Peugeot E-3008 – Weltpremiere in Zürich

PEUGEOT wird vom 1. bis 5. November 2023 auf der Auto Zürich vertreten sein und dort die Neuheiten seiner elektrifizierten Modellpalette vorstellen, zu denen auch der Peugeot E-3008 gehört. Als Weltpremiere wird das brandneue SUV der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Auto Zürich unterstreicht die Ambitionen von PEUGEOT, bis zum Jahr 2025 die Nummer eins unter den Marken der Elektrofahrzeuge in Europa zu werden.

Es werden sieben Elektrofahrzeuge ausgestellt: der neue PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-2008, PEUGEOT E-308, der neue PEUGEOT E-Partner, neuer PEUGEOT E-Expert, neuer PEUGEOT E-Boxer, das PEUGEOT Inception Concept und die Weltpremiere des neuen PEUGEOT E-3008.

PEUGEOT demonstriert die Bandbreite und den Wandel seiner neuen elektrischen Produktpalette. Mit 12 Elektromodellen, darunter 3 leichte Nutzfahrzeuge, wird PEUGEOT bis zum Jahr 2024 eine der breitesten Elektropaletten aller europäischen Fahrzeughersteller anbieten.

PEUGEOT unterstützt seine Kundschaft bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge und präsentiert in Zürich auch seine Hybridmodelle: PEUGEOT 308 SW Plug-In Hybrid 180 e-EAT8, PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid 225 e-EAT8, PEUGEOT 508 SW PEUGEOT Sport Engineered (PSE) und PEUGEOT 5008 HYBRID 136 e-EAT8.

Die 36. Auto Zürich läuft von Mittwoch, 1. November (Pressetag), bis Sonntag, 5. November 2023.

Der neue PEUGEOT E-3008: der „Next-Level“-Elektro-Fastback-SUV

Der PEUGEOT E-3008 ist das erste Modell, das auf der brandneuen STLA Medium-Plattform von Stellantis basiert, die die Produktpalette von PEUGEOT auf die nächste Leistungsstufe hebt. Diese innovative Plattform wurde so konzipiert, dass sie in Bezug auf die für die Kundschaft wichtigsten Kriterien eine effiziente Leistung bietet: Reichweite bis zu 700 km, Ladezeit (100 km in 10 Minuten), Fahrspaß, Leistung, Effizienz und vernetzte Dienste (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load und Updates „over the air“).

Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit hebt den Fahrspaß auf ein neues Niveau mit einem schwebenden, 21-Zoll-HD-Curved-Panoramabildschirm (53,3 cm), der das digitale Kombiinstrument mit dem zentralen Touchscreen kombiniert.

Der PEUGEOT E-3008 wird ausschließlich im französischen Werk Sochaux produziert und kommt Anfang des Jahres 2024 in den Handel.

