfügige Veränderungen nach dem Facelift.

Auch die Heckleuchten erhielten eine neue LED-Lichtsignatur; allerdings nur zum Teil, denn das Blinkerlicht wird nach wie vor mittels konventioneller Glühlampen realisiert – Schade. Die Seitenansicht offeriert eine typische Kombi-Silhouette und das Plus an Fahrzeuglänge gegenüber dem herkömmlichen Fünftürer wird dabei offensichtlich. Immerhin satte 300 Millimeter ist der Kombi länger.

Die bildschönen 18-Zoll-Räder stehen dem Kombi ungemein gut, verursachen allerdings einen gehörigen Preisaufschlag; dazu später mehr.

Interieur – Mehrwert durch mehr Wert

Im Innenraum wurde insbesondere bei der Materialauswahl Hand angelegt; hier legte Kia mehr Wert auf Wertigkeit und Komfort. Als Resultat zeigt sich diesbezüglich auch der getestete Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI auf Augenhöhe mit der deutschen Konkurrenz wie Golf oder Astra.

Der Innenraum erscheint nun durch neuen Materialeinsatz deutlich aufgewertet… …und das Sportlenkrad der GT-line verspricht optisch und haptisch ein Erlebnis zu werden. Auch die Sportsitze der GT-line überzeugen durch eine sehr gute Ergonomie und viel Seitenhalt. Die Platzverhältnisse sind auch im Fond mehr als ausreichend. Dank zusätzlicher Verglasung ist die Rundumsicht im Kombi besser als im 5-Türer.

Das dank GT-line unten abgeflachte Sportlenkrad erwies sich mit weichem Lederbezug als haptisch sehr angenehm und sieht dazu sehr sportlich aus. Das digitale Cockpit sowie der Zentralbildschirm überzeugen mit guter Ablesbarkeit und ebenso guter Auflösung.

Eine kleine Intarsie am Lenkrad gehört bei der GT-line zum guten Ton. Der Kofferraum liegt volumentechnisch mit dem des Golf Variant gleichauf. Unter der Bodenabdeckung ist Platz für weiteren Kleinkram. Ohne Klüfte – Auch maximiert bleibt das Ladeabteil bestens nutzbar… …bei einem ebenen Boden.

Dazu kommen ein großzügig erscheinendes Raumgefühl und viel Platz auch im Kofferraum, der sogar 100 Liter mehr als sein direkter Kombi-Vorgänger schlucken kann. Gegenüber dem Ceed 5-Türer sind es sogar 230 Liter mehr an Kofferraumvolumen, was den Sportswagon mit seinen 625 Litern als Minimum zum Lademeister prädestiniert. Voll auf Maximum getrimmt, passen sogar knapp 1.700 Liter hinein – für einen Kombi der Kompaktklasse ist das mehr als bemerkenswert und auf Augenhöhe mit dem Golf Variant.

Motor und Fahreigenschaften – Mehr als nur Mittelmaß

Beim 1.5 T-GDI handelt es sich um einen Reihenvierzylinder-Turbobenziner, der aus seinen anderthalb Litern Hubraum 160 PS generiert und 253 Newtonmeter maximales Drehmoment von der Kurbelwelle lässt. Das sind gegenüber dem Vorgängermotor ein Plus von 20 PS und elf Newtonmetern.

Der Wechsel vom 1.4 zum 1.5 erwies sich als sinnvolle und lohnenswerte Entscheidung.

Die Übersetzung wird im Fall des Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI einer 7-Gang-Doppelkupplungsautoamtik überantwortet, die für eine Überraschung sorgte, welche allerdings nicht unbedingt positiv zu betrachten ist. Denn diese manifestierte sich als ausgeprägte Gedenksekunde bei jedem Lastwechsel – genauer gesagt, beim Wechsel vom Ausrollen zum Gasgeben und beim Richtungswechsel von Vorwärts in Rückwärts und umgekehrt.

Diese Eigenschaft ist noch aus den mittlerweile fast vollständig ausgemerzten Trägheiten der DSGs aus dem Hause Volkswagen bekannt, wobei wir die als DCT benannten Pendants aus dem Hause Kia/Hyundai bisher als sanft und flink schaltende Automatik kannten. Weshalb das nun in diesem Fall so aussieht, können wir nur vermuten und schieben es daher auf eine noch nicht gänzlich abgeschlossene Feinabstimmung mit diesem später hinzugekommenen Motor.

Nur das DSG war der Spaßverderber am ansonsten adäquaten Vorwärtsdrang des Benziners. Über diese Taste in der Mittelkonsole hatte der Fahrer die Wahl… …zwischen Comfort und Sport als Fahrprogramm. Das Endrohr des Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI bleibt am Heck im Verborgenen. Getankt wird hinten links; 50 Liter fasst das Reservoir.

Fahrwerkstechnisch zeigt sich der koreanische Kombi als gut abgestimmt und schluckt Unbeständigkeiten in Fahrbahnbelägen adäquat und bleibt zudem bei schnellen Richtungswechseln ohne größere Nick- und Wankbewegungen, was der Fahrsicherheit sehr zuträglich ist. Allerdings wird wohl kaum jemand die Reserven des Fahrwerks ausreizen, denn der Ceed ist alles andere als ein Sportwagen. Vielmehr zeigt er sich als ausgewogener Kompakt-Kombi, was auch dessen leichtgängige und gut Rückmeldung liefernde Lenkung untermauert.

Auch sein Fahrprogramm „Sport“ ändert an dieser eher gemäßigten Charakteristik kaum etwas. Lediglich die Gänge werden bei aktiviertem Modus höher ausgedreht und die Gasannahme erfolgt eine Spur zackiger. Dennoch benötigt der Kombi aus dem Stand auch im Sport-Modus knapp neun Sekunden, bis er Tempo 100 erreicht hat und der Luftwiderstand gewinnt ab 210 km/h die Oberhand, die nach einem bisschen Anlauf erreicht werden.

Fortschritt erwiesen – Gegenüber dem Vorgängermotor ist der Neue stärker und zugleich sparsamer.

Erfreulich ist, dass der neue Motor neben leicht verbesserten Fahrleistungen gegenüber dem Vorgängermotor – eine halbe Sekunde schneller beim Standardsprint und vier Stundenkilometer mehr an Top Speed – auch weniger verbraucht. Im Schnitt waren es im Test 6,7 Liter auf 100 Kilometer – 0,3 Liter weniger als der 1.4 T-GDI verbrauchte. Noch signifikanter fiel das Ergebnis der Sparrunde aus, auf der mit 4,2 Litern die Ersparnis um 1,9 Liter unter dem des Vorgängers betrug.

Ausstattung, Komfort, Sicherheit

Als GT-Line besitzt der Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI über diverse GT-line-Designelemente außen, eine Alu-Sportpedalerie und spezielle 17-Zoll-Räder. Unser Testwagen besaß 18-Zoll-Räder im dynamischen Design.

Allerdings muss der geneigte Käufer, um diese zu erhalten, das mit über 2.000 Euro recht teure Technologie-Paket hinzubuchen. Zu diesem gehören zwar diverse Annehmlichkeiten, wie das digitale Cockpit, ein Autobahnassistent, ein intelligentes Parksystem, eine induktive Ladestation für Smartphones, eine elektrische Heckklappe mit piepfreudigen Annäherungssensor und ein Reifendruckkontrollsystem. Doch wer das alles nicht möchte, muss leider auf die 18-Zöller verzichten. Diese wären einzeln für einen überschaubaren Aufpreis von 490 Euro erhältlich. Warum diese Zwangskopplung mit dem anderen Paket besteht, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.

Das digitale Cockpit lässt sich in diversen… …Ansichten einstellen, wobei dies auch automatisch… …je nach gewähltem Fahrprogramm passiert. Obendrein besteht diese Auswahl, bei der sich der Hintergrund… …des Displays in Abhängigkeit vom Wetter und der Tageszeit verändert.

Selbst das Leder-Paket für weitere 1.490 Euro mit den samtweichen Lederbezügen auf den Sitzen ist nur bestellbar, wenn vorab – Sie werden es erraten – das Häkchen beim Technologie-Paket gesetzt wurde.

Sehr vorteilhaft wäre es gewesen, wenn die beiden Konnektivitätslösungen Android Auto und Apple CarPlay auch ohne Kabelverbindung nutzbar wären, was leider nicht der Fall war. Weiterhin sind bei der GT-line ab Werk folgende Assistenzsysteme an Bord: ein Müdigkeitswarner, ein recht nervös arbeitender Spurhalteassistent mit Interpretationsdefiziten, ein hervorragender, weil zuverlässig arbeitender Totwinkelassistent plus Querverkehrswarner und eine treffsichere Verkehrszeichenerkennung.

Das JBL-Soundsystem sorgt im Innenraum für gute Klangverhältnisse… …zu denen die Woofer im Kofferraum keinen unbeträchtlichen Anteil liefern. Da der Ceed permanent online ist, stehen eine Vielzahl entsprechender Dienste zur Verfügung. Die Sitze und das Lenkrad werden zügig und homogen beheizt… …was auch für die beiden äußeren Plätze im Fond gilt.

Das Navigationssystem machte ganz in Kia-Manier einen gewohnt sehr zuverlässigen Job, was auch für die Sitz- und Lenkradheizungen gilt. Das JBL-Soundsystem positioniert sich im oberen Mittelfeld und sorgt mit Klangtreue und Dynamik für eine adäquate Beschallung des Innenraums.

Verbundenheit erforderlich – Ohne Anschluss über ein USB-Kabel funktionierte Android Auto im Test nicht.

Die Voll-LED-Scheinwerfer gehören zum Mittelfeld und punkten besonders mit einer guten Reichweite des Fernlichts. Das schlüssellose Zugangssystem funktionierte im Test ohne Probleme und der automatisch abblendende Innenspiegel schützt den Fahrer des Nachts vor nachfolgendem Verkehr mit falsch eingestellten Scheinwerfern.

Varianten und Preise des Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI

Der neue Antrieb ist mit seinen 160 PS praktisch die goldene Mitte im Leistungsspektrum von 120 bis 204 PS für den Ceed als Kombi.

Bereits in der Ausstattung Vision startet der Ceed Sportswagon mit diesem Motor bei 27.890 Euro in Kombination mit einer 6-Gang-Handschaltung. Die DCT-Automatik ist mit einem Aufschlag von 1.600 Euro verbunden.

startet der Ceed Sportswagon mit diesem Motor bei in Kombination mit einer 6-Gang-Handschaltung. Die DCT-Automatik ist mit einem Aufschlag von 1.600 Euro verbunden. In der Ausstattung Spirit ist der Koreaner als 1.5 T-GDI ab 30.690 Euro beziehungsweise mit Automatik ab 32.690 Euro zu haben – hier sind es also 2.000 Euro Preisunterschied.

ist der Koreaner als 1.5 T-GDI ab beziehungsweise mit Automatik ab 32.690 Euro zu haben – hier sind es also 2.000 Euro Preisunterschied. Die GT-line ist mit diesem Motor für mindestens 31.590 Euro zu haben. Die DCT-Variante schlägt mit 33.590 Euro zu Buche.

ist mit diesem Motor für mindestens zu haben. Die DCT-Variante schlägt mit 33.590 Euro zu Buche. Die Topausstattung Platinum ist als 1.5 T-GDI nur in Kombination mit dem Automatikgetriebe erhältlich und kostet ab 36.590 Euro.

Soll es der Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI als GT-line sein, werden mindestens 31.590 Euro fällig.

Wie auch alle anderen Antriebsvarianten für den Ceed, ist auch dieser Motor ausschließlich mit Vorderachsantrieb kombinierbar.

Fazit – Der koreanische Golf und die sieben Jahre

Ja, diese Bezeichnung ist nicht so weit hergeholt, wie vielleicht manche denken. Denn spätestens seit dem dritten Generationswechsel gilt der Ceed als fernöstliches Pendant zum Golf. Dafür sprechen neben der modernen und europäischen Optik auch seine deutlich verbesserte Materialanmutung, die exakte Verarbeitung, sein enormes Platzangebot sowie eine reichhaltige Ausstattung mit zuverlässiger und topmoderner Technik.

Besonders als Kombi ist der Ceed beliebt und erhält mit dem 1.5 T-GDI eine neue, effiziente Motorisierung.

All das haben ihn so nah an seine deutschen Konkurrenten gebracht, wie nie zuvor. Auch der neue Motor weiß mit Effizienz und adäquater Leistung zu überzeugen. Dass die Motor-Getriebe-Abstimmung mit dem trägen DCT ausgerechnet da patzt, wofür sonst immer die DSGs von Volkswagen ihre Schelte abbekamen, trübt das Gesamtbild ein wenig.

Dafür rettet sich der Koreaner mit seiner immer noch konkurrenzlosen 7-Jahre-Garantie aufs rettende Ufer und bietet auch preistechnisch einen zwar mittlerweile klein gewordenen, aber immer noch feinen Unterschied zu seinen Mitbewerbern.

Die Ausstattungslinie wird auch auf den Sitzen vorne… …sowie an der Heckklappe außen kommuniziert. Die Heckleuchten mit ihrer neuen Lichtsignatur… …besitzen aber auch weiterhin teilweise Glühlampentechnik. Das Navigationssystem gehört nach wie vor zu den besten dieser Fahrzeugklasse. Eine Rückfahrkamera erleichtert trotz guter Rundumsicht das Parken zusätzlich. Die hübschen 18-Zoll-Räder kommen nur im Doppelpack mit einem teuren Paket aufs Auto. Der Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI ist viel mehr als nur Mittelmaß, auch wenn der neue Motor… …zumindest leistungstechnisch so ziemlich die Mitte kennzeichnet.

Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro & Contra

Pro: sparsame und alltagskonforme Motorisierung

sehr gutes Platzangebot

umfangreiche Ausstattung

gut unterstützende Assistenzsysteme

7-Jahres-Garantie Contra: schlecht abgestimmtes DCT

kein Allradantrieb erhältlich

geringe Anhängelast

